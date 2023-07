Comment devenir riche sans se surmener

Le millionnaire autodidacte Grant Cardone a encouragé à travailler 95 heures par semaine pour atteindre une valeur nette à sept chiffres. « Si vous pouvez travailler plus que le reste de la population, vous aurez de la chance », a déclaré Cardone à CNBC Make It en 2017. « Si vous me donniez 5 milliards de dollars, je serais encore en train de moudre demain. »

Corcoran a certainement travaillé dur pour atteindre son statut actuel : l’investisseur de 74 ans a eu des difficultés avec la lecture et les mathématiques à l’école en raison de la dyslexie, et a utilisé ses compétences en résolution de problèmes et sa résilience pour créer sa propre voie dans l’immobilier à 23 ans. Près de 30 ans des années plus tard, elle a vendu son entreprise pour 66 millions de dollars.

« Je ne suis pas d’accord pour dire que vous devriez travailler vos petits pains pour devenir riche », a déclaré Corcoran, fondateur de la société immobilière The Corcoran Group et star de « Shark Tank » d’ABC, à CNBC Make It. « Je n’y ai jamais pensé de toute ma vie. Et je suis riche. »

Les personnes qui travaillent de longues heures courent un risque plus élevé de cardiopathie ischémique et d’accident vasculaire cérébral, selon une étude de mai 2021 rapport de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation interne du travail. De plus, la productivité diminue fortement lorsqu’une personne travaille plus de 50 heures par semaine, selon une étude de Stanford de 2014.

Corcoran vous suggère de vous poser deux questions qui vous aideront à vous concentrer sur le fait de travailler plus intelligemment plutôt que de simplement travailler plus dur :

Comment pourrais-je faire encore mieux demain ? Comment puis-je faire mieux que mes concurrents ?

Trouvez ensuite des moyens durables d’agir sur les réponses que vous trouvez, par exemple en accomplissant les tâches une par une et en prenant des pauses si nécessaire.

Les gens qui suivent ce plan « deviennent riches », dit Corcoran. « L’argent vient et les trouve d’une manière ou d’une autre. »

Divulgation: CNBC détient les droits exclusifs de câble hors réseau sur « Shark Tank ».

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui distille le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.