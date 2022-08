Comment désactiver les publicités sur Windows 11

Si vous lisez un article en ligne ou naviguez sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir l’impression d’être constamment annoncé de nos jours. C’est une source de revenus vitale pour de nombreuses personnes et entreprises, mais il est plus difficile d’accepter des publicités dans un système d’exploitation que vous utilisez déjà.

Cependant, c’est exactement ce que vous trouverez dans Windows 11. Qu’il s’agisse d’encouragements à utiliser Edge, d’options recommandées dans les paramètres ou de trucs et astuces sur l’écran de verrouillage, il existe de nombreuses façons subtiles pour Microsoft de promouvoir ses produits et services dans Windows 11.

Heureusement, bon nombre d’entre eux peuvent être désactivés – il vous suffit de savoir où chercher. C’est le but de ce didacticiel, proposant huit façons différentes de réduire le nombre d’annonces que vous voyez.

Comment désactiver les publicités sur l’écran de verrouillage

L’écran de verrouillage de Windows 11 affiche l’heure, la date et une image Windows Spotlight par défaut, mais cette dernière signifie que vous verrez également des trucs et astuces qui peuvent vous gêner. Malheureusement, la seule façon de les supprimer est de choisir une autre image d’écran de verrouillage :

Ouvrez Paramètres et sélectionnez “Personnalisation” dans le volet de gauche.

Choisissez “Verrouiller l’écran”, la quatrième option de la liste

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur le menu déroulant à côté de « Personnaliser votre écran de verrouillage » et choisissez « Image » ou « Diaporama »

Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez utiliser, puis décochez la case à côté de “Obtenez des faits amusants, des conseils, des astuces et plus encore sur votre écran de verrouillage”

Anyron Copeman / Fonderie

Pendant que vous perdez les fonds d’écran attrayants de Microsoft, il n’y a pas de publicité à affronter. Ce dernier l’emportera probablement sur la plupart des gens.

Dans la section “Épinglé” du menu Démarrer, vous pouvez voir apparaître des applications que vous n’avez jamais installées. Il s’agit d’une tactique délibérée pour vous faire télécharger des applications dont vous n’avez pas besoin, mais il existe un moyen simple de les supprimer :

Ouvrez le menu Démarrer et recherchez l’application que vous ne voulez pas dans la section “Épinglé”

Faites un clic droit dessus et choisissez “Désinstaller”

Anyron Copeman / Fonderie

Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez à nouveau sur “Désinstaller” pour confirmer

Après quelques secondes, l’application en question disparaîtra. Répétez le processus pour chaque application dont vous souhaitez vous débarrasser.

Comment désactiver les recommandations d’utilisation de l’appareil

Par défaut, Microsoft collecte des données sur la façon dont vous utilisez Windows 11 afin de vous cibler avec des recommandations. Il s’agit d’un autre moyen de vous faire de la publicité, mais il est facile de les désactiver :

Ouvrez Paramètres et sélectionnez “Personnalisation” dans le volet de gauche

Faites défiler vers le bas de la liste et choisissez “Utilisation de l’appareil”

Anyron Copeman / Fonderie

Assurez-vous que toutes les bascules ici sont réglées sur la position “Off”

Anyron Copeman / Fonderie

Comment désactiver les annonces de notification

Les notifications sont sans doute le moyen le plus ennuyeux de faire de la publicité. Windows 11 les utilise pour fournir plus de trucs et astuces, mais vous pouvez facilement les désactiver :

Ouvrir les paramètres

Dans la section “Système” déjà sélectionnée, choisissez “Notifications”

Anyron Copeman / Fonderie

Faites défiler vers le bas de la liste et décochez les cases à côté de “Montrez-moi l’expérience de bienvenue de Windows après les mises à jour et occasionnellement lorsque je me connecte pour mettre en évidence les nouveautés et les suggestions” et “Obtenir des conseils et des suggestions lorsque j’utilise Windows”.

Anyron Copeman / Fonderie

Pendant que vous y êtes, il vaut également la peine de vérifier pour quelles applications vous autorisez les notifications. Il y en a probablement au moins quelques-uns qui sont plus ennuyeux qu’utiles. Pour chacun, vous pouvez également choisir comment ils sont livrés à votre appareil.

Comment désactiver les publicités de l’explorateur de fichiers

Il n’est pas surprenant que Microsoft veuille que vous utilisiez son service de stockage en nuage OneDrive, mais vous ne voulez probablement pas qu’il soit annoncé dans l’Explorateur de fichiers. Si vous voyez l’option sur le côté gauche de l’écran sans jamais utiliser OneDrive ou d’autres services, voici comment les désactiver :

Ouvrir l’explorateur de fichiers

Cliquez sur les trois points en haut à droite de l’application et choisissez “Options”

Anyron Copeman / Fonderie

Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez l’onglet “Affichage”

Localisez l’option “Afficher les notifications du fournisseur de synchronisation” et décochez la case à côté

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur ‘OK’ pour confirmer

Comment bloquer les publicités ciblées des applications

Lors de la configuration d’un nouvel appareil Windows 11, Microsoft vous demandera s’il peut utiliser votre identifiant publicitaire pour personnaliser les publicités sur une gamme d’applications. Vous avez peut-être accepté cela sans vous en rendre compte, mais il est facile de changer :

Ouvrir les paramètres

Sélectionnez “Confidentialité et sécurité” dans le volet de gauche

Dans la section ‘Autorisations Windows’, choisissez ‘Général’

Anyron Copeman / Fonderie

À côté de “Laisser les applications m’afficher des annonces personnalisées en utilisant mon identifiant publicitaire”, assurez-vous que le bouton est en position désactivée

Anyron Copeman / Fonderie

Toutes les publicités que vous verrez seront moins pertinentes, mais ce n’est probablement pas une mauvaise chose dans cette situation.

Comment désactiver les annonces de données de diagnostic

De même, vous avez peut-être autorisé Microsoft à utiliser vos “données de diagnostic” lors de l’installation sans vous en rendre compte. C’est censé “personnaliser” votre expérience, mais cela signifie généralement plus de publicités et d’autres recommandations, ce qui peut devenir ennuyeux. Voici comment le désactiver :

Ouvrir les paramètres

Sélectionnez “Confidentialité et sécurité” dans le volet de gauche

Choisissez ‘Diagnostics & feedback’, la troisième option de la liste

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez sur “Expériences personnalisées”

À côté de l’option qui commence par “Laisser Microsoft utiliser vos données de diagnostic…”, assurez-vous que la bascule est en position désactivée

Anyron Copeman / Fonderie

Comment désactiver le contenu suggéré dans les paramètres

L’application Paramètres est conçue pour faciliter le contrôle de presque tous les aspects de Windows 11, mais cela inclut les suggestions de Microsoft par défaut. Ceux-ci sont souvent utiles, mais vous feriez peut-être mieux de vous en passer :

Ouvrir les paramètres

Sélectionnez “Confidentialité et sécurité” dans le volet de gauche

Dans la section ‘Autorisations Windows’, choisissez ‘Général’

À côté de “Afficher le contenu suggéré dans l’application Paramètres”, assurez-vous que la bascule est en position désactivée

Anyron Copeman / Fonderie

Suivre ces étapes aura un effet important sur le nombre d’annonces que vous voyez sans impact sur la fonctionnalité. Ce n’est pas une solution infaillible, cependant – certaines applications du Microsoft Store et de sources tierces vous montreront des publicités. Mais encore une fois, c’est un moyen pour les développeurs de gagner de l’argent sans avoir à facturer.

