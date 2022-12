Comment des outsiders comme Kantara, The Kashmir Files et Love Today ont triomphé des Goliaths de Bollywood

L’année 2022 a été plutôt inhabituelle pour l’industrie cinématographique indienne. Pour la toute première fois, deux films – RRR et KGF Chapter 2 – ont franchi Rs 1000 crore au box-office mondial. D’un autre côté, des biggies comme Laal Singh Chaddha, Samrat Prithviraj et Acharya n’ont même pas récupéré leurs investissements. Mais au milieu de ces deux films, il y avait plusieurs films non annoncés auxquels personne n’a prêté attention lors de leur sortie. Et pourtant, au moment où ils ont terminé leur course, ils figuraient parmi les films les plus rentables de l’année. Ce fut l’année des multiples David, qui se sont tous révélés trop pour les Goliath qui les entouraient.

Kantara et The Kashmir Files ont décimé les formules de succès existantes

L’un des exemples les meilleurs et les plus bruyants de ces films d’opprimés est survenu au premier trimestre de l’année, alors que The Kashmir Files de Vivek Agnihotri est sorti en salles en mars. Le film, avec un budget de Rs 15 crore et aucune star dans le casting, était à un moment donné le film hindi le plus rentable de l’année. Il a rapporté Rs 341 crore dans le monde, l’un des meilleurs ratios de profit pour tous les films hindi de tous les temps. Vers la fin de l’année, le film Kannada Kantara a reproduit ce succès. Situé sur la côte du Karnataka, le petit film a rapporté plus de Rs 400 crore, la version doublée en hindi rapportant plus de Rs 100 crore à elle seule. Ce fut un succès pan-indien légitime, le genre que beaucoup ont aspiré à être.

Mais qu’est-ce qui rend ces films si différents ? À une époque où l’on disait que le public voulait des expériences cinématographiques et une sensation plus grande que nature dans la salle, comment ces films ont-ils réussi si «illogiquement»? Les experts du commerce disent qu’un certain nombre de facteurs et une bonne vieille sagesse cinématographique sont ce qui a contribué à ces réussites d’outsider.

Le bouche à oreille a triomphé des campagnes marketing

L’analyste du commerce cinématographique Atul Mohan dit que c’est le contenu qui a triomphé dans le cas de films comme The Kashmir Files. Dans le cas de ce film en particulier, il dit que c’était le bon type de contenu au bon moment. « La façon dont le public perçoit le patriotisme et le réalisme a changé. Les films percutants ne sont plus une niche. The Kashmir Files est sorti au bon moment alors que le ton que prend le film est quelque chose que le public n’est pas opposé. Et il a connecté avec les gens. Cela a conduit à de bonnes affaires, c’est tout ce qui compte à la fin », dit-il.

À l’heure actuelle, la plupart des grands films ont d’énormes budgets de marketing qui impliquent des campagnes de marketing de plusieurs semaines étalant le visage de leurs stars partout à la télévision, dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux. Mais ces outsiders sont revenus à la formule séculaire de la promotion – le bouche à oreille. The Kashmir Files, Kantara et le film tamoul Love Today (Rs 85 crore brut sur Rs 5 crore budget) ont tous réussi par le bouche à oreille. « Il faut offrir quelque chose de nouveau au public. Post-pandémie, les anciennes formules ne fonctionnent plus. Vous devez avoir quelque chose dans le contenu qui attire le public. Et le bouche à oreille fonctionne comme jamais auparavant. Aucun de ces films n’a eu de grands jours d’ouverture comme RRR ou KGF, mais ils ont augmenté régulièrement grâce au bouche à oreille », explique l’analyste commercial Ramesh Bala.

Les plus grands succès outsiders de 2022 Film Budget Brut mondial

Kantara (Kannada) 16 crores 408 crores

Les fichiers du Cachemire (hindi) 20 crores 341 crores

Karthikeya 2 (télougou) 15 crores 118 crores

Thiruchitrambalam (tamoul) 29 crores 117 crores

777 Charlie (Kannada) 20 crores 105 crores

L’amour aujourd’hui (tamoul) 5 crores 83 crores

Hridayam (malayalam) 7 crores 80 crores

Saunkan Saunkne (pendjabi) 8 crores 58 crores







Les tranches de vie du cinéma régional pesées au-dessus de leur poids

Dans les industries du sud également, de nombreux petits films ont réussi même si tous n’ont pas atteint les sommets de Kantara. Love Today a rapporté Rs 85 crore. Le film d’aventure Telugu Karthikeya 2 a gagné Rs 118 crore sur un budget annoncé de Rs 15 crore. Même une comédie romantique tranche de vie comme Thiruchitrambalam a gagné 110 crores de roupies lorsque les gens ont commencé à écrire des nécrologies pour le genre. Au moins, Thiruchitrambalam avait le pouvoir vedette de Dhanush. Le malayalam frappé Hridayam n’avait pas non plus cet avantage. Produit avec un budget de Rs 7 crore, le film a rapporté Rs 80 crore, deux fois plus que le film d’action à gros budget de Mammootty, Rohrschach. Le film Kannada 777 Charlie, l’histoire d’un homme et de la compagnie de son chien, a rapporté plus de 100 crores de roupies. Le film romantique punjabi Saunkan Saunkne a également battu plusieurs records de l’ère pandémique pour l’industrie malgré un maigre budget de Rs 8 crore.

Mais il ne faut pas commettre l’erreur de supposer que c’est une tendance qui se poursuivra. « Il ne s’agit pas de grand ou de petit. Le contenu fonctionnera. Mais de nombreux grands films dépendent beaucoup du marketing et de la publicité plutôt que du contenu sonore. S’ils offrent cela, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne fonctionnent pas », déclare Atul Mohan. En fait, les films ont défié l’idée que seuls des films à grande échelle plus grands que nature pourraient attirer le public vers les salles après la pandémie. Ramesh Bala explique : « Il s’agit d’une bonne présentation du contenu et non de l’échelle.

L’essentiel est que les petits films, avec des budgets allant de seulement Rs 5 crore à un peu plus de Rs 25 crore, ont récolté 10 à 20 fois leur investissement au box-office seul. Ajoutez leurs droits satellite et numériques et ces films se sont avérés être les projets de cinéma les plus réussis de 2022. Si cette année a été cruciale pour la survie du cinéma indien après les coups de Covid-19 et les blocages, ce sont ces films qui ont aidé l’industrie à survivre et à rester à flot. Les RRR, les KGF et les Brahmastras repartiront avec les recettes les plus élevées, mais ces combattants outsiders ont été les vrais gagnants de 2022.