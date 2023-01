Comment dire bonne année en chinois et que signifie gong hei fat choy ? – Le soleil

Le Nouvel An chinois est célébré partout dans le monde, avec des traditions historiques qui célèbrent cet événement spécial.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les célébrations.

Le Nouvel An chinois est célébré entre fin janvier et début février de chaque année

Qu’est-ce que le Nouvel An chinois ?

Le Nouvel An chinois – également connu sous le nom de Fête du Printemps ou Nouvel An lunaire – dure 16 jours, du Nouvel An chinois au Festival des Lanternes.

Chaque jour du festival a un nom, y compris des jours de prière, pour rendre visite à des parents, allumer des pétards et préparer le festival des lanternes.

En Chine, vous entendrez le nouvel an s’appeler chunjie (春节)ou la Fête du Printemps.

Le calendrier lunaire compte 12 signes animaux du zodiaque chinois et 2023 sera l’année du Lapin.

Le Tigre est le troisième signe du zodiaque chinois, qui comprend également le Buffle, le Rat, le Tigre, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon.

En tant que jour férié, les Chinois bénéficient de sept jours de congé pour les célébrations.

Comment est célébré le Nouvel An chinois en Chine ?

Les défilés, les spectacles et les moments passés avec la famille et les amis sont au cœur des célébrations du Nouvel An chinois, avec des millions de personnes dans le monde qui se réunissent pour marquer les vacances.

Il y a beaucoup de traditions suivies pendant la période des fêtes, qui dure 16 jours.

La première est que les gens partageront des enveloppes rouges avec de l’argent à l’intérieur.

Ces enveloppes rouges sont remises à toutes vos connaissances, y compris tous vos collègues et même votre facteur.

C’est aussi depuis longtemps une tradition chinoise de déclencher des pétards dès la première minute du Nouvel An – il y a littéralement des millions d’affichages qui se produisent en même temps.

Dans la culture chinoise, le rouge est considéré comme la couleur de la chance et du succès – les décorations rouges, en particulier les lanternes, sont utilisées dans toutes les villes et villages pour aider à porter chance dans la nouvelle année.

Attendez-vous également à voir de nombreuses décorations de dragons – on pense que les dragons apportent pouvoir et sagesse.

Il y a un certain nombre de salutations utilisées pendant les célébrations. L’un d’eux est Hei fat choy, qui signifie “Je vous souhaite prospérité et bonne fortune”.

La façon courante de dire le Nouvel An chinois dans la langue est Xīnnián hǎo” (新年好), qui signifie littéralement “Bonne année du Nouvel An” ou “Bonne année”.

Quelle nourriture est traditionnellement consommée ?

L’une des principales traditions du Nouvel An chinois est que toute la famille se régale ensemble.

On pense que certains aliments apportent chance, richesse et bonheur à la nouvelle année.

La soupe aux nouilles est le repas traditionnel de prédilection, car on pense que les nouilles portent chance.

Les hotpots communautaires sont également une option populaire pour un festin car ils sont censés représenter la réunion des membres de la famille autour de la table.

Voici quelques-uns des plats les plus populaires consommés pendant le Nouvel An chinois :

Poisson – le poisson cuit à la vapeur est l’une des recettes les plus célèbres du Nouvel An et il existe des règles spécifiques liées à la position du poisson.

Fruit de “bonne fortune” – manger et exposer des mandarines et des oranges est censé apporter chance et fortune.

Boulettes chinoises – traditionnellement remplies de viande hachée et de légumes finement hachés, on pense que plus vous mangez de boulettes pendant les célébrations, plus vous pouvez gagner d’argent au Nouvel An.

Rouleaux de printemps – généralement remplis de légumes, de viande ou de quelque chose de sucré, ce plat du Nouvel An est particulièrement populaire dans l’est de la Chine.

Nouilles – les nouilles symbolisent la longévité et on pense que la longueur des nouilles représente la durée de vie du mangeur.

Tangyuan (boulettes de riz sucrées) – c’est le principal aliment du festival des lanternes, mais les familles les mangent traditionnellement ensemble tout au long de la nouvelle année.

Niangao (gâteau de riz) – les principaux ingrédients du niangao sont le riz gluant, le sucre, les châtaignes, les dattes et les feuilles de lotus.

À quelles superstitions les Chinois souscrivent-ils pendant le Nouvel An ?

Certaines superstitions bizarres sont largement suivies pendant le Nouvel An chinois.

La première est que vous ne devez prendre aucun médicament le premier jour de l’année, car vous risquez de rester malade toute l’année.

Une autre est que vous ne devez pas sortir les ordures, car cela symbolise que vous jetez la bonne fortune de la maison.

Vous ne devriez pas non plus manger de bouillie au petit-déjeuner car elle est considérée comme quelque chose que les pauvres mangent et est de mauvais augure.

Vous ne devriez pas vous laver le premier ou le deuxième jour, car cela est considéré comme une bonne chance.

On pense que l’utilisation de couteaux ou de ciseaux le premier jour conduit à des choses peu propices.

Les pleurs d’un enfant sont censés porter malheur à la famille.

N’offrez pas certains cadeaux, comme des horloges, des ciseaux et des poires, car ils ont une mauvaise signification dans la culture chinoise.