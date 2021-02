Comment diffuser les espoirs des Oscars de cette année

Lors d’une saison typique des Oscars, de nombreux prétendants ne jouent que dans quelques salles lorsque les nominations sont annoncées. Mais comme la plupart de nos vies d’aujourd’hui, la façon dont nous regardons des films a été bouleversée. Cette année, la plupart des espoirs aux Oscars sont disponibles pour tout le monde à regarder en ce moment, à travers le pays – pas seulement dans les cinémas, mais sur les services de streaming par abonnement et sur la vidéo à la demande. Voici huit de ces films, dont chacun est en streaming ou le sera d’ici la fin du mois, et chacun d’entre eux sera probablement nommé dans une ou plusieurs catégories lorsque les nominations seront annoncées le 15 mars. il est temps de rattraper son retard – et de voir les Oscars comme un initié. ‘Nomadland’ A l’avant-garde du meilleur film et de la meilleure actrice, «Nomadland» met en vedette Frances McDormand en tant que veuve s’adaptant à une nouvelle réalité économique après avoir perdu son emploi. Elle voyage dans l’Ouest, vit dans sa camionnette et cherche un emploi saisonnier tout en campant aux côtés d’autres quasi-sans-abri. Basé sur le livre de Jessica Bruder – et adapté à l’écran par Chloé Zhao – ce drame de tranche de vie émouvant et visuellement frappant est un regard non sensationnaliste sur les difficultés de vivre chèque de paie à chèque de paie, atténuées seulement légèrement par un sentiment de communauté et la liberté de se déplacer. Diffusez-le sur Hulu.

[Read The New York Times review.]

«Minari» Le scénariste-réalisateur Lee Isaac Chung raconte une version de sa propre histoire dans le désarmant «Minari», un drame discret sur un immigrant coréen (Steven Yeun) et sa femme (Yeri Han), qui déménagent dans l’Arkansas rural et emplois dans une usine de poulet locale tout en essayant de créer leur propre ferme de production. Yeun et Han, qui jouent les parents essayant de préserver leurs traditions culturelles tout en poursuivant le rêve américain, sont de bons candidats dans les catégories d’acteurs. Chung entoure ses pistes de détails vifs, partageant l’humour, l’anxiété et l’espoir de cette famille. Disponible le 26 février à la location ou à l’achat en VOD. [Read The New York Times review.] ‘Le procès du Chicago 7’ Aaron Sorkin (qui a un Oscar pour son scénario «The Social Network») est susceptible d’entendre son nom appelé à nouveau cette année, pour avoir écrit et réalisé le drame politique percutant et pertinent «The Trial of the Chicago 7.» Basé sur les conséquences juridiques litigieuses de la Convention nationale démocrate de 1968, le film a un casting digne de récompenses (dirigé par Sacha Baron Cohen, jouant le provocateur de la contre-culture Abbie Hoffman) face aux militants anti-guerre et aux réactionnaires conservateurs qui se disputaient la différence. entre «le droit de manifester» et «l’incitation à l’émeute». Diffusez-le sur Netflix. [Read The New York Times review.]