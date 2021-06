Comment des militants anti-vaccins comme Piers Corbyn tiennent la Journée de la liberté du 21 juin

Une alliance de militants anti-vaccins a été critiquée hier soir pour avoir freiné le jour de la liberté.

Une dangereuse coalition de noms de premier plan fait face à un énorme contrecoup, Boris Johnson étant désormais sur le point de retarder la réouverture de l’Angleterre le 21 juin.

Le militant anti-vax Piers Corbyn contribue au verrouillage prolongé Crédit : Alamy

Plus de 90 % des cas de Covid dans le pays sont actuellement dus à la variante indienne, également connue sous le nom de souche Delta.

Et les chiffres montrent que depuis février, les deux tiers des personnes admises en A&E avec cette variante n’ont pas été vaccinées.

Seulement cinq pour cent des infections à variante Delta concernent des personnes qui ont reçu les deux vaccins.

Sur les 42 décès dus à la variante Delta, 23 personnes n’étaient pas vaccinées et sept autres n’avaient reçu qu’une seule dose.

De grandes manifestations pourraient alimenter la propagation de la variante Delta Crédit : i-Images

Public Health England (PHE) indique que sur les 33 206 cas depuis le 1er février, seuls 1 785 étaient des personnes complètement vaccinées et seulement 62 d’entre elles ont été admises à l’hôpital contre 397 personnes non vaccinées.

Seulement 83 personnes – sept pour cent – ​​qui ont assisté à A&E entre le 1er février et le 7 juin avec la variante Delta étaient plus de 14 jours après leur deuxième dose de vaccin Covid.

Les cas de la variante indienne sont passés de 9 426 la semaine dernière à 33 207, et représentent désormais 96% de toutes les infections.

Mais les experts ont averti que la forte augmentation est due au fait que les cas sont détectés à l’aide d’une nouvelle forme de test qui a réduit le temps de résultats allant jusqu’à trois semaines à seulement 36 heures.

Ne pas se faire vacciner met les autres en danger Crédit : PA

La désinformation alimente l’accélération du virus Crédit : Reuters

Maintenant, alors que le Premier ministre envisage un retard d’un mois par rapport à sa proposition de feuille de route se terminant le 21 juin, les croisés anti-vax font l’objet de critiques majeures.

Le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Matt Hancock, a déclaré: «Ceux qui répandent des mensonges sapent l’effort national et mettent des vies en danger.

« Heureusement, nous avons l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, plus de la moitié de la population bénéficiant de la protection la plus complète contre deux doses et plus des trois quarts recevant au moins une dose.

« Le vaccin est notre moyen de sortir de cette pandémie, donc lorsque vous recevez l’appel, obtenez le jab. »

Piers Corbyn était à Cornwall cette semaine pour protester Crédit : Reuters

Piers Corbyn, frère de l’ancien leader travailliste Jeremy, fait partie des éminents militants anti-vaccins.

L’ex-star de Coronation Street, Sean Ward, 33 ans, aide à répandre de faux mythes anti-vax et a même célébré une femme enceinte qui ne prend pas le jab, ce qui va à l’encontre des conseils du NHS.

La star de la télé-réalité Leanne Brown, 44 ans, qui est mariée à l’ancien défenseur de Man Utd Wes Brown et apparaît dans The Real Housewives Of Cheshire d’ITV, a déclaré au Sun dimanche cette semaine que les gens devraient boire du thé à l’aiguille de pin au lieu d’avoir le jab.

La maman de trois enfants a ajouté : « C’est époustouflant de voir combien de personnes ne réalisent pas que le vaccin en est à son stade expérimental. Cela me fait peur de voir combien de personnes ont fait la queue pour l’obtenir sans faire aucune recherche. »

L’acteur Sean Ward s’oppose au vaccin Crédit : PA : Association de la presse

La star de télé-réalité Leanne Brown n’a pas l’intention d’obtenir le coup Crédit: Leanne Brown Instagram

L’ex star de TOWIE, Dan Osborne, a déclaré qu’il était contre le vaccin Crédit : Louis Wood News Group Newspaper Ltd

L’ancienne star de Towie, Dan Osborne, 29 ans, et Alexandra Cane, 30 ans, candidate de Love Island en 2018, ont clairement fait savoir qu’elles étaient contre le vaccin.

Simon Hughes, l’un des principaux virologues du pays, a averti hier soir : « Toutes les informations incorrectes concernant la sécurité et l’efficacité des vaccins sont dangereuses, surtout en ce moment.

« Toute personne ayant un profil élevé ou un grand nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux a le devoir particulier d’agir de manière responsable et de faire attention à ce qu’elle dit et aux informations qu’elle transmet.

« S’ils se trompent, cela pourrait influencer des centaines de milliers, voire des millions de personnes.

« Et pour chaque personne qui refuse le vaccin sans raison valable, le risque de nouvelles variantes aux caractéristiques gênantes augmente. »

Les cas augmentent parmi les groupes opposés au jab Crédit : LNP

De nouveaux chiffres montrent que le nord-ouest de l’Angleterre a connu une augmentation massive des cas au milieu de la propagation de la variante Delta, les taux à Blackpool à eux seuls ayant triplé en une semaine.

Les données du NHS révèlent que 81% des zones ont enregistré une augmentation la semaine dernière, tandis que seulement 18% ont enregistré une baisse.

Les experts avertissent de plus en plus que nous sommes désormais confrontés à une course à la vie ou à la mort « des vaccins contre le virus ».

Cependant, six pour cent d’entre nous hésitent encore à se faire vacciner, selon les nouveaux chiffres de l’ONS. Ce chiffre monte à 14 % chez les hommes âgés de 16 à 29 ans et à 12 % chez les femmes du même âge.

Vingt et un pour cent des Britanniques noirs hésitaient au sujet du jab, ce qui en fait le groupe ethnique le plus concerné.

Imran Ahmed, patron du Center for Countering Digital Hate, a tiré un coup de semonce contre les sociétés de médias sociaux à ce sujet, affirmant qu’elles « n’ont pas réussi à faire face aux théoriciens du complot anti-vaccin qui polluent leurs plateformes avec des mensonges, et nous payons tous maintenant le prix ».

Il a ajouté : « Les anti-vaccins ont désormais une audience de 62 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, qui valent des millions de livres pour eux et les géants de la technologie qui profitent de chaque clic.

« Leur incapacité à agir a coûté des vies et maintenant nos libertés. »

Le député conservateur, le Dr James Davies, qui siège au Commons Health Select Committee, a déclaré hier soir: «Le taux croissant d’infections affecte principalement ceux qui n’ont pas reçu le vaccin.

Le taux d’infections augmente et maintient la Grande-Bretagne en confinement Crédit : Getty

« J’encourage fortement tous ceux qui ont droit au jab à le prendre le plus tôt possible. »

Le médecin généraliste a ajouté: « Les militants anti-vaccins ont contribué à répandre des fausses vérités sur les coups et, en fin de compte, cela risque notre Journée de la liberté et un retour à la liberté dont nous avons tous désespérément besoin. »

Un porte-parole de Dan Osborne a déclaré : « Dan n’a jamais dit qu’il n’en voulait pas.

« Il n’a jamais prêché ou dit aux gens de ne pas l’avoir eux-mêmes.

« C’était juste à son avis que ce n’était pas pour lui. »

Jezza refuse de confirmer le jab JEREMY CORBYN n’a pas encore révélé publiquement s’il a eu un vaccin contre le Covid – bien qu’il soit éligible pour un coup depuis février. Le bureau de l’ancien leader travailliste n’a jusqu’à présent pas répondu aux demandes du Sun dimanche concernant l’inoculation après QUATRE demandes. Le bureau parlementaire de l’homme de 72 ans a déclaré qu’il « ne commente normalement pas les questions de santé personnelle », a-t-on rapporté le mois dernier. Cela survient alors que son frère anti-vax Piers a raillé le mois dernier des milliers de personnes faisant la queue pour un vaccin à Chinatown, dans le centre de Londres, les exhortant à ne pas recevoir le vaccin. Jeremy siège en tant que député indépendant après avoir déclaré que le problème de l’antisémitisme au travail avait été « exagéré ». L’actuel chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, et le Premier ministre Boris Johnson ont tous deux invité les caméras lorsqu’ils ont reçu leur coup. Diane Abbott, une alliée clé de Corbyn, a reçu la sienne en février, affirmant qu’elle était « très reconnaissante » envers les travailleurs et les bénévoles du NHS impliqués.