Comment Dipika Kakar a soutenu financièrement Shoaib Ibrahim pendant trois ans alors qu’il n’avait pas de travail

Shoaib Ibrahim n’était pas satisfait de son travail d’acteur dans des feuilletons télévisés, où il avait l’impression de ne rien faire d’autre que de se tenir debout dans les scènes. Un jour, il a décidé d’arrêter. Eh bien, ce n’est pas facile pour un homme de prendre la décision hâtive de quitter son emploi quand on a une famille à charge, mais le scénario d’aujourd’hui est différent ; vous avez également une femme pour vous soutenir financièrement, et il n’y a malheureusement que quelques hommes qui admettent avec joie qu’ils vivent de leurs revenus, et l’un d’eux est Shoaib Ibrahim.

Dans sa dernière interview avec ETimes, Shoaib parle de la crise financière à laquelle il a été confronté après avoir quitté son emploi et de la façon dont sa femme, Dipika Kakar, l’a soutenu financièrement pendant trois longues années, et il l’admet fièrement. et je n’hésite jamais à l’admettre. Je l’accepte fièrement. C’est la raison pour laquelle je n’hésite jamais à faire quoi que ce soit pour elle car elle m’a soutenu à une époque où je n’avais rien. Mon père avait aussi quelques économies que nous avons utilisées et toute notre famille est très reconnaissante à Dipika de nous avoir donné tant d’amour et de nous avoir soutenus de toutes les manières possibles ».

Dipika et Shoaib vont bientôt être parents, et le couple attend avec impatience l’arrivée de leur premier bébé. Il y a quelques jours, une image transformée de Dipika est devenue virale avec un nouveau-né, et beaucoup se sont demandé si le petit était arrivé. Dipika est l’une des actrices de télévision les plus populaires et les plus fortes, et les fans attendent que le couple revienne avec des émissions de dhamekdaar. Dipika et Shoaib sont l’un des couples les plus aimés de l’industrie de la télévision. cependant, Dipika fait souvent face à la pêche à la traîne pour avoir épousé un homme hors religion ou autrement. Il y a quelques mois à peine, elle s’est moquée d’avoir partagé ses mises à jour de grossesse sur son vlog, et l’actrice a riposté aux trolls de la manière la plus parfaite possible.