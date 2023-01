Comment diffuser le gagnant du Golden Globe ‘The Banshees of Inisherin’

Parfois, je remets à plus tard le visionnage d’un film bien fait et loué jusqu’à ce que je le doive absolument (c’est-à-dire, quand il remporte le prix du meilleur film musical ou comique aux Golden Globes, ou quelque chose comme ça).

Cela n’a plus de sens d’ignorer la tragi-comédie irlandaise The Banshees of Inisherin, qui vient de remporter ce prix et deux autres – l’écrivain et réalisateur Martin McDonagh a remporté le prix du meilleur scénario, et la star Colin Farrell a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale. ou image de comédie.

Banshees, situé sur une île isolée au large de l’Irlande dans les années 1920, capture une faille soudaine entre deux amis de toujours et tout ce qui s’ensuit. Le film met en vedette Brendan Gleeson face à Farrell (tous deux sont également apparus dans le premier film de McDonagh In Bruges). Un petit avertissement : en plus de fournir de véritables rires, ce film se rend dans des endroits étonnamment sombres.

Ci-dessous, vous trouverez comment diffuser The Banshees of Inisherin, ainsi que d’autres gagnants des Globes. Il est temps de faire une pause cette saison de réalité et prendre un peu de prestige.

Est-ce que The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh est disponible en streaming ?

Oui, le film est diffusé sur HBO Max. Vous le trouverez sur Tour d’horizon de CNET des meilleurs films sur le streamer.

Comment puis-je regarder plus de gagnants des Golden Globes ?

Voici une liste pratique des autres gagnants et où les diffuser.

Meilleur film dramatique – Les Fabelman. Vous pouvez l’acheter pour 20 $ aux services, y compris , et iTunes.

Meilleure série télévisée, drame — House of the Dragon. Vous pouvez le diffuser sur .

Meilleure série télévisée, comédie musicale ou comédie — Abbott Elementary. Vous pouvez diffuser sur Hulu et mais HBO Max ne propose pas la saison 2, juste la saison 1.

Meilleure série limitée, série d’anthologie ou téléfilm — The White Lotus. Vous pouvez le diffuser sur .