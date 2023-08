Il est vrai que les avertissements d’urgence du gouvernement sont des choses que nous devrions prendre très au sérieux. Mais, il y a des occasions où nous ne voulons pas que des messages apparaissent soudainement sur nos téléphones Android.

Cela peut être lors d’une réunion importante, peut-être que vous enregistrez quelque chose et que vous avez besoin de silence ou que vous êtes juste anéanti et que vous devez être laissé seul. Heureusement, vous pouvez prendre certaines mesures pour empêcher les alertes d’interrompre votre journée. Voici comment désactiver les alertes d’urgence sur Android.

Devriez-vous désactiver les alertes d’urgence sur votre téléphone Android ?

Bien qu’il soit facile de désactiver ces alertes, elles sont là pour des raisons importantes, nous pensons donc qu’il est logique que vous les activiez si vous le pouvez.

Les alertes d’urgence sont échelonnées de sorte qu’il y en a pour les menaces extrêmes à la vie et aux biens, les menaces graves, et aux États-Unis, il y a aussi des alertes Amber qui proviennent des forces de l’ordre qui tentent de retrouver des enfants kidnappés qui ont disparu dans votre région.

Ceux-ci peuvent être désactivés individuellement ou vous pouvez adopter une approche unilatérale et simplement les désactiver tous. Bien sûr, cela comporte un risque pour vous-même et ceux qui vous entourent. Par exemple, s’il y a un feu de forêt qui s’est soudainement déplacé et se dirige vers votre maison, il serait bon de le savoir. Donc, si vous décidez de désactiver les alertes, nous vous recommandons fortement de les réactiver une fois que vous avez terminé tout ce qui n’a nécessité aucune interruption.

Il en va de même pour des choses comme les alertes Amber, car vous ne voudriez pas manquer la chance d’aider un enfant en détresse simplement parce que vous voulez être laissé seul pendant un marathon Fast and the Furious.

Comment désactiver les alertes d’urgence sur Android

Pour faire taire toutes les alertes d’urgence, il suffit de désactiver un seul paramètre. Voici comment c’est fait :

Ouvrir les paramètres Aller à Sécurité et urgence Faites défiler vers le bas et choisissez Alertes d’urgence Désactiver le paramètre Autoriser les alertes

Martyn Casserly

Si vous souhaitez uniquement désactiver les alertes extrêmes ou graves, vous pouvez laisser le paramètre Autoriser les alertes activé, mais désactiver le type d’alerte pertinent à partir des options de la page.

Comment arrêter les alertes Amber (États-Unis uniquement)

Les alertes Amber informent les gens aux États-Unis lorsqu’un enfant a été enlevé. Il envoie ces messages à ceux qui se trouvent dans les zones géographiques environnantes dans le but de recueillir autant d’informations que possible sur la localisation potentielle de l’enfant disparu. Évidemment, c’est quelque chose auquel vous devriez faire attention, mais si votre situation exige que les alertes ne soient pas transmises (elles contournent même généralement les paramètres Ne pas déranger de votre téléphone), voici comment les désactiver.

Ouvrir les paramètres Aller à Sécurité et urgence Faites défiler vers le bas et choisissez Alertes d’urgence Désactiver les alertes Amber

Pour plus de moyens de prendre le contrôle de votre vie privée lorsque vous utilisez un téléphone Android, essayez de lire nos guides sur la façon d’empêcher Google de demander des avis sur les lieux, les nouveaux paramètres de confidentialité de WhatsApp que vous devriez utiliser et les meilleurs services VPN.