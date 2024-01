Comment développer la puissance de vos entraînements

Arraché avec haltères — Debout, les pieds écartés à la largeur des épaules, articulés au niveau des hanches, avec une légère flexion des genoux. En tenant un haltère dans une main centrée devant vos genoux, explosez en étendant vos hanches, vos genoux et vos chevilles en un seul mouvement rapide et fluide. Dans le même temps, tirez rapidement l’haltère près et devant votre corps, en terminant au-dessus de votre tête jusqu’à ce que votre bras soit droit et vos genoux légèrement pliés. Utilisez un bras lors du premier cycle et l’autre lors du suivant.