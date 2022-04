Avez-vous suivi le film « Wall Street » ? Il parle d’opérations boursières et d’un courtier illégal. Les projets en ligne prennent de plus en plus d’ampleur et les investisseurs ou traders se trouvent obligés d’engager des informateurs ou des conseillers financiers pour atteindre leurs objectifs et espérer une plus-value efficace. Il s’agit des courtiers en bourse. Contrairement à ce courtier présenté dans « Wall Street », à travers les lignes de cet article, vous découvrirez comment devenir courtier en bourse légalement.

Courtier en bourse : qu’est-ce que c’est en réalité ?

La désignation « courtier en bourse » peut être attribuée à une personne indépendante ou à une entreprise (société de courtage) qui se positionne en intermédiaire entre investisseur (son client) et un marché financier. Son rôle est de sécuriser les ventes et les achats ce dernier. Il est encore appelé broker ou courtier en investissement.

Il existe une diversité de courtiers en bourse que vous devez connaître :

Les sociétés de courtage ou les courtiers indépendants : Ils sont dotés d’une expertise de haut niveau. Ils présentent de larges gammes de produits financiers ou de marchés financiers demandant des investissements élevés, mais pratiques et efficaces… ;

: Ils sont dotés d’une expertise de haut niveau. Ils présentent de larges gammes de produits financiers ou de marchés financiers demandant des investissements élevés, mais pratiques et efficaces… ; Les banques en ligne : En fonction de leurs services bancaires, les banques en ligne ont développé des offres particulières de produits de placement boursier. Toutefois, elles ne proposent pas des offres aussi élevées et compétitives que les courtiers en ligne. Elles se spécialisent surtout pour aider les investisseurs à sauvegarder leurs biens dans une même banque ;

En fonction de leurs services bancaires, les banques en ligne ont développé des offres particulières de produits de placement boursier. Toutefois, elles ne proposent pas des offres aussi élevées et compétitives que les courtiers en ligne. Elles se spécialisent surtout pour aider les investisseurs à sauvegarder leurs biens dans une même banque ; Les brokers Contact For Difference (CFD) : Ce type de courtier est spécialisé dans les investissements à court et à moyen terme, la spéculation des opportunités du marché. Ils optent plutôt pour les placements à gains rapides.

Quelles sont les missions d’un courtier en bourse ?

Tel que stipulé dans la définition, un courtier en ligne a l’ultime devoir d’aider ses clients à prendre de bonnes décisions d’investissement. Pour cela, il doit connaître son marché et s’informer des actualités, des mises à jour, des dangers, etc. pour proposer des offres de valeur à ses clients.

L’efficacité d’un broker en bourse dépend aussi de la complicité entre lui et ses clients. Il doit en effet avoir une vue claire des besoins et des objectifs de ceux-ci afin de mieux les satisfaire. Pour devenir un courtier en bourse crédible et efficace, vous devez défendre les intérêts de vos clients en cas de désaccord, d’arnaque…

Quelles sont les qualités requises pour devenir broker ?

Si vous désirez devenir un commissionnaire ou un broker à succès, il est primordial que vous vous forgiez une très bonne connaissance de vos marchés. En tant qu’intermédiaire et pour le bien de votre clientèle, vous devez faire montre de solides capacités de négociation. En tant que professionnel de la bourse et votre objectif étant d’aider vos clients à mieux prendre connaissance de leur situation et leur soumettre des solutions adéquates, vous devez vous montrer dynamique, méthodique, très rigoureux et psychologue. Vous devez aimer les chiffres ainsi que les innovations technologiques.

Vous devez également être courtois et clairvoyant afin de faire des propositions gagnantes et avec le moins de risque possible. Vous devez être prêt pour subir la pression, puis effectuer une veille constante dans votre secteur pour sécuriser les propositions que vous ferez à votre client. Vous devez avoir une base solide dans la langue anglaise dont les activités en ligne ne peuvent se passer puisqu’elles s’étendent à l’international.

Devenir courtier en bourse : quelle formation ?

En règle générale, aucune formation académique n’est exigible pour devenir courtier en ligne d’exercice. En réalité, le courtier en ligne a besoin d’une formation pratique et un suivi rigoureux dans les entreprises d’investissement ou de courtage. Bien que considéré comme un stage, certaines entreprises pourront vous payer une somme équivalente au travail que vous effectuez.

Pour la sécurité professionnelle et pour s’assurer de la qualité du travail, certaines entreprises d’investissement en bourse exigent d’avoir au moins une licence dans une filière de commerce ou de droit commercial.

Quel est le salaire brut mensuel d’un broker en ligne ?

Au début de votre carrière, vous pouvez espérer un salaire brut mensuel d’environ 2500 €. Vous pouvez en percevoir plus au fur et à mesure que vous acquérez de nouvelles compétences et que vous vous rapprochez d’une clientèle plus importante.