Comment Dexcom et Abbott vont au-delà du diabète

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, plus de 37 millions de personnes aux États-Unis souffrent de diabète. C’est un peu plus de 11 % de l’ensemble de la population.

Le corps d’un diabétique ne produit pas assez d’insuline ou pas du tout. Les personnes atteintes de la maladie doivent surveiller régulièrement leur glycémie. Cela a été fait traditionnellement avec des glucomètres, que les diabétiques utilisent pour piquer leurs doigts encore et encore pour des gouttes de sang. Mais au cours de la dernière décennie, des technologies telles que la surveillance continue du glucose se sont multipliées.

Abbott et Dexcom sont les deux acteurs les plus dominants dans l’espace. Les deux sociétés ont connu une croissance accrue.

La technologie est également commercialisée par plusieurs applications de santé et de bien-être, car de nombreuses entreprises voient des avantages pour ceux qui ne souffrent pas de diabète.

CNBC s’est entretenu avec Abbott et Dexcom de la technologie à l’intérieur des CGM et de la façon dont ils la voient se développer.

Regardez la vidéo pour en apprendre plus.