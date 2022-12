Comment diffuser les matchs de Wrexham dans la Ligue nationale

Les fans américains peuvent désormais diffuser les matchs de Wrexham dans la Ligue nationale.

Auparavant, les matchs de la FA Cup étaient disponibles via ESPN +. En fait, certains matchs ont même été diffusés sur ESPN2 alors que Wrexham se fraya un chemin dans la FA Cup proprement dite. Cette apparition à la télévision a attiré en moyenne 89 000 téléspectateurs. Remarquablement, c’était plus que le MLS Decision Day diffusé sur FS1.

Les propriétaires du club Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont plaidé pour la diffusion des matchs de la Wrexham National League. La raison est simple. Cela augmente la popularité non seulement de l’équipe, qui a déjà une série documentaire très appréciée. Cela peut également accroître le respect pour la Ligue nationale si les fans américains ont une histoire à suivre.

À juste titre, la Ligue nationale a annoncé National League TV. Alors qu’au moment de mettre sous presse, il est actuellement en période d’essai de deux semaines, c’est l’un des premiers moyens de regarder les matchs de la Ligue nationale à la télévision, en particulier aux États-Unis. Le streaming sera lancé le 10 décembre 2022, ce qui inclut la possibilité de diffuser le match de la Ligue nationale de Wrexham contre Eastleigh.

Comment diffuser les matchs de la Wrexham National League

Pour regarder Wrexham dans la Ligue nationale, vous pouvez vous inscrire via le club lui-même. Ou, vous pouvez passer directement par National League TV.

Les laissez-passer pour chaque tour ne sont pas gratuits, il y a donc un prix à payer lors de l’inscription pour diffuser des matchs de la Ligue nationale. Le prix est également susceptible de changer, car le streaming de la Ligue nationale est quelque chose de relativement nouveau, quel que soit le lieu.

Le lancement complet de National League TV est prévu pour une autre heure. Par conséquent, cette période d’essai de deux semaines n’aura pas tout à fait toutes les fonctionnalités de National League TV. Cela étant dit, cela permet de diffuser des matchs de la Ligue nationale de Wrexham pour son public américain.

Comme indiqué, cela commence le 10 décembre dans le match de Wrexham contre Eastleigh. Notez également que cela est différent du trophée Isuzu FA. Le public international devrait pouvoir regarder cela via WrexhamPlayer. Cependant, de plus amples informations sur les options de diffusion en continu de Wrexham arriveront en temps voulu.

Wrexham devient la deuxième équipe préférée de nombreux fans de football aux États-Unis

Une grande partie de la popularité de Wrexham aux États-Unis est due à la série FX/Hulu Bienvenue à Wrexham.

Les fans de la saison 1 de Welcome to Wrexham ont accueilli le programme avec des éloges accablants depuis sa sortie en août. Reelgood est un agrégateur qui compile des statistiques sur le streaming télévisé. Le site Web affirme que l’émission, mettant en vedette McElhenney et Reynolds, s’est terminée comme la septième émission la plus regardée aux États-Unis pour la semaine du 2 septembre.