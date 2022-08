“Comment devenir co-fondateur de Zerodha ?” Nithin Kamath donne une réponse pleine d’esprit à l’utilisateur de Twitter

Le co-fondateur et PDG de Zerodha Nithin Kamath a récemment tweeté une requête bizarre reçue par la société de bourse en ligne. Son message est devenu viral sur les réseaux sociaux, des utilisateurs inspirés proposant leur propre série de questions.

“Les requêtes que nous recevons”, a écrit Kamath dans la légende, partageant une capture d’écran de la question reçue sur son compte Twitter. La question hilarante disait: “Salut Zerodha, comment devenir co-fondateur de Zerodha?”

Il a incité un utilisateur à déposer une réponse dans les commentaires. “Quelle est la réponse?” demanda-t-il. La réponse de la poignée Twitter officielle de Zerodha à ce commentaire a gagné Internet. Ils ont écrit “Erreur lors du traitement de la demande”. Ce commentaire lui-même a obtenu 250 likes jusqu’à présent.

Le tweet de Kamath a amassé plus de 4 500 likes et il a été retweeté plus d’une centaine de fois jusqu’à présent.

La plus grande plateforme de courtage en ligne d’Inde, Zerodha, a été fondée par les frères Nithin et Nikhil Kamath. En fouillant ce fait, un utilisateur a répondu: “Dites-lui que son nom de famille doit être Kamath et que son prénom doit commencer par ‘N’ pour qu’il soit le 3e frère, puis il peut réclamer sa participation…”

En plus de cela, de nombreux utilisateurs ont commencé à énumérer leurs propres questions sérieuses et à demander à l’entreprise de les examiner.

«Veuillez également examiner l’argent des clients de Zerodha bloqué (transactions échouées) dans la star MF de l’ESB à partir de la plate-forme COIN. Je souhaite que vous partagiez les informations que vous avez partagées avec BSE StAR MF pour le processus de remboursement, comme le compte bancaire et la transaction échouée ref non fournie. Veuillez partager des données correctes », a demandé un utilisateur.

La société avait bien précisé mardi de cette semaine que le problème avec l’ESB StAR MF avait été résolu. Ils avaient assuré que les clients pouvaient passer des ordres d’achat et de rachat sur Coin, qui est la plate-forme de collecte des commandes de l’entreprise.

Donnant des éclaircissements sur l’incident de piratage, Nithin Kamath avait précédemment tweeté : « Sur les ~ 65 000 clients qui ont échangé avec nous l’année dernière, nous avons environ 100 plaintes pour fraude. ~ 80 où les informations de connexion ont été partagées volontairement et ~ 20 où le courrier électronique a été piraté (tous les identifiants Rediffmail).

Il y a eu du bruit au sujet des incidents de piratage à Zerodha. Voici quelques données :

Sur les ~65 000 clients qui ont échangé avec nous l’année dernière, nous avons environ 100 plaintes pour fraude. ~ 80 où les informations de connexion ont été partagées volontairement et ~ 20 où le courrier électronique a été piraté (tous les identifiants Rediffmail). 1/4 – Nithin Kamath (@Nithin0dha) 2 août 2022

Il a également tweeté sur le lancement d’un outil pour traiter la « cause première » de la plupart des cas de piratage.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici