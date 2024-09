Comment deux amis nourrissent leur amitié à distance avec un mot par jour

Le courant24:30Comment un mot par jour entretient cette amitié

Tout commence par un seul mot.

Chaque jour, Annette Venebrügge, de Hambourg, en Allemagne, tape un message d’un seul mot et l’envoie à Tina Oehmsen-Clark, de Toronto. Et chaque jour, Tina enregistre et envoie un seul mot à Annette.

Les deux femmes se sont rencontrées il y a plus de 40 ans alors qu’elles étaient étudiantes en art à l’Université de Hambourg. Peu après avoir obtenu leur diplôme, Tina a déménagé à Toronto. Elles sont restées proches, mais leur amitié a naturellement été mise à l’épreuve par le temps et la distance.

Ils s’écrivaient aussi souvent que possible et parlaient parfois au téléphone, mais ils ne se sont pas vus en personne depuis plus d’une décennie.

Il y a quatre ans, au plus fort des confinements liés à la pandémie de COVID-19, ils ont imaginé un projet : partager chacun un mot par jour.

Ils ont imaginé cela comme un moyen de rester en contact, d’approfondir leur amitié et de le faire tout en jouant avec la langue. Un mot, en allemand – pas une phrase ni même une demi-phrase, et pas de répétitions.

Pourquoi se limiter à un seul mot ? Intimité et imagination.

« Le mot isolé est plus ouvert à l’interprétation », explique Annette. « Il faut se glisser dans l’esprit de l’autre, dans son esprit. Et si on explique quelque chose avec deux mots ou une phrase, on perd tout cela. »

Annette, à gauche, dans son atelier de Hambourg, et Tina restent très proches. Elles se sont rencontrées alors qu’elles étaient étudiantes en art à l’université de Hambourg. (Lutz Fischmann, Alisa Siegel/CBC)

« Nous avons commencé avec beaucoup de mots de notre enfance », dit Tina, « de notre éducation, de l’école, des vêtements, de la nourriture, toutes les choses essentielles dont on se souvient quand on était jeune. »

Le projet a commencé comme une expérience. Ils n’avaient aucune idée de sa durée (deux jours, deux semaines), « mais il a continué ».

Parfois, un mot envoyé par l’un déclenche quelque chose chez l’autre, ce qui donne lieu à une série d’allers-retours, à un jeu qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et parfois, les mots sont isolés, sans aucun lien avec le précédent, et sans aucun lien avec quoi que ce soit ni avec qui que ce soit, un mot pour lui-même.

Quatre ans plus tard, et c’est désormais devenu une routine quotidienne, ils ont échangé environ 3 300 mots à ce jour.

Une conversation constante

Parfois, il est plus facile de trouver le mot suivant, parfois cela prend plus de temps et de réflexion. Et parfois, les mots leur viennent dans leurs rêves.

« D’une certaine manière, c’est une conversation constante, et donc elle est, d’une certaine manière, toujours avec moi, toujours dans un coin de ma tête », explique Tina.

« Si je lis un livre ou si je regarde un film ou une émission de télévision allemande et que je l’entends, tout de suite, c’est là. »

Pour Annette, la joie de cet échange réside en partie dans le fait qu’elle et Tina partagent une compréhension tacite d’un mot et de son intention. Tina apprécie le côté ludique et intuitif de ce mot.

Tina, à gauche, et Annette à Hambourg en 1992. (Lutz Fischmann)

« C’est un processus de réaction au mot », a-t-elle déclaré, « pour voir également quelle peut être l’émotion à l’autre bout du fil.

« Est-ce que quelqu’un ne se sent pas bien ou a peur en ce moment ? D’où vient ce mot ? Et puis vous réalisez : « Oh, ce mot, est-ce que cela arrive à mon amie ? Est-ce qu’elle a des ennuis ? Est-ce qu’il se passe quelque chose que je devrais savoir ? »

Ensemble, Tina et Annette ont créé ce qu’elles appellent une chambre de résonance – un espace où elles entrent en contact avec l’imagination et les pensées intérieures de l’autre.

« Ces mots flottent vers moi et reviennent vers elle », a déclaré Tina.

Une partie de la magie réside dans la redécouverte de mots oubliés. Pour Annette, un moment émouvant a été lorsque Tina a envoyé le mot affenschaukel, ce qui se traduit par balançoire de singe et fait référence à une coiffure qu’Annette portait lorsqu’elle était enfant : deux longues tresses attachées, comme une balançoire, de chaque côté de la tête.

« Cela m’a ramené directement à mon enfance. J’ai reconnu que Tina était vraiment témoin de ces sentiments – être une enfant dans les années 60. Pour moi, cela dit tout sur la qualité émotionnelle de cette connexion », a déclaré Annette.

Annette enfant avec sa coiffure en forme de singe. (Soumis par Annette Venebrügge)

Un récit d’amitié

Tina, une artiste multidisciplinaire, crée des versions textuelles et audio des mots, de sorte qu’ils existent sur la page sous forme de listes manuscrites et de morceaux sonores. Elle introduit les mots dans son ordinateur à l’aide de programmes de conversion de la voix en texte et de texte en voix, puis enregistre le son de l’ordinateur pendant qu’il récite les mots allemands à haute voix en utilisant différents accents et vitesses.

« Je peux le faire lire plus vite ou plus lentement, par des voix robotiques, par quelqu’un avec un accent français, peu importe. Ainsi, vos mots que vous connaissez si bien et qui sont si ancrés dans votre passé, sonnent soudainement complètement différemment. Et ils deviennent un méli-mélo de sons », a-t-elle déclaré.

Il reste à voir ce que ces sons deviendront, comment ils seront façonnés et où ils finiront par se retrouver. Ce qui est sûr, c’est que les mots, riches en texte et en sons, sont devenus un corpus d’œuvres et ont pris vie d’eux-mêmes.

Mots écrits à la main par Tina. L’artiste multidisciplinaire utilise la technologie de la parole en texte et du texte en parole pour créer des œuvres d’art à partir de messages composés d’un seul mot. (Alisa Siegel/CBC)

Tina envoie son message vers 18 heures, heure de Toronto. Il atterrit à Hambourg au milieu de la nuit.

Et chaque matin, dès le matin, Annette lit son message quotidien à Tina. « Pour moi, c’est comme si je n’étais pas seule », dit-elle. « Cela me donne un coup de pouce pour la journée. »

Idem pour Tina. « Quand je [turn] sur mon appareil le matin, la première chose que j’obtiens est le ping. Et, je sais, c’est ma parole. »

« Pour moi, c’est comme un ping-pong », ajoute Annette. « Je reçois un mot de Tina et je réponds. Peut-être que Tina pense qu’elle me répond parce que c’est un ping-pong. Tina dit ping, je dis pong. »

Les mots sont devenus à la fois une bouée de sauvetage et une chronologie, un récit intime de deux vies et d’une amitié.

« Tina et moi nous connaissons depuis plus de 40 ans et nous vieillissons toutes les deux. J’ai 66 ans maintenant et, bien sûr, je connais les limites de la vie. Tina a un an de moins », a déclaré Annette.

« Je ne reverrai peut-être jamais cette personne », a déclaré Tina, « mais c’est ma meilleure amie, donc c’est un excellent ajout car cela vous lie. J’adore ça. »

Tina, à gauche, et Annette, ensemble lors de la visite d’Annette à Toronto en 1996. (Douglas Clark)

Ils espèrent et prévoient tous deux de poursuivre le projet pour le reste de leur vie, ou jusqu’à ce que l’âge et les circonstances rendent impossible la poursuite.

« Elle est témoin de mon existence, du fait que je suis encore en vie », dit Annette.

« Et j’espère que cela va durer et qu’elle sera témoin de tous les jours suivants de ma vie. J’espère vraiment avoir ce témoin de toute une vie pour toujours. »