Comment deux frères de Muzaffarnagar d’UP ont inventé des biscuits à l’azote

Vishal et Vikas, deux frères résidant à Noida et originaires de Muzaffarnagar dans l’Uttar Pradesh, ont fait une nouvelle découverte qui devient virale sur les réseaux sociaux. Dans une récente interview avec un portail médiatique, Vishal a partagé que lorsqu’il était à l’école, il n’aimait pas du tout étudier. Il n’aimait pas aller à l’école et a même échoué en chimie. Mais il n’aimait que les cours de chimie. Vishal aimait regarder les différents types de produits chimiques dans le laboratoire de chimie. Un jour, alors que les deux frères étaient en cours de chimie, ils ont remarqué que lorsque l’azote gazeux était gelé, il se transformait en liquide et sortait plus tard en fumée. Plus tard, Vishal a déclaré avoir abandonné ses études mais cette expérience est restée avec lui. Après cela, les deux frères ont expérimenté et ont commencé à vendre des biscuits en y mélangeant de l’azote liquide.

Ainsi, lorsque les gens mangent ces biscuits, de la fumée en sort ; et les gens ont beaucoup aimé ce concept. Les frères vendent des biscuits azotés dans des foires tenues dans des endroits lointains.

Vikas a en outre expliqué que le coût d’un biscuit est de Rs 50. Lors de la fabrication des biscuits, ils y mélangent de l’azote gazeux pour obtenir la fumée. L’azote gazeux n’affecte pas la santé, ni ne gâche le goût des biscuits. Les gens aiment beaucoup ce nouveau concept.

Lorsque la fumée sort de leur bouche, les gens prenaient des selfies. Maintenant, le duo a développé l’entreprise et tout se passe très bien, ce qui leur permet de gérer leur maison en douceur. Les frères ont nommé ce stand ‘Selfie Biscuit Point’. Ils prévoient d’apporter d’autres changements et d’étendre leur activité à l’avenir.

