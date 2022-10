Comment dire “C’est au-dessus de mon niveau de rémunération” sans avoir l’air “grossier ou non professionnel” : expert de la prise de parole en public

Alors que nous revenons aux heures et aux arrangements de travail d’avant la pandémie, comment gérez-vous un responsable qui estime que vous devriez toujours être de garde à toute heure ? Vous voulez être un joueur d’équipe et rester professionnel. Mais lorsque votre responsable ignore à plusieurs reprises votre charge de travail, vos principales responsabilités et votre emploi du temps, vous poussant au bord de l’épuisement professionnel, il est temps de fixer des limites. Si votre patron vous confie des missions supérieures à votre niveau de rémunération, utilisez ces phrases pour fixer des limites sans paraître enfantin, grossier et professionnel :

1. “Attendez, laissez-moi réfléchir.”

Comme un coach de prise de parole en public, je dis toujours aux gens de considérer leur auditoire avant de parler. Prenez une minute pour traiter la demande de votre patron. S’ils veulent que vous vous occupiez d’un projet client de dernière minute un vendredi à 17 heures, par exemple, faites une pause et demandez-vous : Est-ce que cela a été une tendance ces derniers temps ? Si votre patron respecte généralement votre temps et essaie de résoudre un problème vraiment urgent, il mérite peut-être le bénéfice du doute. Mais s’ils s’en prennent à vous – et seulement à vous – c’est une autre histoire. Offrent-ils au moins de participer et d’aider ? Dans tous les cas, mettez vos sentiments de côté. Vous ne dites pas encore “oui” ou “non” ; vous prenez simplement le temps d’évaluer.

2. “Qu’est-ce qui est le plus important ?”

Si vous êtes surchargé d’engagements et que votre patron veut en ajouter d’autres à votre liste, il est juste de vous demander lesquelles de vos autres responsabilités peuvent être atténuées ou mises en attente. Vous pourriez dire : “Je ne peux pas gérer toutes ces tâches aussi bien que nous le souhaiterions. Y a-t-il quelque chose qui pourrait passer au second plan ou qui pourrait être confié à quelqu’un d’autre ?” Ne menez pas avec un ton impatient ou frustré. Vous ne dites pas à votre patron ce que vous ressentez ; vous les aidez à calculer ce qui est réaliste.

3. “J’aimerais aider, mais je ne peux pas le faire pour le moment. Trouvons une solution de contournement.”

Si l’objectif de votre patron semble raisonnable mais que son timing n’est pas réaliste, faites-le lui savoir. Expliquez pourquoi vous n’êtes pas en mesure de répondre à leur demande, mais allez plus loin et suggérez : “Peut-être qu’il existe un autre moyen de gérer cela.” Réfléchissez ensuite à quelques solutions potentielles. Vous pouvez peut-être faire la tâche un samedi matin avant que les enfants ne se réveillent, en échange de prendre une demi-journée la semaine suivante.

4. “Je suis désolé, je ne peux pas.”

Les négociations font partie de la vie. Parfois vous perdrez, et parfois votre patron perdra. Ils le savent. Si votre position est raisonnable, vous n’avez qu’à tenir bon. Restez poli et résistez à l’envie de trop expliquer. Ils ont demandé. Tu as dit non. Ironiquement, alors que le conflit semble être négatif à court terme, maîtriser l’art du « non » définit des attentes claires, réduit les risques de conflits similaires à l’avenir et établit les bases d’une relation continue et respectueuse.

5. “Bien sûr ! Heureux de vous aider.”