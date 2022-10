Comment diffuser la Coupe du monde 2022

S’éloigner de la télévision traditionnelle conduit de nombreuses personnes à vouloir diffuser la Coupe du monde 2022. Les fans de football à travers les États-Unis annulent les options de câble et de satellite. Ils sont coûteux et conduisent souvent à des chaînes et à des options qui ne servent pas à grand-chose pour les fans de sport dévoués.

La Coupe du monde est disponible pour les fans en streaming de différentes manières. Certains nécessitent encore un fournisseur de câble ou de satellite désigné. Cependant, certaines autres options permettent aux fans d’économiser de l’argent en regardant le plus grand événement sportif au monde.

De plus, les fans aux États-Unis peuvent diffuser la Coupe du monde 2022 en anglais ou en espagnol.

Coupe du monde 2022 en streaming

des services comme Hulu, fubotv ou Sling

Les services de streaming désignés font des merveilles pour les fans de football. Vous n’avez pas besoin d’être dans votre salon pour regarder des matchs. Vous ne comptez pas non plus sur les problèmes de câble ou la météo, si vous avez une antenne parabolique. Au lieu de cela, tous ces services nécessitent une connexion Internet et un abonnement.

Pour le public anglophone, Hulu + Live TV, fuboTV et YouTube TV ne sont que quelques exemples de services de streaming qui diffusent à la fois FOX et FS1. Ces deux chaînes diffusent les 64 matchs de la Coupe du monde 2022. En outre, ces fournisseurs proposent Telemundo et Universo, la maison en espagnol pour diffuser la Coupe du monde 2022 aux États-Unis. Ces services oscillent entre 65 $ et 75 $ par mois, selon celui que vous choisissez.

Bien sûr, vous pouvez économiser encore plus si vous souhaitez diffuser la Coupe du monde 2022. Sling Blue, par exemple, ne coûte que 35 $ par mois. Ce fournisseur diffuse les chaînes de langue anglaise susmentionnées. Notez que cela fait ne pas porter Telemundo et Universo. Par conséquent, seules les chaînes anglaises sont disponibles via Sling Blue. Cependant, si vous avez un intérêt limité à regarder en espagnol, c’est un moyen économique de diffuser la Coupe du monde 2022.

Application Fox Sports

Si vous avez un câble, un satellite ou même l’une des options de diffusion ci-dessus, vous pouvez diffuser de manière directe. L’application Fox Sports propose tous les matchs de la Coupe du monde en novembre et décembre. Non, ce n’est pas un service gratuit offert par FOX. Cependant, cela aide si vous vous éloignez de votre appareil principal pour regarder le football.

Non seulement vous pouvez télécharger l’application Fox Sports sur votre Apple TV, Roku, Firestick ou un autre appareil, mais elle fonctionne bien sur votre téléphone ou votre tablette. Il vous suffit de télécharger l’application Fox Sports. À partir de là, vous devez saisir les informations de votre fournisseur de télévision, qui peut être un câble, un satellite ou une plate-forme de diffusion en continu.

Peacock a une couverture en espagnol

La meilleure façon de regarder la Coupe du monde en streaming est peut-être via Peacock, la plateforme de streaming payante de NBC. Pour 4,99 $ par mois, Peacock attire généralement les fans de football aux États-Unis avec sa couverture de la Premier League anglaise.

Cependant, Peacock organise les 64 matchs de la Coupe du monde 2022, et ce prix ne change pas. Les émissions proviennent de toutes les émissions Telemundo et Universo, qui relèvent toutes deux de NBC. Par conséquent, vous pouvez regarder la Coupe du monde 2022 uniquement sur Peacock avec les émissions en espagnol.