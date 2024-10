Comment diffuser des jeux Xbox sur votre Steam Deck à l’aide de XBPlay

Je possède la Xbox Series S, que j’appelle affectueusement la Baby Xbox, depuis le jour de son lancement. Et pourtant, je ne joue presque jamais à des jeux dessus, contrairement à mes autres appareils. Pourquoi? Parce que jusqu’à récemment, je n’avais pas la possibilité de diffuser des jeux Xbox sur mon Steam Deck. Maintenant, grâce à une petite application appelée XBPlayqui coûte 7 $ mais vaut chaque centime, je vais enfin démarrer ma Xbox aussi souvent que ma PlayStation 5, ma Nintendo Switch et mon PC.

Permettez-moi de vous expliquer : j’adore tout simplement jouer à des jeux vidéo en mode portable. Bien sûr, j’ai deux écrans d’ordinateur et un téléviseur très impressionnant, mais les jeux portables présentent d’énormes avantages, notamment pour jouer à des jeux tout en regardant la télévision en arrière-plan. (Comme une version moins déséquilibrée du style de vie à trois téléviseurs.) Surtout quand il s’agit d’un énorme RPG avec beaucoup de petites quêtes secondaires, comme, disons, Final Fantasy 7 Renaissance pour la PlayStation 5, j’ai beaucoup plus de facilité à terminer et à profiter de l’expérience lorsque je peux en parcourir une partie sur Steam Deck.

C’était très pénible de faire fonctionner correctement la lecture à distance PS5 sur le Deck ; cela nécessite d’utiliser un outil appelé Chiakidont je n’ai compris comment être opérationnel qu’après avoir lu plusieurs fils de discussion Reddit et regardé plusieurs vidéos YouTube pratiques. Le résultat final ? Ça vaut toujours le coup. J’utilise tout le temps PS5 Remote Play sur mon Steam Deck – encore une fois, en particulier pour les gros RPG.

J’ai récemment reçu Métaphore : ReFantazio pour la Xbox, qui a bien commencé avec moi en jouant sur grand écran. Bientôt, cependant, j’ai réalisé que ce RPG massif (mais délicieux) serait bien meilleur si je pouvais également participer à certaines sessions de jeu en mode portable. Je me suis souvenu à quel point il était ennuyeux de faire fonctionner PS5 Remote Play sur mon Steam Deck, et j’ai pensé que je devrais traverser des problèmes similaires cette fois-ci.

Non. Même pas proche ! Il existe actuellement une application à 7 $ sur la boutique Steam appelée XBPlay, et les gens, cela fonctionne tout simplement. Je n’arrive pas à croire à quel point cela fonctionne bien, ni à quel point c’est incroyable Métaphore : ReFantazio regarde sur mon Steam Deck. La configuration de XBPlay a pris peut-être cinq minutes, maximum. Le plus difficile était que Steam ne répertoriait pas XBPlay dans ma bibliothèque de jeux, donc après l’avoir acheté, j’ai dû le rechercher manuellement sur mon Steam Deck et créer un raccourci pour pouvoir le retrouver facilement à l’avenir.

Depuis que j’ai installé XBPlay, j’en fais du prosélytisme auprès de tous ceux que je connais et qui possèdent une Xbox. À ce stade, je l’utilise tellement que j’ai besoin de le crier sur les toits (c’est-à-dire de le publier sur Polygon dot com). Si vous possédez une Xbox et un Steam Deck, cette application est un achat incontournable. Ne tardez pas.

