Apple facilite la mise à jour de votre iPhone avec la possibilité de mettre à jour le logiciel automatiquement pendant la nuit pendant que l’appareil est en charge, garantissant que vous utilisez la dernière version d’iOS sans avoir à vérifier quand une nouvelle mise à jour est disponible ou à lancer un téléchargement pendant la journée.

Comme Apple l’a déjà souligné, malgré la commodité des mises à jour logicielles automatiques de l’iPhone, les utilisateurs qui utilisent la fonctionnalité ne verront jamais les dernières mises à jour installées sur leurs appareils le jour de la sortie, le fabricant de l’iPhone affirmant qu’il retarde l’installation des mises à jour logicielles automatiques pour donner la priorité aux utilisateurs qui installent manuellement la dernière version.

Avec la plupart des mises à jour iOS, y compris de nouvelles fonctionnalités et des améliorations logicielles, les mises à jour automatiques peuvent parfois vous empêcher d’avoir les dernières et les meilleures, et par conséquent, vous pouvez désactiver la capacité d’installation automatique pour choisir lorsque vous mettez à niveau vers la dernière version d’iOS.

Comment désactiver les mises à jour automatiques du logiciel iPhone

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur Général

Sélectionnez l’option de mise à jour du logiciel

Appuyez sur l’option Mises à jour automatiques et configurez les paramètres

Vous pouvez choisir de désactiver complètement les mises à jour logicielles automatiques ou de télécharger uniquement la dernière mise à jour sans l’installer sans votre consentement préalable.

