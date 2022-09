Apple a officiellement publié iOS 16, avec un tout nouveau design d’écran de verrouillage, des mises à niveau vers iMessage, y compris la possibilité d’annuler et de modifier les messages envoyés, des améliorations des cartes, des messages, de la mise au point et du texte en direct, une application d’accueil repensée, des mises à jour de l’application Santé, et beaucoup plus.

Si vous avez fait partie du cycle de test bêta d’iOS 16 et que vous ne souhaitez pas continuer à recevoir les mises à jour bêta, voici comment revenir à la version publique d’iOS 16 et revenir à la réception des mises à jour iOS officielles au fur et à mesure de leur sortie.

Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la mise à jour la plus importante d’iOS 16, apportant de nouvelles options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à leur écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, tels que les événements de calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, etc.