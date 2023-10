getty

Pour beaucoup de gens, cela pourrait surprendre que le sud du New Jersey, situé à 24 km à l’ouest des plages de Jersey Shore, abrite une entreprise technologique de pointe. iCIMS (abréviation de Internet Collaborative Information Management Systems) est une société de logiciels de ressources humaines et de recrutement basée sur le cloud qui fournit des solutions de recrutement aux organisations.

L’entreprise, fondée en 2000 et dont le siège est à Bell Works à Holmdel, New Jersey, compte environ 1 4000 employés et une liste de clients de premier plan, dont Microsoft, Target, IBM, Tiffany & Company et Morgan Stanley.

iCIMS est surtout connu pour son Talent Cloud, une plateforme logicielle de recrutement basée sur le cloud qui permet aux organisations d’attirer, d’engager, d’embaucher et de faire progresser les talents afin de constituer une main-d’œuvre gagnante..

L’entreprise technologique est spécialisée dans l’intelligence artificielle depuis plus de cinq ans. L’IA est intégrée dans toute sa plateforme pour une mise en correspondance intelligente des candidats et des emplois, des chatbots, une mise en correspondance des compétences et bien plus encore.

IA responsable et cas d’utilisation

Dans une conversation Zoom avec Al Smith, directeur de la technologie chez iCIMS, Smith a expliqué à quel point l’entreprise est passionnée par l’offre d’un code d’éthique responsable de l’IA qui répond à des normes élevées. L’iCIMS mène audits tiers pour réduire et atténuer les biais. Le code d’éthique de l’entreprise garantit l’équité dans l’IA ; l’humain reste au premier plan et la société adopte une approche réfléchie pour garantir que ses produits sont explicables, réversibles, sûrs et transparents.

L’iCIMS a lancé Copilot, un nouvel assistant de recrutement génératif alimenté par l’IA, pour permettre aux recruteurs d’effectuer leur travail plus efficacement sans être alourdis par des tâches routinières et répétitives. La nouvelle fonctionnalité permet aux professionnels de l’acquisition de talents d’être plus productifs et offre un meilleur contexte pour les décisions et des expériences améliorées.

Rendre une description de poste plus facile

Pour les recruteurs et les professionnels des ressources humaines, rédiger une description de poste peut sembler une corvée. Vous commencez avec une page blanche et devez intégrer et obtenir l’approbation des RH, du responsable du recrutement et de nombreuses autres personnes au sein de l’organisation pour signer l’offre d’emploi. La tâche prend beaucoup de temps, ce qui les éloigne des responsabilités critiques pour leur mission. L’outil de description de poste de l’iCIMS aide à déterminer quel contenu doit être éliminé, modifié ou ajouté à l’offre d’emploi pour que tout démarre. Un professionnel humain peut collaborer avec l’iCIMS Copilot car il balise dynamiquement votre travail avec des recommandations en temps réel.

Questions d’entretien sur mesure

Proposer des questions d’entretien différentes de la norme « Où vous voyez-vous dans cinq ans ? ce n’est pas facile. Créer des questions intrigantes, stimulantes et perspicaces demande du temps, de l’énergie et du talent. iCIMS Copilot fera le gros du travail en générant des questions d’entretien pour les demandes ouvertes.

Pour adapter les questions de manière appropriée, les utilisateurs de la technologie peuvent télécharger le curriculum vitae d’un candidat afin de garantir que les questions de l’intervieweur correspondent au curriculum vitae du candidat et aux exigences de l’offre d’emploi.

Recherche d’emploi et parcours de carrière

L’outil aide les candidats et les employés à obtenir des réponses aux questions liées à la carrière grâce à l’assistant numérique intelligent. Par exemple, vous pouvez demander : « Sur la base de mes expériences, de ma formation, de mes compétences, de mes diplômes et de mes accréditations, quels cheminements de carrière sont les plus pertinents pour moi ? »

RecruiterCloud de Wellfound

Partout dans le pays, depuis l’iCIMS, dans la Silicon Valley, Wellfound, une grande plateforme destinée aux startups, a lancé une fonctionnalité de sourcing alimentée par l’IA. RecruiterCloud utilise l’IA pour mettre en relation les demandeurs d’emploi avec des offres d’emploi en fonction de leurs compétences et de leur expérience.

J’ai parlé avec Amit Matani, PDG de Wellfound, anciennement AngelList Talent, pour savoir comment la plateforme technologique exploite l’IA. RecruiterCloud est un outil de sourcing basé sur l’IA qui met en relation les demandeurs d’emploi avec des offres d’emploi en fonction de leurs compétences et de leur expérience. Il fournit également une plate-forme centralisée permettant aux recruteurs de gérer le processus de recrutement. Avec des millions de demandeurs d’emploi utilisant la plateforme Wellfound, RecruiterCloud a accès à un vaste vivier de talents pour aider les recruteurs à trouver les meilleures correspondances pour leurs postes.

Les recherches basées sur l’IA passent au crible l’agrégation de milliards de points de données pour améliorer les profils de candidats manquant de compétences et d’informations sur leur expérience professionnelle. Les recruteurs peuvent facilement planifier les candidats et lancer le processus d’entretien.

Il s’intègre à Slack, permettant aux recruteurs de se connecter plus facilement avec leurs sources, d’évaluer les candidats et d’envoyer des messages à leurs meilleurs prospects. Il se synchronise également avec les systèmes de suivi des candidats pour suivre la progression des candidats, éviter les doubles contacts et maximiser leur temps et leur efficacité.

Suivez-moi sur Twitter ou LinkedIn. Vérifier mon site web ou un de mes autres travaux ici.