Comment diviser une piste audio en ligne avec LALAL.AI

Bien que les pistes audio soient constituées de nombreuses parties distinctes, une fois qu’elles sont mélangées en un seul fichier, vous obtenez un mélange de sons. Vous n’aurez peut-être besoin que d’une ou deux parties de ce mixage, mais comment divisez-vous une piste audio en différentes parties ?

Eh bien, cela peut facilement être fait avec LALAL.AI et vous n’avez même pas besoin de télécharger et d’installer de logiciel. Cet outil en ligne peut extraire les voix d’une piste ainsi que d’autres accompagnements, y compris une gamme d’instruments. Cela inclut la batterie, la basse, la guitare électrique, le piano et plus encore.

Cela signifie que vous pouvez effectuer toutes sortes de tâches autrement impossibles, comme créer une piste instrumentale, créer une version acapella d’une chanson, créer une piste de karaoké, supprimer la batterie d’une chanson et plus encore.

C’est grâce à l’algorithme sophistiqué de LALAL.AI construit autour de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de l’optimisation mathématique et du traitement du signal numérique. Et cela peut être fait à partir de presque n’importe quel fichier audio ou même de fichiers vidéo, y compris MP3, WAV, FLAC, MP4 et AAC.

Ce qui était autrefois un séparateur à 2 tiges pour le chant et l’instrument, transformé en le premier séparateur à 8 tiges au monde et est maintenant encore plus raffiné avec la dernière technologie de pointe de séparation des sources audio, surnommée Phoenix, ce qui en fait le meilleur qualité de séparation vocale sur le marché disponible dans pas moins de huit langues.

La technologie unique de LALAL.AI signifie que vous pouvez extraire des parties de l’audio sans perte de qualité, avec des résultats disponibles rapidement et ensuite facilement envoyés par e-mail.

En plus du fractionnement audio, LALAL.AI peut nettoyer les pistes audio avec son outil Voice Cleaner, qui peut supprimer la musique de fond, le grondement du micro, les plosives vocales et d’autres artefacts indésirables.

Vous pouvez essayer LALAL.AI gratuitement avec le pack de démarrage qui vous donne 10 minutes (assez pour diviser une piste de cinq minutes en deux), puis il existe des packs Lite et Plus moyennant des frais uniques offrant respectivement 90 et 300 minutes.

Ces plans payants avec des frais uniques vous offrent également des limites de fichiers de 2 Go au lieu de 50 Mo, une file d’attente de traitement rapide, un téléchargement par lots et un téléchargement de tige. Besoin de plus de minutes ? LALAL.AI propose des packs à volume élevé à partir de 1 000 minutes.

Pour les lecteurs de Tech Advisor, nous avons une offre spéciale disponible jusqu’au 16 décembre, alors utilisez le code « LALALTA » pour obtenir le pack Plus pour seulement 22 $.

Alors, apprenons à diviser une piste audio avec LALAL.AI.

Ouvrez votre navigateur Web et rendez-vous sur lalal.ai.

2. Cliquez sur le bouton Sélectionner les fichiers.

3. Choisissez votre fichier audio ou vidéo sur votre ordinateur et cliquez sur Ouvrir. Attendez ensuite que le fichier soit téléchargé et traité.

4. Maintenant que vos aperçus sont prêts, vous pouvez voir comment chaque piste séparée sonne avant le traitement final. Appuyez sur lecture/pause pour démarrer et arrêter l’audio ou cliquez sur la forme d’onde pour passer à une partie particulière. Vous pouvez également modifier le type de séparation des tiges sur la gauche et créer de nouveaux aperçus.

5. Si vous n’êtes pas satisfait du fractionnement, vous pouvez revenir en arrière et choisir un niveau de traitement différent. La valeur par défaut est “Normal”, mais vous pouvez également essayer “Doux” et “Agressif” s’ils conviennent mieux à votre projet.

6. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Traiter le fichier entier.

7. Une fois le traitement terminé, vous pouvez cliquer sur Télécharger pour obtenir vos fichiers.

Veuillez noter que la réduction exclusive Tech Advisor s’applique uniquement aux paiements par carte de crédit.