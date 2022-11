Comment des oligarques russes impitoyables “s’assassinent” dans une bataille sanglante pour le pouvoir dans le “nid de vipère” de Poutine

Selon un expert, les oligarques RUSSES s’entretuent dans une bataille sanglante pour le pouvoir dans le “nid de vipère” dépravé de Poutine.

Le savant russe Bill Browder a déclaré que les oligarques se démenaient pour protéger leur richesse après avoir été durement touchés par les sanctions occidentales.

Le multimillionnaire Yevgeny Palant, 47 ans, et sa femme Olga, 50 ans, ont été retrouvés poignardés à mort dans leur maison familiale à Moscou 1 crédit : East2West

Le milliardaire Alexander Subbotin, 43 ans, aurait été empoisonné 1 crédit : East2West

Konstantin Goloshchapov (photo) a fui la Russie après que des officiers ont fait une descente dans sa maison familiale 1 crédit : East2West

Igor Nosov est décédé d’un accident vasculaire cérébral, selon des informations 1 crédit : East2West

Le directeur des relations publiques des chemins de fer russes, Pavel Pchelnikov, 52 ans, a été retrouvé mort avec des blessures par balle à son domicile de Moscou 1 crédit : East2West

Le banquier de renom – qui s’est brouillé avec Poutine alors qu’il dirigeait la plus grande société d’investissement étranger du pays – a déclaré au MailOnline que la récente vague de “suicides” parmi les élites russes était “tous des meurtres”.

S’exprimant lors d’une conférence de la Henry Jackson Society, Browder a déclaré: “Ce que vous avez en cours, c’est ce nid de vipère de combats pour les actifs, les flux de trésorerie et le pouvoir alors que le gâteau économique se rétrécit en Russie.

“Ces personnes ne sont pas des oligarques en soi, mais ce sont des personnes qui occupent des postes qui ont une sorte d’autorité sur des flux de trésorerie importants – en particulier dans le secteur pétrolier et gazier”, comme les entreprises Gazprom, Lukoil, Novatek ou Gazprombank.

“Les sanctions ont été dévastatrices pour la Russie… en conséquence, le gâteau a été sérieusement diminué, et beaucoup de gens veulent garder leur trésorerie personnelle au niveau qu’ils avaient avant le début de la guerre.

“Et donc tout le monde cherche autour de lui pour redistribuer des parts du gâteau.

“Si quelqu’un est assis devant un flux de trésorerie qui va à quelqu’un d’autre, et qu’une personne plus méchante et plus dure vient et dit” nous avons besoin que vous nous envoyiez cela “- la personne qui est en charge de ce flux de trésorerie sera soit être tué par la personne à partir de laquelle il le redirige ou par la personne vers laquelle il ne le redirige pas.”

Il a déclaré que la récente effusion de sang n’était rien de plus qu’un “sa****** cupide se battant pour de l’argent et se faisant tuer pour cela”.

Parmi ceux qui ont connu une fin prématurée figure Pavel Pchelnikov, responsable des relations publiques des chemins de fer russes, 52 ans, retrouvé abattu dans son appartement à Moscou.

Ensuite, il y a le fils de Konstantin Goloshchapov, Dmitry, qui a été retrouvé mort quatre jours après que son père se soit enfui en Biélorussie quelques jours après que les hommes de main de Poutine aient fait une descente dans son entreprise et prévu de l’accuser de détournement de fonds.

Poutine était connu de la “salle de massage” de Goloshchapov dans un sauna de Saint-Pétersbourg et était proche du magnat en exil, surnommé le “masseur” de Poutine.

En juillet, le directeur des transports de Gazprom, Yuri Voronov, 61 ans, a été retrouvé mort dans sa piscine. Un ami de premier plan qui est un criminologue de haut niveau a été averti d’un acte criminel.

Et le milliardaire Alexander Subbotin, 43 ans, supposé mort en mai après avoir “pris conseil auprès de chamans”.

On pense que le dirigeant de Lukoil a été empoisonné avec du venin de crapaud, ce qui a déclenché une crise cardiaque.

Le multimillionnaire d’origine ukrainienne Yevgeny Palant, 47 ans, et sa femme Olga Palant, 50 ans, ont été les dernières victimes de l’assaut insensé après avoir été retrouvés poignardés à mort dans leur maison familiale dans la région de Moscou la semaine dernière.

Depuis le début de l’année, plusieurs copains de Poutine sont également morts dans des circonstances mystérieuses.

Ivan Pechorin – l’homme de confiance de Poutine pour le développement des vastes ressources arctiques de la Russie – serait “tombé” du côté d’un bateau dans les eaux proches de l’île Russky dans des circonstances mystérieuses.

Cela s’est produit quelques semaines seulement après la mort du patron du pétrole Ravil Maganov après “être tombé d’une fenêtre d’hôpital”.

Ravil Maganov, chef du géant pétrolier russe Lukoil, est décédé après être tombé d’une fenêtre d’hôpital 1 crédit : East2West

Il serait tombé d’une fenêtre du sixième étage d’une clinique de Moscou 1 crédit : East2West

Le magnat du gaz russe Sergei Protosenya, sa femme Natalya, 53 ans, et sa fille adolescente Maria ont été retrouvés morts dans leur manoir espagnol 1 crédit : East2West

L’homme de 64 ans, qui dirigeait le géant pétrolier russe Lukoil, serait décédé après être tombé d’une fenêtre du sixième étage de l’hôpital central de Moscou.

Lukoil, qui avait auparavant critiqué la guerre en Ukraine, a confirmé la mort de Maganov, mais l’a bizarrement attribuée à une maladie inconnue.

Le 25 février – le lendemain du jour où Poutine a ordonné à ses troupes d’entrer en Ukraine – le corps d’Alexander Tyulakov, un haut responsable des finances et de la sécurité de Gazprom au niveau de directeur général adjoint – a été découvert mort par son amant.

Le cou de l’homme de 61 ans était dans un nœud coulant dans sa maison de 500 000 £.

Pendant ce temps, le riche Vladislav Avayev, 51 ans, ancien vice-président de Gazprombank et ancien responsable du Kremlin, a été retrouvé abattu dans son penthouse d’élite à Moscou.

Et quelques jours plus tard, Sergey Protosenya, 55 ans, a été retrouvé mort par pendaison en Espagne.

Protosenya était un ancien vice-président de Novotek, une société étroitement liée au Kremlin.

Et en mars, le corps du milliardaire russe Vasily Melnikov a été retrouvé dans son appartement de luxe avec des coups de couteau dans la ville de Nizhny Novgorod.

Le copain de Poutine, Ivan Pechorin, est mort après être “tombé par-dessus bord” 1 crédit : East2West

L’ancien responsable du Kremlin et vice-président de la Gazprombank Vladislav Avayev a été retrouvé mort par sa fille 1 crédit : East2West

Alexander Tyulyakov, un haut responsable de Gazprom, a été retrouvé mort par un amant le lendemain du déclenchement de la guerre 1 crédit : East2West