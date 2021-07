Comment Disney réduit la domination de Netflix

Netflix s’appuie sur la création d’autant d’émissions et de films différents pour autant de publics différents que possible, et la pandémie a bouleversé cette formule, forçant l’arrêt des productions dans le monde entier.

Le « manque de nouvelles émissions originales à succès de la société et la concurrence accrue d’autres streamers vont finalement avoir un impact négatif sur la croissance et la fidélisation des abonnés », a déclaré Parrot dans un communiqué de presse.

Disney+ a plus que doublé sa part d’intérêt de la demande au deuxième trimestre par rapport à il y a un an, et Amazon Prime Video, AppleTV+ et HBO Max gagnent également, selon Parrot.

La société annoncera ses résultats financiers du deuxième trimestre mardi après-midi et a déjà dit aux investisseurs de ne pas en attendre trop. Il a placé la barre étonnamment bas pour le trimestre lorsqu’il a déclaré à Wall Street qu’il anticipé ajoutant un million de nouveaux abonnés, une légère augmentation par rapport à son total actuel de 207 millions de clients. (Il convient de noter que les attentes inférieures sont plus faciles à battre, et battre les attentes même d’un cheveu peut augmenter les actions d’une entreprise.)

Autrement dit: Si Disney+ nous fait du mal, nous ne l’avons pas vu.

L’argument selon lequel Netflix est en concurrence depuis longtemps avec la télévision ordinaire et d’autres streamers néglige le fait que les nouveaux rivaux comme Disney+ et AppleTV+ sont beaucoup moins chers que Netflix (et la télévision par abonnement). Et bien que ces services produisent beaucoup moins d’originaux que Netflix, ils semblent en avoir plus pour leur argent.

Au deuxième trimestre, Disney+ a suscité un vif intérêt auprès de la demande de « The Falcon and the Winter Soldier », une série basée sur l’univers cinématographique Marvel, qui a largement dominé le box-office ces dernières années. « Loki », un autre spin-off de Marvel, a également aidé, selon Parrot.

Amazon Prime Video a reçu un coup de pouce au cours de la période avec le lancement de « Invincible », une série animée de super-héros pour adultes. Et AppleTV+ a attiré de nouveaux clients avec un trio d’originaux : « Mosquito Coast », un drame basé sur le roman de 1981 ; « For All Mankind », une série de science-fiction et « Mythic Quest », une série comique qui se déroule dans un studio de développement de jeux.

En parlant de ça, Netflix a annoncé ce mois-ci qu’il prévoyait de se lancer dans les jeux vidéo. Il a embauché un responsable du jeu, Mike Verdu, anciennement d’Electronic Arts et de Facebook, pour superviser le développement de ses nouveaux jeux. C’est une décision potentiellement importante pour la société, qui ne s’est pas éloignée de sa formule de séries télévisées et de films.