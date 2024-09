Comment diffuser en utilisant un VPN sur votre Google TV ou Chromecast

Google TV est un système d’exploitation facile à utiliser qui permet d’accéder à tous les meilleurs services de streaming dans un emplacement centralisé. Mais même si votre téléviseur intelligent exécute un système d’exploitation différent, vous pouvez accéder facilement à Google TV en achetant un Chromecast pour seulement 30 $, ou un nouveau boîtier Google TV pour près de 100 $. Vous ne savez peut-être pas non plus que si vous utilisez un VPN avec votre téléviseur Google TV ou Chromecast, vous pouvez accéder à encore plus de contenu. Voici comment configurer un VPN sur Google TV ou un Chromecast et pourquoi vous pourriez vouloir en utiliser un.

Pourquoi utiliser un VPN sur Google TV ou Chromecast ?

Pour le streaming, les VPN présentent un avantage évident : ils peuvent falsifier votre adresse IP pour qu’elle corresponde à celle d’un autre pays afin que vous puissiez accéder à des contenus géo-restreints. Si vous utilisez un VPN et vous connectez au serveur d’un autre pays, vous pouvez accéder à sa bibliothèque de contenus sur n’importe quelle plateforme de streaming.

Imaginons que vous habitez aux États-Unis mais que vous souhaitez regarder des documentaires primés de la BBC sur le service de streaming BBC iPlayer. Tout le contenu BBC iPlayer est gratuit si vous habitez au Royaume-Uni, mais bloqué partout ailleurs. À l’aide d’un VPN, vous pouvez vous connecter à un serveur VPN britannique et diffuser à votre guise.

Les VPN présentent également des avantages considérables en termes de sécurité si vous les utilisez sur votre smartphone ou votre PC. L’achat d’un seul abonnement signifie que vous pouvez utiliser votre VPN sur n’importe quel appareil pris en charge. Nous vous recommandons donc d’en acheter un pour sa flexibilité.

Quels VPN sont disponibles sur Google TV ?

Google TV ne propose pas beaucoup d’applications à installer par rapport à d’autres systèmes de télévision intelligente comme le système d’exploitation Fire TV d’Amazon. Bien que cela puisse sembler être un inconvénient, c’est en fait une bénédiction déguisée.

Avec les VPN, vous voulez vous assurer d’investir dans un produit de qualité et digne de confiance. Il existe de nombreux VPN non testés ou gratuits qui vendent vos données ou falsifient leurs déclarations de cryptage. Bien que cela ne soit pas un problème majeur uniquement pour le streaming, cela pose généralement des risques considérables en matière de sécurité et de confidentialité.

Lors de l’installation d’un VPN sur Google TV ou Chromecast, nous recommandons les services VPN suivants :

Nous avons également un guide des meilleurs VPN où nous expliquons pourquoi nous les recommandons.

Comment configurer un VPN sur votre Google TV ou Chromecast

Il est facile d’utiliser un VPN sur votre Google TV (et peut-être même plus facile sur un Chromecast). Voici un guide étape par étape sur la façon d’en installer un :

Google TV

Accédez au Google Play Store sur votre Google TV. Recherchez le VPN que vous souhaitez installer (ou recherchez le mot-clé « VPN » pour afficher vos options). Installez le VPN. Connectez-vous ou inscrivez-vous. Parcourez la liste des serveurs du pays et connectez-vous.

Notez que vous pouvez utiliser votre VPN sur autant d’appareils qu’il le permet. Ainsi, une fois que vous avez acheté un abonnement, il est judicieux de le télécharger sur autant de plateformes et d’appareils que possible pour maximiser votre investissement.

Chromecast

Si vous possédez un Chromecast, vous pouvez toujours profiter des avantages d’un VPN : il vous suffit d’utiliser votre smartphone ou votre ordinateur portable en tandem avec l’appareil de diffusion en continu. Voici comment procéder :

Installez un VPN sur votre smartphone ou votre ordinateur portable. Assurez-vous que votre Wi-Fi est activé. Activez le VPN sur votre smartphone/ordinateur portable. Connectez votre smartphone ou ordinateur portable à votre téléviseur via Chromecast. Commencez à diffuser votre contenu.

Astuce supplémentaire : les VPN fonctionnent également avec le screencasting. Tant que votre téléviseur intelligent est connecté au même réseau Wi-Fi que l’appareil à partir duquel vous effectuez le screencasting, vous pouvez utiliser le VPN en toute sécurité.

