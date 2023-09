Comment des milliers de joueurs de Wordle trichent chaque jour – un expert révèle comment il les surprend

Un expert en MATHS a révélé comment des milliers de joueurs de Wordle trichent chaque jour et comment il les surprend.

Le jeu viral voit les joueurs deviner quel est le mot de cinq lettres du jour en six tours, avant d’attendre le lendemain pour un nouveau puzzle.

Un expert a révélé que des milliers de joueurs trichent sur Wordle Crédit : AFP

Mais chaque jour, beaucoup plus de joueurs de Wordle résolvent le casse-tête dès leur premier tour que ce à quoi on pourrait s’attendre par hasard, explique un expert.

Le Dr James Dilger, 71 ans, biophysicien, utilisait WordleBot, une application du New York Times qui analyse vos résultats, lorsqu’il a senti un rat.

S’adressant au Times, il a déclaré : « J’ai remarqué un jour qu’un très grand nombre de personnes répondaient avec une seule supposition et pensaient : « c’est étrange ».

« Et puis j’y ai prêté attention et cela se produisait jour après jour. Eh bien, je suis un passionné de sciences et je voulais savoir ce qui se passait. »

Le génie des mathématiques a téléchargé les données de l’application et a découvert que 0,2 à 0,5 % des joueurs parviendraient à résoudre l’énigme en une seule tentative.

La probabilité de deviner au hasard l’un des 2 315 mots cibles possibles n’est que de 0,043 pour cent.

Dilger ajoute : « Dois-je vous dire que jamais, pas une seule fois, la part de la première estimation n’a été inférieure à 0,2 % (4 000 joueurs) ?

« Ouais ! Donc, au moins cinq fois plus de personnes que prévu ont « deviné » le mot cible par « hasard » ! »

Les conclusions de Dilger soulignent pratiquement le fait que 4 000 à 10 000 joueurs « trichent » en obtenant la parole du jour ailleurs.

L’expert a poursuivi : « Cela arrive régulièrement tous les jours !

« Comment allons-nous appeler ces gens ? Hmmm, les ‘tricheurs’ me viennent à l’esprit, alors c’est comme ça que je les appelle ! »

Sur la base des tendances de recherche Google, de plus en plus de personnes se tournent vers Internet pour les aider à résoudre leur casse-tête Wordle quotidien.

De nombreux joueurs de Wordle ont commencé à utiliser « Adieu » comme première supposition car il contient quatre voyelles.

La popularité a augmenté le 15 août parce qu’un mini-mot croisé du New York Times ce jour-là était « la supposition de mot de départ la plus populaire ».

« Cela semble avoir inspiré environ 30 000 joueurs à abandonner la stratégie d’ouverture qu’ils utilisaient et à suivre la foule », écrit-il dans l’article qu’il a soumis au Recreational Mathematics Magazine.

Les tricheurs peuvent également se plonger dans les salons de discussion pour trouver la réponse ou effectuer une recherche sur les réseaux sociaux.

Il conclut : « Nous sommes perplexes quant à la façon dont les tricheurs du premier mot prennent réellement du plaisir à jouer, mais cela ne diminue en rien notre plaisir du jeu ! »

Wordle a été créé par l’ingénieur logiciel et ancien employé de Reddit, Josh Wardle, et a été lancé en octobre 2021.

Le titre du jeu de mots sur Internet est un jeu de mots sur le nom de famille de Wardle, d’où Wordle.

L’inventeur a initialement conçu le jeu pendant le confinement pour lui et sa femme.