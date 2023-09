Comment dissocier Instagram de Facebook

Facebook et Instagram font tous deux partie des sites de médias sociaux les plus importants, les plus influents et les plus populaires. De plus, ils appartiennent tous deux à la même société – Meta. C’est pourquoi les connecter et partager des données entre eux est si simple et encouragé par l’entreprise. Et si vous ne voulez pas faire ça ?

Que sont les expériences connectées sur Facebook et Instagram ?

Le processus de connexion d’Instagram et de Facebook crée ce que les deux plateformes appellent un espace d’expériences connectées. C’est le nom d’une fonctionnalité où la plupart de vos données sont partagées entre ces deux plates-formes, ce qui les aide à adapter les algorithmes à vos préférences sur les deux sites. Cela signifie de meilleures recommandations d’amis et de pages, ainsi que des bobines et des courts métrages plus adaptés à vos goûts. Du côté de Meta, cela signifie également des publicités de meilleure qualité et plus personnalisées.

À partir de 2020, ces expériences connectées sont encore meilleures dans certaines régions, alors que Meta a déployé l’intégration d’Instagram DM et de Facebook Messenger. Ces deux communicateurs texte sont devenus interchangeables et liés, vous pouvez donc recevoir et envoyer des textes multiplateformes sur ces sites.

Ce lien – bien que bénéfique pour certains – pourrait ne pas être très utile si vous avez l’intention de séparer vos expériences sur les deux plateformes ou si vous souhaitez voir des types de contenu complètement différents sur Instagram et Facebook. Heureusement, la liaison de ces deux sites n’est pas permanente et vous pouvez facilement vous désinscrire de cette intégration. Voici comment procéder :

1. Allez dans votre onglet Paramètres et confidentialité Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Tout d’abord, vous devrez vous rendre au Paramètres et confidentialité dans l’application Instagram. Pour ce faire, vous devez visiter votre page de profil (l’icône de personne dans le coin inférieur droit). puis, dans le coin supérieur droit, appuyez sur le menu des options – c’est le trois barres horizontales. Ensuite, dans l’écran contextuel, sélectionnez Paramètres et confidentialité option (juste Paramètres sur iOS). 2. Visitez le Centre des comptes Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Le prochain arrêt est le Centre de comptes. Pour y accéder, appuyez simplement sur l’onglet d’option Centre de comptes, qui devrait être tout en haut de la liste. Vous pouvez également utiliser le fonction de recherche pour le localiser, s’il n’apparaît pas en haut pour une raison quelconque. Vous pouvez également voir une fenêtre contextuelle vous indiquant que ces paramètres se trouvent désormais dans le Centre des comptes, et le lien peut se trouver en bas de l’écran sous le logo Meta, en particulier sur iOS. 3. Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Dans le Centre de comptes, vous remarquerez que la mise en page et la couleur de la page ont changé – c’est bien. Une fois là-bas, appuyez sur le Comptes et continuez là. 4. Choisissez le compte que vous souhaitez dissocier et appuyez sur Supprimer Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Une fois dans le Comptes menu, vous pouvez maintenant choisir le compte Facebook que vous souhaitez dissocier de votre page Instagram. Appuyez simplement sur le Retirer à côté du profil que vous avez choisi de dissocier. 5. Lisez les avertissements et poursuivez le processus Adrian Sobolewski-Kiwerski / Fonderie Une fois que vous avez cliqué sur Supprimer, vous serez accueilli par trois pages consécutives expliquant les conséquences de la suppression d’un profil Facebook de votre page Instagram. Une fois que vous les avez lus, appuyez simplement sur Continuer afin de dissocier les comptes.

Puis-je déconnecter Facebook Messenger d’Instagram ?

Il est également important de noter qu’à partir de 2020, Facebook et Instagram vous permettent de discussion croisée entre ces plateformes si vos comptes sur les deux plateformes sont liés. Le processus ci-dessus également supprime cette fonctionnalitéce qui signifie que vous ne recevrez plus de messages de Facebook sur Instagram, et inversement.

Cette information est cruciale pour les personnes qui ont un sacré gâchis de DM à cause de cette connexion entre Instagram et Facebook. La dissociation de ces deux plateformes de médias sociaux pourrait être un excellent moyen de gérer vos messages privés et de trier à nouveau vos réseaux sociaux.

Histoires connexes