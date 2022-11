Comment différencier un vandale d’un visiteur ? Les musées d’art sont en difficulté.

Et parfois une barrière entre un tableau et son public est contraire à l’esprit de l’œuvre. Mabel Tapia, directrice artistique adjointe du musée Reina Sofia à Madrid, a déclaré qu’elle n’autoriserait jamais le chef-d’œuvre de cette collection, le chef-d’œuvre anti-guerre de Picasso de 1937 “Guernica”, à être exposé derrière une vitre. C’était “un symbole de liberté et de lutte contre le fascisme”, a-t-elle ajouté.

Tapia a déclaré qu’elle avait récemment redéployé des agents de sécurité afin qu’ils puissent se concentrer sur des travaux de grande envergure – ce qu’elle fait couramment en période de protestation – mais elle a estimé qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose de plus. “La seule mesure qui ferait réellement quelque chose est si nous fermions le musée”, a déclaré Tapia, “et nous n’allons pas le faire.” Les musées sont censés être des lieux où les gens se rencontrent pour réfléchir à des questions importantes, a-t-elle ajouté. “Nous devons les garder ouverts.”

Il n’y avait “pas de solution miracle” pour faire face aux manifestations, a déclaré Read, l’assureur. Les administrateurs du musée n’avaient qu’à espérer que les manifestants rappelaient aux “libéraux distingués de la classe moyenne” qui ont pris des mesures pour éviter des dommages permanents, a-t-il ajouté.

Florian Wagner, 30 ans, le membre de Last Generation qui a jeté le mélange noir sur le tableau de Klimt au musée Léopold, a déclaré par téléphone qu’il savait avant la manifestation que l’œuvre était protégée par du verre. Il a pratiqué la cascade cinq fois à la maison, a-t-il dit, et était convaincu que cela ne défigurerait pas la peinture. “Nous n’essayons pas de détruire de belles œuvres d’art”, a déclaré Wagner, mais de “choquer les gens” pour qu’ils agissent contre le changement climatique.

Il n’organiserait plus de protestations, a-t-il dit, ajoutant: “Je pense que j’ai fait valoir mon point de vue.” Mais il a dit qu’il était sûr que d’autres en Autriche et à travers l’Europe continueraient. Les actions ne s’arrêteront, a-t-il ajouté, qu’une fois que les gouvernements “agiront sur cette crise”.

Élisabeth Povoledo a contribué aux reportages de Rome.