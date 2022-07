Comment dire à votre réseau que vous avez attrapé le Covid-19

Alors que la pandémie atteint son paroxysme dans la seconde moitié de sa troisième année, des variantes de Covid-19 hautement transmissibles et échappant à l’immunité alimentent un autre pic d’infections. Alors que la fatigue de Covid-19 et les données officielles sur les cas pourraient indiquer une vague modeste de cas positifs, les résultats des tests à domicile sont largement ignorés dans les données publiées. Tout comme l’infrastructure de test s’est largement tournée vers l’individu étant donné la fermeture de nombreux sites de test publics, il en va de même pour la recherche des contacts. Dans le cas où quelqu’un serait testé positif au Covid-19, la responsabilité incombe désormais à cette personne d’informer son réseau.

“Ces conversations, par rapport à il y a quelques années, sont non seulement beaucoup plus largement acceptées”, déclare Donald Yealy, médecin-chef du centre médical de l’Université de Pittsburgh, “elles sont en fait plus attendues. C’est un acte de gentillesse de partager cela.

En disant à ceux avec qui vous avez récemment interagi que vous êtes tombé malade, vous leur donnez les connaissances nécessaires pour se faire tester et s’isoler, dans l’espoir de prévenir davantage la propagation, en particulier chez les personnes âgées ou immunodéprimées.

À qui dire

Vous n’avez pas besoin d’alerter tout le monde dans votre liste de contacts que vous avez attrapé le Covid-19, mais vous devez informer les personnes les plus susceptibles d’avoir contracté le virus, dit Yealy : les personnes que vous étiez dans les six pieds à l’intérieur – masqués ou non masqués – ainsi que les personnes qui étaient à portée de main à l’extérieur pendant la période de deux jours avant que vous ne commenciez à présenter des symptômes, ou la période de deux jours avant que vous ne fassiez un test, si vous n’avez pas de symptômes.

Alors que les Centers for Disease Control and Prevention disent d’informer toute personne avec qui vous étiez pendant 15 minutes ou plus sur une période de 24 heures, “le virus s’implante plus facilement maintenant”, dit Yealy. «Pensez à quel point j’étais proche et pendant combien de temps? Si vous êtes très proches l’un de l’autre, à quelques mètres l’un de l’autre ou en contact physique, vous n’avez même pas besoin de cette période de 15 minutes. Pensez aux partenaires intimes, aux colocataires, aux membres de la famille, aux collègues, aux amis que vous avez récemment vus, à l’enseignant de votre enfant (si votre enfant a été testé positif), aux hôtes d’une fête ou d’un mariage auquel vous avez assisté.

Les hôtes de fête ou les organisateurs d’événements avec plus de quelques personnes doivent dire au plus grand nombre de participants possible s’ils ont contracté le Covid-19 ou si un autre invité l’a fait. « Souvent, nous ne connaissons pas tous les problèmes de santé des [other attendees]», dit Yealy. «Nous pouvons vraiment avoir du mal à quantifier combien et à quel point le contact est proche. Je conseillerais de partager les informations plus largement. Par exemple, lorsque l’experte en étiquette Lizzie Post, coprésidente de l’Institut Emily Post et auteur de plusieurs livres d’étiquette, a été testée positive pour Covid-19 après avoir assisté à la fête du 4 juillet d’un ami, elle a envoyé un texto à son hôte, qui a ensuite informé le reste des participants.

Si vous assistiez au même événement qu’une personne plus âgée ou que vous saviez qu’elle souffrait de problèmes de santé sous-jacents, même si vous n’interagissiez pas nécessairement avec elle, « Je le lui ferais savoir, car son risque d’infection est plus élevé », Yealy dit.

Bien sûr, il y a des gens que vous ne connaissez peut-être pas – des serveurs dans un restaurant, des amis d’amis lors d’une fête – mais vous devriez faire de votre mieux pour contacter toutes les personnes avec lesquelles vous étiez à proximité, dit Yealy.

Quand partager

Si vous vous sentez suffisamment malade pour justifier un test, vous devriez commencer à informer votre réseau que vous pourriez potentiellement avoir Covid. Compte tenu de l’accessibilité relative des tests rapides, vous pourriez avoir un diagnostic assez rapidement après avoir développé des symptômes. Mais si vous attendez un rendez-vous ou les résultats d’un test PCR, vous pouvez toujours dire à vos colocataires que vous avez été exposé, par exemple, ou que vous êtes sous le mauvais temps dans l’intervalle. Yealy met en garde quiconque contre la participation à des événements sociaux, au travail ou à l’école s’il présente des symptômes respiratoires ou gastro-intestinaux de quelque nature que ce soit.

Bien sûr, une fois que vous obtenez un diagnostic positif, qu’il s’agisse d’un test rapide ou d’un test PCR, vous devez parcourir votre liste de contacts proches. Plus tôt vous informez votre réseau, mieux c’est, car les traitements et les antiviraux disponibles sont souvent les plus efficaces au début de l’infection.

Comment informer votre réseau

En ce qui concerne le message réel et son mode de livraison, communiquez avec vos contacts de la même manière que vous le feriez normalement. Vous préférez les textos aux appels téléphoniques ? Fonce. Envoyez-vous généralement des e-mails aux membres du club de lecture ? Optez pour le courrier électronique. “Entrez en contact avec les gens de la manière la plus courante dont vous communiquez habituellement avec eux, car c’est ce à quoi ils sont le plus susceptibles de prêter attention”, explique Post.

Soyez aussi simple que possible dans votre livraison et tenez-vous en aux faits : dites-leur quand vous avez été testé positif et si vous avez eu des symptômes. Post suggère de dire quelque chose du genre « Je voulais vous faire savoir que j’ai été testé positif au Covid-19 aujourd’hui. Il semble que la dernière fois que nous nous sommes vus, c’était dans la fenêtre du moment où j’aurais pu le ramasser et le diffuser aux autres. La même approche s’applique à tout le monde, des amis et de la famille à votre patron ou à l’école de vos enfants. “Je le garderais très factuel et direct”, dit Yealy.

Bien que nous puissions nous sentir enclins à nous excuser d’avoir dénoncé les autres, rappelez-vous que vous n’aviez pas l’intention de tomber malade, déclare Abby Krom, thérapeute conjugale et familiale. Les accidents arrivent. « Nous avons tendance à nous blâmer, car il est difficile de reconnaître que nous n’avons pas le contrôle », dit-elle. “Il est donc presque plus facile de se sentir en contrôle même si vous vous blâmez.” Si vous avez suggéré des plans de repas à l’intérieur malgré la préférence de votre ami pour manger à l’extérieur, par exemple, vous pouvez dire quelque chose comme : « J’ai minimisé le risque et je me rends compte que c’était mal », suggère Krom.

Si vous informez des invités de votre événement au nom d’un autre invité qui est tombé malade, ne les nommez pas et dites « Je voulais juste vous faire savoir qu’un autre invité a été testé positif ».

Gérer les réactions

Alors qu’un diagnostic de Covid-19 est embourbé dans beaucoup moins de honte qu’il y a deux ans – on estime que 82% des personnes aux États-Unis ont attrapé le virus au moins une fois, après tout – certaines personnes peuvent avoir des réactions moins que positives lors du partage de la nouvelle. Lorsque les gens sont en colère ou effrayés, leur réaction instinctive peut être de réagir durement ; “Comment as-tu pu être si négligent ?” ou « Je devais aller au mariage de mon cousin. Je ne peux pas croire que tu puisses compromettre ça.

Prenez un moment pour déterminer si ce qu’ils disent est vrai : avez-vous été négligent ? Avez-vous sciemment mis en péril leur santé ou leurs projets de voyage ? “Notre instinct est de nous excuser ou de prendre le blâme, mais ce n’est pas un instinct sain car ce n’est peut-être pas notre responsabilité”, déclare Krom. Vous devrez peut-être permettre à la personne de se rafraîchir. Ensuite, pour reprendre la conversation plus tard, dites : « Je peux dire que tu étais vraiment en colère contre moi. Vous sentez-vous toujours ainsi ? Pouvons-nous en parler davantage ? » suggère Krom.

Une autre réaction peut être une véritable curiosité : un ami qui vous demande où vous pensez avoir attrapé le Covid-19 ou qui décrit vos symptômes. Post dit qu’il peut être utile pour votre réseau d’avoir accès à ces informations afin qu’ils puissent déterminer quand ils doivent tester et s’ils doivent commencer à informer leurs réseaux d’une éventuelle exposition. Cependant, vous n’êtes pas obligé de tout divulguer, dit Krom. Essayez de répondre par « Je suis moi-même un peu dépassé et je digère encore la nouvelle », si vous préférez ne pas partager.

La réalité, dit Post, est que la plupart des gens seront compréhensifs et reconnaissants pour la perspicacité. Sur les près de deux douzaines de personnes qu’elle a informées de son diagnostic de Covid, personne n’a été bouleversé. “Je me sentais définitivement coupable de la fête à laquelle j’avais assisté et du fait que je devais dire à ces gens :” Je vous ai peut-être exposé à Covid “, et ils ont été très aimables à ce sujet”, déclare Post. “Alors soyez aimable si quelqu’un vous dit qu’il l’a. N’allez pas en mode peur d’abord. Accéder aux informations et aux questions. Soyez curieux, enquêtez.

