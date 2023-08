Comment des milliards de dollars de relance des infrastructures peuvent stimuler ces 3 industriels

Le gouvernement américain déploie des billions de dollars de fonds de relance dans les investissements dans les infrastructures, améliorant les perspectives d’un certain nombre d’industriels dans le portefeuille du Club. À la suite de l’impact de Covid sur l’économie, le président Joe Biden a promulgué une série de projets de loi de financement nationaux dans le but d’aider le pays à se remettre des contraintes de main-d’œuvre et des pertes financières dues à la pandémie. La loi sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures, communément connue sous le nom de projet de loi sur les infrastructures bipartites, a été signée fin 2021 et la loi sur la réduction de l’inflation, également appelée IRA, est devenue loi en août 2022. Depuis sa promulgation, la loi sur les infrastructures bipartites devait envoyer 1 billion de dollars sur cinq ans aux États et aux gouvernements locaux pour la modernisation de routes, de ponts et de systèmes de transport en commun obsolètes – des projets qui utilisent les produits et services fournis achètent nos principaux noms industriels Caterpillar (CAT), dont le stock a grimpé en flèche depuis juin et se négocie autour records. À l’avenir, Caterpillar devrait également bénéficier d’une deuxième vague de dépenses gouvernementales lorsque des dollars fédéraux provenant de la loi sur la réduction de l’inflation de 430 milliards de dollars, conçue pour financer les investissements dans la fabrication et les infrastructures, seront débloqués. Les noms de club Honeywell (HON) et Emerson Electric (EMR) pourraient également récupérer une partie du financement de l’IRA pour l’énergie verte. Emerson est sur une lancée depuis juin. Quant à Honeywell, il a effectué un retour du printemps et de l’été, mais a ensuite connu des moments difficiles après que la société a publié des résultats financiers décevants à la fin du mois dernier. Wall Street a applaudi l’afflux de financement. L’économiste américaine en chef de Morgan Stanley, Ellen Zentner, a déclaré que l’augmentation des dépenses avait forcé la banque à procéder à une « révision à la hausse importante » de ses estimations du produit intérieur brut (PIB) américain. « L’économie au premier semestre de l’année connaît une croissance beaucoup plus forte que nous ne l’avions prévu, mettant un coussin plus confortable sous notre vision d’un atterrissage en douceur de longue date », a-t-elle écrit dans une note de juillet. En conséquence, Morgan Stanley estime la croissance du PIB pour le premier semestre 2023 à 1,9 % – près de quatre fois sa prévision précédente – et a relevé les prévisions de croissance du PIB réel l’année prochaine à 1,4 %. « Le récit derrière les chiffres raconte l’histoire de la puissance industrielle aux États-Unis », a ajouté Zentner. Créditant l’énorme quantité de mesures de relance gouvernementales, Larry Fink de BlackRock a déclaré que les États-Unis ne basculeraient pas dans une récession en 2023. société de gestion d’actifs a précédemment déclaré à CNBC. CAT YTD mountain Caterpillar YTD performance Caterpillar peut remercier l’afflux de mesures de relance pour ses résultats explosifs du deuxième trimestre le 1er août, dépassant les estimations des analystes en matière de revenus et de bénéfices et déclenchant un rallye bien mérité ce jour-là de près de 9% à un tout- moment de clôture record de 288,65 $ par action. Les ventes dans le secteur de la construction ont bondi de 19 % pour atteindre 7,15 milliards de dollars pour le trimestre, « en raison de l’impact des variations des stocks des concessionnaires et de la hausse des ventes d’équipements aux utilisateurs finaux », a déclaré Caterpillar. Les gains étaient liés à une augmentation de la demande d’équipements de construction en raison de la facture d’infrastructure « une fois par génération ». Lors de la conférence de la semaine dernière après la publication des résultats, le PDG Jim Umpleby a déclaré que la société s’attend à « une croissance continue de la construction non résidentielle en Amérique du Nord en raison de l’impact positif des investissements dans les infrastructures liées au gouvernement et d’un pipeline sain de projets de construction ». « Je reste convaincu que les largesses fédérales tomberont dans le giron du club détenant Caterpillar, et il est faux d’ignorer ce qui sera un jaillissement dans l’équipement de terrassement et l’acier fabriqués aux États-Unis », a écrit Jim Cramer dans une colonne Investing Club en avril. . Caterpillar est le plus grand fabricant d’équipements de terrassement aux États-Unis Peu de temps après la publication des résultats de Caterpillar au deuxième trimestre, nous avons augmenté notre objectif de cours CAT à 300 $ par action contre 285 $. Nous avons conservé notre note de 2 à l’époque par respect pour sa montée en puissance. Le 7 août, nous avons pris quelques bénéfices mais croyons toujours au titre. HON YTD mountain Honeywell YTD performance Avant la promulgation du projet de loi sur l’infrastructure bipartite, Honeywell a déclaré en juillet 2021 qu’il conduirait probablement à une « croissance économique à long terme », une dynamique qui se déroule deux ans plus tard alors que l’argent du gouvernement commence à faire son chemin vers des entreprises qui fabriquent les produits industriels, l’équipement lourd et la machinerie nécessaires à ces projets d’envergure. Bien que ses résultats du deuxième trimestre n’aient pas été aussi robustes que ceux du trimestre de Caterpillar, Honeywell a fourni plusieurs raisons d’être optimiste, notamment une solide marge bénéficiaire globale du segment qui a aidé le résultat net à surperformer et une solide performance des flux de trésorerie. Néanmoins, les actions HON ont chuté de plus de 5,5 % le 27 juillet, jour des résultats, et elles n’ont progressé que de trois séances sur les neuf dernières. La fissure de Honeywell pour vraiment bénéficier des dépenses gouvernementales peut survenir lorsque les programmes d’énergie verte financés par la loi sur la réduction de l’inflation se mettent en branle. Le plan de relance prévoit en partie des crédits d’impôt à la production et à l’investissement pour les projets d’énergie renouvelable. Dans une note de juillet, Bank of America a classé Honeywell parmi les actions susceptibles de bénéficier de l’IRA en raison de la relation de l’entreprise avec les systèmes d’énergie renouvelable. EMR YTD mountain Performance d’Emerson Electric YTD Dans une note de mars, l’analyste de Morgan Stanley Josh Pokrzywinski a mis à niveau le fournisseur d’automatisation industrielle Emerson Electric pour acheter en attente, citant une croissance des ventes entre 4% et 5% par an, en ligne avec l’économie industrielle. Étant donné que l’IRA offre aux entreprises de nouvelles incitations à l’utilisation de l’hydrogène, les analystes estiment que l’activité d’Emerson devrait également en bénéficier. L’entreprise est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’hydrogène et d’automatisation. Après avoir été déraillé par l’incertitude autour de l’accord amical, puis hostile, puis amical de National Instruments (NATI), les actions d’Emerson ont rattrapé leur retard. La transaction de National Instruments devrait être conclue au cours du premier semestre de l’année prochaine. La publication la semaine dernière de solides résultats fiscaux au troisième trimestre et d’une augmentation des prévisions a encore stimulé l’action d’Emerson. Les ventes des deux unités opérationnelles de la société ont dépassé les estimations de son troisième trimestre fiscal : les appareils intelligents ont augmenté de près de 11 % pour atteindre 3,95 milliards de dollars et les logiciels et le contrôle ont augmenté de près de 22 % pour atteindre 983 millions de dollars. Les résultats sont un autre exemple de la manière dont les efforts d’Emerson pour réorienter son portefeuille autour de l’automatisation ont aidé ses clients dans leurs propres initiatives de transition énergétique dans les domaines de l’espace hydrogène susmentionné ainsi que du gaz naturel liquéfié (GNL), du nucléaire, du captage du carbone, et renouvelables. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CAT, EMR, HON. Voir ici pour une liste complète des actions.) Des ouvriers du bâtiment travaillent à la réparation d’une intersection le 22 novembre 2022 à Houston, au Texas. Le plan d’infrastructure de la Maison-Blanche prévoit de mettre de côté environ 35 milliards de dollars pour des projets au Texas. Brandon Bell | Getty Images