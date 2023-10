J’ai regardé le film It plusieurs fois. Mais je ne l’avais jamais vu avec des dizaines de capteurs attachés à ma tête et à mes doigts, mesurant mon activité cérébrale et la conductance cutanée alors que les dents acérées et pointues de Pennywise me claquaient depuis l’écran – jusqu’à maintenant.

Je me suis arrêté au bureau de Dolby à San Francisco pour en savoir plus sur la façon dont l’image et le son fonctionnent ensemble pour vous faire ressentir des émotions comme la peur, la joie et la tristesse. Ma visite a commencé par regarder des extraits de films comme Dune et A Quiet Place dans le cinéma Dolby (dans lequel je me sentais incroyablement immergé), avant de migrer vers le laboratoire biophysique de l’entreprise, où j’étais attaché à toutes sortes de capteurs, depuis un moniteur EEG pour mesurer l’activité neuronale, à un eye tracker et à un pupilomètre, qui mesurent le regard et les changements dans la dilatation de la pupille, tout en regardant des scènes de celui-ci. Des écrans géants autour de la pièce montraient mon corps réagissant à chaque moment de peur et de suspense avec une série de pointes.

Des films comme ceux-ci sont conçus pour être plus immersifs grâce à des technologies comme Dolby Vision et Atmos. Dolby Vision rend les images sur votre écran plus réalistes en augmentant la luminosité, en amplifiant les couleurs et en décrivant des niveaux de noir profonds et sombres. Dolby Atmos donne l’impression que les sons sont tout autour de vous, au lieu de simplement venir de gauche ou de droite. Ainsi, vous pouvez réellement entendre les personnes et les objets se rapprocher ou s’éloigner, ce qui donne l’impression que vous êtes réellement dans la scène que vous regardez. Les sons peuvent être placés dans des zones spécifiques, de sorte que vous puissiez entendre un vaisseau spatial voler au-dessus de vous ou une voiture passer devant vous. Il est conçu pour imiter ce que vous entendriez dans le monde réel.

En regardant un extrait de The Last of Us, alors que les gens tiraient avec des armes en arrière-plan, j’avais l’impression qu’ils étaient derrière moi. Mais quand un personnage qui était au premier plan tournait, c’est aussi de là que le son semblait venir.

Faire l’expérience de ces sons et visuels immersifs chez Dolby a été une expérience envoûtante (et parfois terrifiante), mais vous pouvez recréer l’expérience à la maison. Dolby Vision et Atmos sont présents dans tout, des derniers iPhones et téléphones Samsung aux téléviseurs et barres de son de sociétés comme LG, Sony et TCL. Les services de streaming comme Netflix, Disney Plus et Apple TV Plus prennent en charge Dolby Vision et Atmos, vous pouvez donc également regarder du contenu immersif directement depuis votre canapé. Les AirPod peuvent lire Dolby Atmos via Apple Musicet vous trouverez la technologie dans les consoles de jeux comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X ou S.

Ainsi, aussi cool que soit le laboratoire biophysique de Dolby, vous n’en aurez pas besoin pour savoir qu’un clown effrayant représenté dans Dolby Vision et Atmos peut vous donner la chair de poule.

Regardez la vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur la façon dont Dolby Vision et Atmos fonctionnent pour amplifier certaines émotions, comment recréer l’expérience dans votre salon et, bien sûr, pour me voir réagir au contenu effrayant à l’écran.