Comment distribuer des milliards en subventions climatiques ? Très soigneusement.

“J’ai passé pas mal de temps à écouter les gens qui sont impatients d’investir aux États-Unis à la suite de cette législation, et je prépare des plans d’affaires, en supposant que ces crédits d’impôt auront une certitude”, a déclaré M. Podesta. Il a déclaré que les agences étaient “sur la bonne voie” et commenceraient à publier des directives officielles “d’ici la fin de l’année et au début de l’année prochaine”.

Jeudi, la Maison Blanche a rendu public un guide de 182 pages destiné à aider les entreprises et les consommateurs ainsi que les gouvernements des États, locaux et tribaux à naviguer dans la nouvelle loi. M. Podesta a déclaré que son objectif était de créer une feuille de route qui aiderait en particulier les communautés confrontées de manière disproportionnée à la pollution et aux risques climatiques à tirer pleinement parti des incitations fiscales.

Le guide détaille les quelque deux douzaines de dispositions fiscales par agence et domaine d’investissement, comme l’électricité, la fabrication nationale, le développement énergétique sur les terres tribales et le déploiement de véhicules propres.

“Notre défi est de veiller à ce que ces programmes soient mis en place, en particulier compte tenu du fait que les deux tiers du soutien à l’énergie propre proviennent du code des impôts”, a déclaré M. Podesta.

Alors que la Maison Blanche s’efforce de concrétiser la nouvelle loi, les enjeux sont importants. Le président Biden a promis de réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis d’au moins 50% en dessous des niveaux de 2005 d’ici la fin de cette décennie, un objectif visant à maintenir la hausse des températures mondiales sur une trajectoire qui éviterait très probablement les conséquences les plus catastrophiques du changement climatique.

La capacité d’atteindre cet objectif dépend de la rapidité avec laquelle la nouvelle loi aide à déplacer l’économie américaine du charbon, du pétrole et du gaz vers l’éolien, le solaire et d’autres sources d’énergie plus propres. Cela nécessitera également de nouvelles réglementations fédérales pour réduire davantage les émissions des centrales électriques et des véhicules, qui, selon M. Podesta, seraient publiées “très bientôt”.