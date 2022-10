Comment désactiver la détection de collision sur iPhone et Apple Watch

Apple a annoncé Crash Detection – une nouvelle fonctionnalité lancée avec l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch SE de deuxième génération et la nouvelle Apple Watch Ultra – qui utilise un algorithme associé à de nouveaux capteurs qui détectent quand un utilisateur a été impliqué dans un accident grave et appelle automatiquement les services d’urgence.

La détection de collision est conçue pour détecter les accidents de voiture graves – tels que les collisions avant, latérales et arrière et les renversements – impliquant des berlines, des mini-fourgonnettes, des 4X4, des camionnettes et d’autres voitures particulières. Lorsqu’un grave accident de voiture est détecté, l’iPhone ou l’Apple Watch de l’utilisateur déclenche une alarme et affiche une alerte, qui appellera automatiquement les services d’urgence après un court laps de temps.

Sur les modèles d’iPhone et d’Apple Watch pris en charge, la détection de collision est activée par défaut. Cependant, dans certains cas, les utilisateurs ont constaté que la fonction de détection de collision compose par erreur les services d’urgencecomme lorsqu’ils font des montagnes russes, ce qui pousse certains à vouloir désactiver la fonctionnalité sur leurs appareils.

Comment désactiver la détection de collision sur iPhone

Ouvrez l’application Paramètres et appuyez sur SOS d’urgence

Basculez le curseur Appel après un accident grave sur la position désactivée

Lorsque vous désactivez ces alertes et appels sur l’un de vos appareils couplés, vous les désactivez automatiquement sur vos autres appareils couplés.

Comment désactiver la détection de collision sur Apple Watch

Sur votre iPhone, ouvrez l’application Apple Watch

Dans l’onglet Ma montre, appuyez sur SOS d’urgence

Désactiver l’appel après un accident grave

Si votre iPhone ou Apple Watch détecte un grave accident de voiture et contacte les services d’urgence, il inclura l’emplacement de votre appareil sous forme de coordonnées de latitude et de longitude. L’appel partagera votre position, que vous ayez ou non activé les services de localisation.

