Comment discuter des soins de fin de vie avec les parents, les grands-parents et les autres aînés

Confronter le fait que nos proches mourront un jour – que nous mourrons tous – est l’une des parties les plus difficiles de l’être humain. La plupart d’entre nous n’aiment pas penser à la mort, et tant que cela ne semble pas urgent, il est facile d’éviter d’en parler avec la famille et les amis.

Éviter la réalité, cependant, est risqué. Cela augmente la probabilité que nous ne soyons pas préparés à prendre des décisions médicales lorsque nous devons les prendre. Si nous sommes obligés de faire des choix pour un être cher handicapé et que nous ne savons pas ce qu’il veut, nous pourrions nous demander si nous avons fait le bon choix ou non.

Au cours des dernières années, j’ai parlé à mes parents de la mort, en partie à cause des complications de santé de mon père, notamment une pneumonie qui l’a presque tué l’année dernière. Dans ma famille, presque aucun sujet n’est tabou, y compris la mort ; souvent, c’est mon père qui en parle. Je sais qu’il a des directives anticipées et une assurance soins de longue durée, et qu’il ne veut pas de traitement médical trop invasif, surtout s’il ne fait que retarder l’inévitable. Je sais qu’il préférerait une mort rapide à un long déclin. Je sais aussi – tout comme lui – que nous ne pouvons pas planifier beaucoup de choses et que la plupart d’entre nous n’ont finalement pas le choix de mourir.

Pourtant, il y a beaucoup de choses qui peuvent être planifié, et cela va au-delà de la planification successorale et de l’établissement d’un testament (plus de détails ci-dessous). Les progrès de la médecine au cours des dernières décennies signifient que les gens ont plus de décisions à prendre concernant leurs soins de fin de vie que jamais auparavant. Il est donc encore plus important pour les individus de commencer à réfléchir à ce qui est le plus important pour eux maintenant.

Tout le monde ne se sent pas prêt à avoir ce genre de conversations avec ses proches. Mais attendre trop longtemps peut créer un autre type d’anxiété. J’ai donc discuté avec quatre experts – un médecin spécialisé en neurologie et en soins palliatifs, une doula de la mort, un bioéthicien et le leader d’une initiative pour aider les patients et leurs familles à discuter des souhaits de fin de vie – sur la façon de commencer à avoir ces conversations.

Considérez ce que vous espérez apprendre d’une conversation, mais ne soyez pas trop attaché à un résultat

Il est utile de réfléchir à ce que vous auriez souhaité retirer d’une première conversation. Il y a de nombreux éléments à prendre en compte lorsque vous essayez de préparer des plans de fin de vie, et de nombreuses ressources en ligne avec différentes listes de contrôle. La plupart impliquent l’établissement d’un testament, qui indique où une personne veut que ses biens aillent après son décès; une autre option consiste à établir une fiducie, qui est une entité juridique à laquelle une personne peut affecter un fiduciaire pour gérer les actifs après leur décès.

Mais pour la première conversation, disent les experts, vous ne devriez pas vous concentrer sur tout cela. Vous voulez rester général et avoir une idée de l’endroit où se trouve la personne. Ce que vous faites vraiment, c’est évaluer s’ils sont ouverts à parler de ce qu’ils veulent de la fin de leur vie, du type de planification qu’ils ont déjà fait et de la meilleure façon de les soutenir dans le processus.

S’ils semblent ouverts à cela, vous pourriez essayer de savoir s’ils ont nommé ce qu’on appelle parfois un mandataire de soins de santé, ou un agent de soins de santé, ou une procuration durable. Différents États et institutions utilisent parfois des termes différents pour décrire cette personne, mais essentiellement, c’est quelqu’un qui peut prendre des décisions médicales pour un patient s’il est incapable ou incapable de parler pour lui-même. Vous pouvez également demander s’ils ont établi une directive préalable : un document qui énonce les souhaits spécifiques d’un patient concernant l’utilisation de procédures médicales et d’appareils tels que les ventilateurs et les sondes d’alimentation.

Si vous vous sentez nerveux ou craignez qu’il ne soit peut-être pas prêt à discuter de ces sujets avec vous, comprenez qu’il est bien – et probablement même préférable – de commencer par des questions ouvertes et de privilégier l’ouverture aux pensées de votre proche plutôt que d’essayer de cochez les choses sur une liste.

Cela pourrait signifier abandonner les attentes et garder les choses dans le domaine du général au début. “Il est plus facile de parler de la façon dont vous voulez vivre votre vie jusqu’à la fin, par opposition à la façon dont vous voulez mourir”, explique Kate DeBartolo, qui dirige le projet Conversation. Sur le site Web du Conversation Project, il existe des guides pour aider les gens à entamer ces conversations. Ils se concentrent sur des invites et des questions introspectives, telles que « À quoi ressemble une bonne journée pour vous ? et “Ce qui compte pour moi jusqu’à la fin de ma vie, c’est…”

L’idée, dit DeBartolo, est d’amener les gens à réfléchir à leurs valeurs, ce qui peut aider à clarifier le genre de voix qu’ils aimeraient avoir dans leurs soins médicaux. “Nous parlons à des gens qui veulent que chaque mesure soit prise – chaque médicament à l’essai, chaque traitement curatif jusqu’à la fin – et à d’autres personnes qui ne veulent absolument pas cela”, déclare DeBartolo. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions. “L’accent est mis sur le fait de bien vivre jusqu’à la fin, et sur ce qui compte pour vous, pas sur ce qui ne va pas avec vous. S’assurer que ces conversations ne deviennent pas trop médicales ou juridiques tout de suite peut être utile », dit-elle.

Trouver une ouverture

Il n’y a pas de moyen idéal pour entamer ce genre de conversation, mais il existe des moyens de le rendre plus facile, déclare Jamie Eaddy Chism, directeur du développement des programmes pour l’International End-of-Life Doula Association. Parfois, cela aide à soulager la pression des êtres chers en parlant de soi. “Quelque chose comme, ‘J’ai vraiment réfléchi aujourd’hui à la façon dont je veux que les gens se souviennent de moi, et à ce que je veux que les gens fassent et disent quand je ne suis plus là'”, dit Eaddy Chism. « Se prendre en exemple désarme un peu la personne car elle n’a pas à réfléchir immédiatement à sa propre situation. Ensuite, vous pouvez poser une question comme : Comment voudriez-vous que les gens se souviennent de vous ? »

Parfois, la culture pop offre une ouverture. Recherchez des émissions de télévision, des livres ou des films que tout le monde lit ou dont ils parlent et qui traitent de la mort. Ils peuvent être d’excellents déclencheurs de conversation pour les familles, car ils ne sont pas intrinsèquement personnels, mais peuvent inviter à une réflexion plus approfondie – la finale de la saison de C’est nous, qui a été diffusé plus tôt cette année, a été un excellent sujet de conversation, dit Eaddy Chism. Il y a aussi extrêmeun court documentaire sur Netflix, qui explore les choix difficiles que les patients et les membres de leur famille doivent faire pour poursuivre ou non un traitement médical plus agressif vers la fin de leur vie, et Être mortel : la médecine et ce qui compte à la finle best-seller 2014 d’Atul Gawande sur les défis que les progrès de la médecine ont posés aux patients, aux médecins et aux soignants.

Le contexte peut aussi être crucial. Les antécédents culturels, les croyances religieuses, les expériences antérieures avec le système de soins de santé et même la culture et le style de communication uniques d’une famille peuvent jouer un rôle dans la façon dont vous entamez une conversation. Certains membres de la famille pourraient ne pas aimer le terme « décès », mais préférer des termes tels que « transitions » ou « décès ». “Il est important de comprendre comment la langue s’intègre dans la conversation”, déclare Eaddy Chism, “vous choisissez donc votre formulation de manière à inviter les gens à la conversation.”

Écoutez – et soyez conscient de vos idées préconçues

Une bonne conversation « commence par vraiment écouter », explique Alan Carver, qui se spécialise en neurologie et en soins palliatifs au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. “Vous voulez vraiment donner aux personnes qui vous sont chères l’opportunité de partager ce qu’elles ressentent – et cela peut être difficile à faire si vous parlez tout seul.”

L’écoute active signifie être ouvert à tout type de réponse, même si elle est dédaigneuse. Vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à donner la priorité à une conversation s’il partage des valeurs différentes, et il est également important d’écouter cela. « Différentes personnes réagissent très différemment », explique Mildred Solomon, présidente du Hasting Center, un institut de recherche en bioéthique. « Je connais des gens qui souhaitent désespérément que leurs enfants entendent leurs préférences, et ils ont l’impression que leurs enfants refusent de parler de quoi que ce soit au sujet de la mort du parent », dit-elle. « D’un autre côté, je connais des gens qui ne veulent pas anticiper les possibles trajectoires descendantes et qui veulent vivre dans l’instant. Je respecte toute cette gamme.

Il est important, lorsque nous parlons à des êtres chers âgés, de ne pas essayer de prédéterminer comment nous pensons qu’ils pourraient réagir. Les enfants adultes, par exemple, ont tendance à penser qu’ils connaissent bien leurs parents, y compris leurs faiblesses, leurs préjugés et leurs angoisses. Mais il est essentiel de se rappeler que nos parents ont leurs propres expériences et histoires complexes, et peu importe à quel point nous pensons les connaître, nous les connaissons toujours principalement dans le contexte de l’enfant et du parent, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de choses que nous pourrions ne pas comprendre à propos de leur. Entrer avec des notions préconçues sur la façon dont ils réagiront rend plus difficile d’entendre ce que quelqu’un veut – et rend plus probable que les conversations deviennent improductives. “L’écoute vous oblige à saisir vos hypothèses au fur et à mesure qu’elles viennent afin que vous puissiez rester présent avec la personne”, explique Eaddy Chism. “Il s’agit de donner aux gens la liberté d’être découverts et de se donner la permission de découvrir de nouvelles choses.”

Que faire si votre proche réagit mal ou refuse de s’engager ? Excusez-vous et essayez de ne pas être sur la défensive, dit Eaddy Chism. Elle vous suggère d’essayer quelque chose comme : « Je suis tellement désolée que cette conversation vous ait fait ressentir cela. Je sais que c’était vraiment inconfortable, et je sais aussi que je veux t’honorer. Pouvons-nous réessayer plus tard ? » S’ils semblent assez calmes, vous pourriez essayer de comprendre pourquoi ils ont réagi si fortement. Ou vous pouvez rediriger vers quelque chose qui pourrait sembler moins effrayant, comme : « Je sais que vous ne voulez pas dire si vous voulez être enterré ou incinéré, mais pouvons-nous parler des séjours à l’hôpital ? Que voudriez-vous d’un séjour à l’hôpital ? » Pourtant, dit-elle, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec un membre de la famille qui ne veut pas s’engager. « Soyons complètement réalistes, il y a des conversations auxquelles nous ne revenons jamais, que les gens évitent et que nous n’avons plus jamais. Ne prenez pas cela comme votre propre bagage », dit-elle.

Votre rythme

L’avantage d’avoir ces conversations avec les proches tôt est que cela garantit que les volontés de la personne sont respectées et que la prise de décision est plus facile pour les proches. Mais cela n’a pas besoin de se produire d’un coup, et ce n’est pas non plus quelque chose que les familles doivent gérer par elles-mêmes. Si quelqu’un est malade, dit Carver, son médecin peut et doit travailler en étroite collaboration avec les patients et les familles pour identifier la quantité d’informations qu’ils veulent sur l’évolution d’une maladie, quelles sont leurs priorités et pour aider à la prise de décision. Parfois, cela signifie faire savoir à une famille qu’elle devrait déplacer une date de mariage plus tôt ou prendre des vacances prévues au cours de la prochaine année civile plutôt que de les reporter indéfiniment.

Il est également important de comprendre que bien qu’il puisse y avoir plusieurs décisions à prendre, il existe des ressources disponibles pour les aider à le faire ; il ne sera ni facile ni pratique d’essayer de tout faire en même temps. «Ce sont des conversations à avoir au fil du temps», dit Carver. «Ce n’est pas comme si vous vous asseyiez une fois et que vous le faisiez, puis c’était fini. C’est vraiment au cours d’une vie.

Pour plus d’invites et de ressources du projet de conversation, cliquez sur ici. Consultez le site web d’INELDA ici.

