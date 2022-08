Comment des muscles forts maintiennent-ils votre cerveau en bonne santé ?

Les myokines sont libérées dans la circulation sanguine lorsque vos muscles se contractent, créent de nouvelles cellules ou effectuent d’autres activités métaboliques. Lorsqu’ils arrivent au cerveau, ils y régulent également les réponses physiologiques et métaboliques. En conséquence, les myokines ont la capacité d’affecter la cognition, l’humeur et le comportement émotionnel. L’exercice stimule davantage ce que les scientifiques appellent la «conversation» muscle-cerveau, et ces messagers myokines aident à déterminer des réponses bénéfiques spécifiques dans le cerveau. Ceux-ci peuvent inclure la formation de nouveaux neurones et une plasticité synaptique accrue, qui stimulent l’apprentissage et la mémoire.

De cette manière, des muscles forts sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau.

Dans le muscle jeune, une petite quantité d’exercice déclenche des processus moléculaires qui disent au muscle de se développer. Les fibres musculaires subissent des dommages dus à la tension et au stress, puis se réparent en fusionnant et en augmentant leur taille et leur masse. Les muscles se renforcent en survivant à chaque série de petites pannes, permettant la régénération, le rajeunissement, la repousse. En vieillissant, le signal envoyé par l’exercice devient beaucoup plus faible. Bien qu’il soit plus difficile pour les personnes âgées d’acquérir et de maintenir de la masse musculaire, il est toujours possible de le faire, et ce maintien est essentiel pour soutenir le cerveau.

Même un exercice modéré peut augmenter le métabolisme dans les régions du cerveau important pour l’apprentissage et la mémoire chez les personnes âgées. Et le cerveau lui-même s’est avéré réagir à l’exercice de manière étonnamment physique. L’hippocampe, une structure cérébrale qui joue un rôle majeur dans l’apprentissage et la mémoire, rétrécit à la fin de l’âge adulte ; cela peut entraîner un risque accru de démence. Il a été démontré que l’entraînement physique augmente la taille de l’hippocampemême tard dans la vie, protégeant contre les pertes liées à l’âge et améliorant la mémoire spatiale.