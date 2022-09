Comment des plongeurs de l’unité de sabotage des opérations spéciales de Poutine auraient pu faire sauter le gazoduc Nord Stream sous le nez de l’OTAN

Une force CRACK de plongeurs d’une sombre unité d’opérations spéciales russes pourrait être à l’origine de l’attaque contre le gazoduc Nord Stream, ont affirmé des experts en sécurité.

Des hommes-grenouilles Spetsnaz – une branche secrète de l’armée russe – et des drones sous-marins auraient pu être déployés pour faire sauter la voie d’approvisionnement stratégiquement importante.

La Russie est soupçonnée d’avoir saboté le gazoduc Nord Stream Crédit : AP

La voie d’approvisionnement vitale fournit à l’Allemagne la majeure partie de son gaz

D’énormes bulles ont éclaté à la surface de la mer près de l’île danoise de Bornholm – membre de l’OTAN – suite à des informations faisant état d’explosions le long du pipeline lundi.

La Suède a confirmé avoir détecté deux explosions sous-marines à proximité des sites de fuite tandis que les ingénieurs gaziers allemands ont signalé qu’il y avait une chute de pression “explosive” dans le pipeline et que les tuyaux avaient été “arrachés”.

Les dirigeants occidentaux ont accusé la Russie de saboter la ligne pour attiser une crise énergétique en Europe avant l’hiver.

Et selon un analyste indépendant de la défense, il n’est “pas hors de question” de croire que Moscou aurait pu être à l’origine de la destruction de l’oléoduc sous le nez de l’OTAN.

L’expert en guerre sous-marine HI Sutton a déclaré que l’unité navale russe GUGI, qui relèverait directement de Vladimir Poutine, aurait peut-être utilisé des navires espions pour mener une attaque.

Le spécialiste naval a déclaré: “GUGI et les sous-marins d’écoute Internet. Aujourd’hui, la marine russe possède la plus grande flotte de sous-marins espions au monde. Ceux-ci sont basés dans l’Arctique.

“Ils seraient capables d’endommager une conduite dans la Baltique. Mais cela semble peu probable.”

GUGI – la direction principale secrète de la recherche en haute mer – a pour mission de porter un coup catastrophique à l’Occident et est connue pour réquisitionner les meilleurs navires de la marine.

HI Sutton a également déclaré que le canal d’approvisionnement sous-marin se trouvait dans 230 pieds d’eau “divable” facilement accessible par des plongeurs professionnels qui pourraient ensuite poser des bombes.

“Les gens indiqueront également les plongeurs russes Spetsnaz basés dans la Baltique. Pas hors de question, mais la plupart des informations disponibles sont obsolètes”, a-t-il expliqué.

Il a également déclaré que la Russie abritait un laboratoire développant des drones sous-marins de pointe capables de mener des attaques en haute mer.

Il a déclaré: “La Russie dispose cependant de véhicules sous-marins autonomes.

“Un nouveau centre pour leur développement se trouve à Saint-Pétersbourg. Certains d’entre eux pourraient convenir.”

Il a ajouté qu’ils auraient besoin d’un “navire hôte quelconque” pour les transporter.

Anders Puck Nielsen, chercheur au Royal Danish Defence College, a fait écho à ces préoccupations, affirmant que les hommes-grenouilles de Poutine pourraient facilement hisser des explosifs télécommandés sur le pipeline.

“Techniquement parlant, ce n’est pas difficile. Cela nécessite juste un bateau. Cela nécessite des plongeurs qui savent manier les engins explosifs”, a-t-il déclaré.

“Mais je pense que si nous regardons qui bénéficierait réellement des perturbations, plus de chaos sur le marché du gaz en Europe, je pense qu’il n’y a fondamentalement qu’un seul acteur en ce moment qui bénéficie réellement de plus d’incertitude, et c’est la Russie”.

Une autre cause probable, selon une source militaire britannique, est que les opérations spéciales russes pourraient avoir discrètement posé des mines à partir d’un navire commercial déguisé et les avoir fait exploser des jours ou des semaines plus tard, selon The Guardian.

La façon dont le pipeline fortement renforcé – qui est recouvert de 25 tonnes de béton armé d’acier et pèse 11 tonnes chacun – a éclaté reste incertaine pour le moment.

L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir mené une “attaque terroriste” après l’apparition de trois fuites dans les deux canalisations stratégiques qui coulent sous la mer Baltique.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré qu’il s’agissait d’un “acte de sabotage” tandis que ses homologues danois et suédois considéraient les fuites comme des “actions délibérées”.

La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a déclaré que les renseignements qu’elle avait reçus suggéraient que les explosions étaient intentionnelles.

Un sismographe sur l’île danoise de Bornholm montre deux pics, à 0003 et 1700 GMT suivis d’un “sifflement” de niveau inférieur Crédit : Reuters

“Nous avons des renseignements suédois, mais nous avons également reçu des informations lors de nos contacts avec le Danemark, et sur cette base, nous avons conclu qu’il s’agissait probablement d’un acte délibéré. ​​C’est probablement une question de sabotage”, a-t-elle déclaré.

“Il ne s’agit pas d’une attaque sur le territoire suédois ou danois. Mais cela dit, le gouvernement prend ce qui s’est passé très au sérieux, notamment à la lumière de la situation sécuritaire actuelle à proximité.”

Entre-temps, il est apparu que la CIA aurait averti l’Allemagne d’une éventuelle attaque contre les pipelines Nord Stream il y a des semaines, selon Der Spiegel.

Le sismologue suédois Bjorn Lund a détecté une explosion d’une force de 100 kg de TNT – et le groupe de surveillance norvégien Norsar a enregistré un tremblement de terre d’une magnitude d’environ 2,2.

M. Lund a déclaré avoir détecté lundi deux explosions à proximité du pipeline, une à 2 heures du matin et une autre à 19 h 04.

“Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’explosions”, a-t-il déclaré.

Nord Stream AG – l’opérateur du gazoduc – a déclaré qu’il était impossible d’estimer quand le réseau de gaz serait réparé.

Les flux via le pipeline, qui ne fonctionnait qu’à 20% de sa capacité depuis juillet, ont été interrompus fin août.

La société pétrolière et gazière publique russe Gazprom a déclaré qu’elle avait besoin d’un entretien essentiel, mais n’a pas rouvert la ligne.

Les dirigeants européens ont déclaré que la fermeture était purement politique alors que Poutine tentait de rançonner l’Occident pour son soutien à Kyiv.

Bien que le sabotage apparent n’affecte pas immédiatement l’offre, il a fait grimper les prix jusqu’à 12 %, rapporte Bloomberg.

Les navires et les avions ont reçu l’ordre de rester à l’écart avec une zone d’exclusion de cinq milles marins et de 1 000 mètres d’altitude établie autour des fuites en raison des craintes d’une explosion désastreuse.

Le navire de guerre danois HDMS Absalon – une frégate de 6 300 tonnes armée de missiles et d’un canon naval de cinq pouces – a été déployé pour faire respecter la zone d’exclusion.

Les gazoducs jumeaux de 800 milles Nord Stream 1 et Nord Stream 2 peuvent acheminer 110 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Russie vers l’Europe occidentale.