Comment dire à quelqu’un que vous avez un cancer du sein

Il n’y a pas de « bonne » façon de le dire à vos enfants, déclare Marisa C. Weiss, MD, médecin-chef et fondatrice de Breastcancer.org. Les mots que vous choisirez dépendront de leur âge.

Elizabeth Mover a comparé son cancer du sein à Lego pour aider ses jeunes fils à le comprendre.

Soyez honnête et direct avec les enfants plus âgés et les adolescents. « Cela montre que vous vous souciez d’eux et que vous respectez leur intelligence et leur capacité à gérer la vie », déclare Weiss.

Pour les jeunes enfants, expliquez le cancer en des termes qu’ils peuvent comprendre.

Quand Elizabeth Mover de Peabody, MA, une dirigeante de l’État du Massachusetts pour la Young Survival Coalition, a appris qu’elle avait un cancer de stade II, ses deux fils étaient en maternelle et en première année.

« Mes deux garçons sont des amoureux des Lego, et j’ai utilisé l’analogie de votre corps étant des millions et des millions de Legos (cellules), et il y avait un Lego (cellule) qui n’a pas été mis correctement et ne correspondait pas (cancer) » dit le déménageur.

« J’ai eu besoin d’une intervention chirurgicale pour m’assurer que [it] a été éliminé. Ils m’ont tous les deux regardé et ont dit ‘OK’. J’étais choqué. Ils n’étaient ni tristes ni effrayés, et ils ont tous les deux commencé à parler d’autre chose.