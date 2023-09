Comment Dianne Feinstein a contribué à préserver le désert californien

Les bureaux fédéraux ont été inondés de demandes visant à installer des miroirs solaires dans les plaines arides du sud-est de la Californie, mais la sénatrice Dianne Feinstein n’allait pas laisser cela l’empêcher de protéger le cœur du désert de Mojave du développement.

Certains de ces projets étaient sur le point de se concrétiser lorsque Feinstein a annoncé en 2009 son intention de présenter des projets de loi visant à établir des monuments nationaux sur environ 1 million d’acres de terres publiques qui abritent des mouflons d’Amérique, des tortues du désert, des volcans éteints, des dunes de sable et d’anciens pétroglyphes.

Sa campagne pour créer ces monuments au milieu de la ruée vers les terres désertiques s’est avérée longue, retardée pendant des années par des conflits entre écologistes, passionnés de tout-terrain, chasseurs et intérêts des énergies renouvelables.

Finalement, elle a eu gain de cause. En 2016, le président Obama a désigné trois nouveaux monuments nationaux dans le désert californien, étendant ainsi la protection à 1,8 million d’acres de paysage du désert de Mojave.

Les arbres de Josué s’élèvent du sol du désert alors qu’un pic enneigé de San Jacinto se profile au loin dans le parc national de Joshua Tree en janvier 2022. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

« Le sénateur. Feinstein avait une passion pour le désert de Mojave – et tout ce qu’il contient », a déclaré David Myers, président de Wildlands Conservancy et ami de longue date de Feinstein, décédé vendredi. « Cela a remué son âme : la faune, les dunes de sable, le vent, les gens qui travaillaient la terre – la vieille romance californienne avec les routes de l’arrière-pays, l’aventure et l’enchantement. »

« J’ai visité le Mojave à plusieurs reprises avec le sénateur Feinstein et son mari », se souvient-il. « Elle était à l’aise là-bas. Je ne portais pas de maquillage. Absorbé les merveilles de tout cela.

« Elle était une défenseure du désert californien pas comme les autres. »

La désignation des monuments par Obama a été demandée par Feinstein, qui cherchait depuis une décennie à protéger des terres qui n’étaient pas incluses dans la loi californienne sur la protection du désert de 1994. Cette mesure, dont elle est l’auteur, couvrait près de 7,8 millions d’acres, élevait la Vallée de la Mort et Joshua Tree au statut de parc national et créait la réserve nationale de Mojave.

Un photographe parcourt les dunes de sable Mesquite Flat dans le parc national de la Vallée de la Mort en décembre 2014. (Los Angeles Times)

Feinstein avait initialement demandé à Obama en 2014 d’utiliser son autorité pour créer des zones protégées, sans l’approbation du Congrès, afin de sortir d’une impasse d’intérêts qui avait bloqué ses projets de loi précédents.

Ses efforts font suite à la désignation par Obama, plus tôt dans l’année, d’une grande partie de la forêt nationale d’Angeles comme monument national. La représentante Judy Chu (Démocrate de Monterey Park) avait exhorté Obama à agir après que le Congrès ait semblé peu disposé à approuver sa législation visant à créer une zone de loisirs nationale pour résoudre les problèmes dans les montagnes de San Gabriel.

Plus tôt cette année, Feinstein a soutenu une demande de Chu et du sénateur Alex Padilla (Démocrate de Californie) demandant au président Biden d’ajouter 109 167 acres au monument national des montagnes de San Gabriel.

Cette décision augmenterait le monument d’environ un tiers et étendrait ses limites jusqu’à la porte arrière des quartiers de la vallée de San Fernando, notamment Sylmar, Santa Clarita et Pacoima. Cela donnerait également au Service forestier américain une plus grande capacité à protéger les ressources naturelles et à gérer les foules dans les zones exclues du monument de 2014. désignation par le président Obama de l’époque.

« La Californie a perdu un véritable champion de notre État », a déclaré Chu.

Un lézard épineux du désert s’accroche aux brindilles du parc national Joshua Tree en septembre et 2022. (Irfan Khan/Los Angeles Times)

Les présidents remontant à Theodore Roosevelt ont invoqué la loi sur les antiquités pour contourner le Congrès et protéger des zones d’intérêt historique ou scientifique.

Une telle action, cependant, est presque toujours controversée, les critiques affirmant que les désignations limitent de manière déraisonnable l’exploitation forestière, le pâturage, l’exploitation minière et d’autres activités dans de vastes régions de l’Ouest.

En Californie, le développement d’installations d’énergie solaire dans le désert était une priorité absolue de l’administration Obama, qui cherchait à réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles et à freiner le réchauffement climatique.

Les entreprises se précipitaient pour finaliser leurs permis, ce qui leur permettrait d’obtenir une partie des 15 milliards de dollars de fonds de relance fédéraux destinés aux projets d’énergies renouvelables. L’enjeu était la création de 48 000 emplois et de suffisamment d’énergie nouvelle pour alimenter près de 1,8 million de foyers, avaient alors déclaré des responsables.

Malgré de violents vents contraires politiques et économiques, Obama a désigné en 2016 les trois nouveaux monuments nationaux demandés par Feinstein : les sentiers de Mojave, Sand to Snow et Castle Mountains.

Une formation rocheuse géante occupe le terrain de camping White Tank dans le parc national Joshua Tree. (Calvin B.Alagot/Los Angeles Times)

Une grande partie du terrain avait été achetée plus d’une décennie plus tôt par des particuliers et par Myers’ Wildlands Conservancy, puis donnée au Bureau of Land Management des États-Unis en prévision de la protection du statut de monument national.

Une cérémonie post-désignation organisée dans le Bureau ovale a été « l’un des moments dont je suis le plus fier en matière de conservation », a déclaré Myers. « Ils nous ont fait poser pour une photo : le sénateur Feinstein était à la gauche d’Obama et j’étais à sa droite. »

« Le président Obama nous a rapprochés de lui pour la photo », a-t-il ajouté, « puis il a souri et a dit : ‘Nous sommes tous amis ici, n’est-ce pas ?’ »