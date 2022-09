L’une des principales caractéristiques de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max est le nouvel affichage Always-On, qui assombrit l’écran de verrouillage tout en affichant des informations telles que l’heure, les widgets et le fond d’écran.

Avec l’affichage Always-On activé, l’iPhone fonctionnera avec un taux de rafraîchissement aussi bas que 1 Hz avec un nouveau mode basse consommation, qui aide à préserver la durée de vie de la batterie lorsque l’appareil est inactif, tout en affichant les informations de l’écran de verrouillage.

L’affichage Always-On est activé par défaut sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, cependant, malgré l’état de faible puissance dans lequel l’iPhone entre lorsque l’affichage s’assombrit, certains utilisateurs peuvent préférer désactiver complètement la fonctionnalité, et heureusement Apple a fait cela est possible via une nouvelle bascule dans l’application Paramètres.

Comment désactiver l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro

Ouvrez l’application Paramètres et sélectionnez Affichage et luminosité

Faites défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez la bascule Always On

Appuyez sur le commutateur pour activer l’affichage de l’affichage Always-On

Avec l’affichage Always-On désactivé, l’écran de l’iPhone sera complètement noir lorsque l’appareil est laissé inactif.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.