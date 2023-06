Comment diffuser la Coupe du monde féminine

Si vous êtes du genre à couper le cordon, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez diffuser la prochaine Coupe du monde féminine. Pas de soucis – nous avons ce qu’il vous faut.

Il y a plusieurs façons de voir les jeux cet été via le streaming :

Paon

NBC/Telemundo Deportes détient les droits en espagnol sur la Coupe du monde féminine. En conséquence, vous pouvez diffuser tous les jeux sur Peacock Premium. Si vous avez déjà Peacock après avoir suivi la Premier League, vous êtes prêt à vous connecter à la Coupe du monde.

Peacock en tant que streamer autonome est moins cher que toute autre option, à partir de 4,99 $/mois. Cependant, si vous recherchez une couverture en anglais, vous devrez opter pour un service plus complet (et coûteux).

Fubo

FOX Sports est le détenteur des droits en anglais, chaque jeu étant diffusé sur FOX ou FS1 tout au long de la compétition. Fubo diffuse les deux chaînes, ainsi que Telemundo et Universo pour la couverture espagnole. Fubo est donc une bonne option pour couvrir toutes vos bases. Fubo propose un essai gratuit et commence à 74,99 $/mois.

Au-delà de la Coupe du monde féminine, Fubo propose des jeux exclusifs tels que les éliminatoires de l’UEFA Euro. De plus, il diffuse beIN Sports qui diffuse la Ligue 1, la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana.

Pour les fans de football, fuboTV est une option solide contre la télévision par câble ou par satellite. Parmi la gamme de 115 chaînes de fubo, il existe de nombreux endroits pour regarder le football. Par exemple, la gamme de chaînes fubo comprend ESPN, CBS, FOX, NBC et leurs chaînes sportives respectives. Au total, il comprend plus de 80 chaînes sportives, plus que tout autre service de streaming. Les abonnés peuvent facilement passer d’une chaîne à l’autre lorsqu’il y a plusieurs jeux en même temps.

DirecTV flux

DirecTV Stream diffuse également les deux principales chaînes FOX qui diffuseront tous les jeux, ainsi que Telemundo et Universo. Comme Fubo, DirecTV Stream propose également un essai gratuit et les plans commencent à 64,99 $/mois.

Fronde

Le package Sling Blue vous donnera FS1, mais ils ne portent pas Telemundo. Et la chaîne principale FOX n’est disponible que sur certains marchés. Universo est disponible via le package complémentaire Sling Latino (10 $/mois). Sling Blue vous coûtera 40 $/mois (20 $ pour votre premier mois pour le moment). Mais si vous vous trompez de marché, vous risquez de manquer plus de 30 jeux, y compris les derniers jeux à élimination directe, qui ne sont disponibles que sur le gros FOX.

Options que vous pourriez déjà avoir

Si vous avez déjà un abonnement au câble ou au satellite, vous disposez de quelques autres options qui pourraient vous convenir, et ce, sans frais supplémentaires.

L’application FOX Sports vous permet de regarder des émissions en direct, mais elle nécessite une connexion avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble/satellite. Une variété de fournisseurs sont pris en charge, alors vérifiez l’application pour voir si le vôtre est disponible.

De plus, la plupart des fournisseurs de câble ou de satellite proposent une application de streaming pour compléter votre service traditionnel. Il peut y avoir un hic ou deux, cependant. La liste complète des chaînes peut ne pas être disponible sur l’application. Ou certains canaux peuvent être verrouillés si vous n’utilisez pas votre réseau wifi domestique (par exemple, là où je suis, l’application de streaming de Spectrum le fait). Dans ce cas, lorsque vous n’êtes pas chez vous, l’application FOX Sports est votre meilleur pari.

Une fois que vous êtes prêt à diffuser l’action de la Coupe du monde féminine, consultez notre page de programmation TV et streaming pour le tournoi. Vous trouverez les détails sur où regarder chaque match.

Photos : Imago