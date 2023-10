Les réactions FaceTime sont l’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités apportées à iOS 17 depuis sa sortie en septembre. Les réactions fonctionnent dans les applications vidéo d’Apple comme FaceTime. Il lit les mouvements de votre corps. Ainsi, lorsque vous effectuez certains gestes, Apple répond de la même manière en diffusant une animation ou un emoji correspondant.

Par exemple, si vous donnez un double pouce levé à l’appareil photo, Apple affiche un emoji de pouce levé sur l’écran pour vous correspondre. C’est similaire à la façon dont Apple Messages peut reconnaître des mots-clés spécifiques dans vos textes et envoyer automatiquement des réactions avec ceux-ci, comme des ballons avec « joyeux anniversaire », seulement maintenant, il reconnaît des gestes spécifiques.

Cependant, vous souhaiterez peut-être occasionnellement désactiver cette fonctionnalité. Si vous utilisez FaceTime pour le travail ou des visites de télésanté, vous pourriez trouver les animations peu professionnelles ou indésirables. Étant donné que les réactions sont automatiquement activées, vous devrez les désactiver manuellement pour éviter de les déclencher accidentellement. Voici comment.

Comment désactiver les réactions FaceTime sur iPhone et iPad

Ouvrir FaceTime. Démarrez un appel : vous devez avoir votre appareil photo allumé avant de pouvoir désactiver les réactions. Ouvrez votre Centre de contrôle en faisant glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de votre écran. Cela ne mettra pas fin à votre appel. Sélectionner Effets dans le coin supérieur gauche. Appuyez et désélectionnez Réactions à partir de ce menu.

Comment désactiver FaceTime Reactions sur les Mac exécutant MacOS Sonoma

Ouvrir FaceTime. Cliquez sur l’icône de l’appareil photo dans le menu en haut de votre écran. Vous n’avez pas besoin de démarrer un appel pour désactiver les réactions. Cliquez sur Réactions éteindre.

Pour l’instant, les réactions ne sont disponibles que pour les iPhone 12 et versions ultérieures et ceux exécutant iOS 17. Sur Mac, vous devez exécuter le système d’exploitation le plus récent, MacOS Sonoma. Vous pouvez facilement vérifier et mettre à jour la version du logiciel dont vous disposez en accédant à Paramètres > Général > Mises à jour logicielles.

Pour en savoir plus sur iOS 17, découvrez comment utiliser la fonction de messagerie vocale en direct, comment utiliser les enregistrements et comment utiliser les rappels pour gérer votre liste de courses. Tout cela et bien plus encore est disponible sur l’aide-mémoire iOS 17 de CNET, qui est régulièrement mis à jour avec de nouveaux explicatifs et guides.