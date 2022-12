Comment des médecins canadiens aident leurs collègues iraniens à documenter la brutalité du régime

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des images graphiques de blessures.

Alors que le gouvernement iranien continue de réprimer ses opposants – exécutant même deux manifestants la semaine dernière – des médecins à l’intérieur et à l’extérieur du pays se réunissent pour documenter les horribles blessures infligées par le régime.

“Le nombre de personnes qui s’opposent au régime est très important – peut-être plus de 80% ou 90% de mes collègues”, a déclaré un médecin traumatologue en Iran qui a soigné des blessures épouvantables infligées aux manifestants par les forces de sécurité du régime.

CBC News a accepté de ne pas l’identifier ni de révéler d’autres détails sur son travail, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

“J’ai vu des blessures aux jambes, aux hanches et au visage résultant de plombs de fusil de chasse”, a-t-il déclaré dans une interview.

“Il y a eu plusieurs cas où ils les ont frappés au front – et il y a eu un cas dans notre hôpital où un jeune enfant a reçu une balle dans le visage et a perdu ses deux yeux.”

Sur cette photo prise par un individu non employé par l’Associated Press et obtenue par l’AP en dehors de l’Iran, les Iraniens protestent contre la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, après avoir été détenue par la police des mœurs, à Téhéran le 16 octobre. 1, 2022. (The Associated Press)

Le régime islamique du pays a été ébranlé par trois mois de manifestations de rue et de protestations déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini.

La femme de 22 ans est décédée en détention à Téhéran après avoir été arrêtée par la police des mœurs du pays pour ne pas avoir correctement porté le hijab, obligatoire en vertu de la loi islamique iranienne.

“Oui, nous sommes en danger”

La mort d’Amini – attribuée à la brutalité policière basée sur des analyses médicales divulguées – a déclenché des manifestations de rue généralisées et d’autres actes de protestation qui se poursuivent.

Deux manifestants ont été exécutés par le régime la semaine dernière après des procès largement discrédités au cours desquels les jeunes hommes se sont vu refuser une représentation légale appropriée et ont été exécutés sans possibilité d’appel.

Amnesty International affirme avoir identifié 20 autres personnes risquant d’être exécutées en raison de leurs liens avec les manifestations.

“Je pense que cela va se transformer en révolution”, a déclaré le médecin, qui pense que malgré les conséquences horribles de la contestation du régime, les gens continueront à résister courageusement.

Un téléphone portable à Chypre affiche lundi sur Twitter une publication sur l’exécution annoncée par les autorités iraniennes de Majidreza Rahnavard, la deuxième personne liée à près de trois mois de manifestations qui a été exécutée. (AFP/Getty Images)

Mais pour les médecins iraniens, soigner des opposants au gouvernement blessés par les forces de sécurité est dangereux en soi.

“J’ai soigné des patients qui ont été blessés et abattus et qui devaient faire retirer les balles dans ma clinique – et cela a amené mon bureau à recevoir un appel d’un numéro “privé” ou “inconnu” – cela signifie que c’est un appel des services de renseignement, “, a-t-il déclaré à CBC News.

“Alors oui, nous sommes en danger.”

Fin octobre, des centaines de professionnels de la santé qui manifestaient devant le conseil médical iranien ont reçu des balles dans le dos et les jambes après que les services de sécurité ont ouvert le feu sur eux avec des fusils de chasse.

Des médecins en Iran partagent les détails des blessures

Obtenir même des informations de base hors du pays a été difficile, car les autorités ont tenté de perturber les plates-formes de services de messagerie telles que WhatsApp et Telegram.

Malgré cela, les médecins qui ont soigné des patients ont quand même réussi à partager les détails des blessures qu’ils ont vues avec des collègues à l’extérieur du pays, y compris des médecins au Canada.

“Nous essayons d’être leur voix”, a déclaré le Dr Saeed Zavareh, un spécialiste en médecine interne de Vancouver, qui essaie de rester en contact avec des collègues à l’intérieur de l’Iran.

Des blessures causées par des plombs tirés sur un manifestant en Iran par les forces de sécurité sont montrées sur cette photo envoyée au Dr Kayvan Mirhadi, un médecin irano-américain exerçant dans l’État de New York. (Soumis par le Dr Kayvan Mirhadi)

Zavareh, 53 ans, a suivi une formation de médecin en Iran et a immigré au Canada il y a un peu plus de 20 ans.

Au cours des derniers mois, a-t-il dit, des médecins iraniens lui ont envoyé des centaines de scanners de patients, dont beaucoup montrent des blessures horribles infligées par les forces de sécurité du pays.

“J’ai vu des blessures aux yeux – plus de 50 – et ce n’est que moi. Aux États-Unis, ils ont une grande base de données qui compte environ 1 000 cas signalés”, a déclaré Zavareh à CBC News.

Lors des précédents soulèvements en Iran, comme en 2019, les services de sécurité ont tué plus de 1 500 personnes, mais cette fois, la tactique est différente, a déclaré Zavareh.

Il pense que le but est de laisser les gens grossièrement défigurés pour dissuader les autres de descendre dans la rue.

“Imaginez qu’un adolescent perd ses deux yeux et marche dans votre quartier tous les jours – cela fait partie du traumatisme, de la création d’horreur pour tout le quartier que c’est votre avenir si vous venez manifester.”

Zavareh a déclaré que dans certains cas, il a pu offrir des conseils de diagnostic ou de traitement basés sur les photos ou les scans corporels des blessés.

À d’autres occasions, a-t-il dit, des médecins canadiens et étrangers ont pu envoyer par la poste des colis contenant des fournitures, des médicaments et des instruments chirurgicaux afin que les médecins iraniens puissent créer des centres de traitement chez eux plutôt que de travailler dans leurs cliniques.

“Ils essaient d’en faire un endroit si effrayant pour que personne ne sorte même – c’est l’horreur – terrorisant les gens qui ne veulent pas [anything] plus que la liberté.”

Des médecins et d’autres professionnels de la santé à Londres manifestent vendredi contre le régime iranien en signe de solidarité avec leurs collègues en Iran. (Soumis par le Dr Nader Fallah)

Mais le plus souvent, a déclaré Zavareh, la chose la plus importante que les médecins étrangers puissent faire est de répertorier les blessures infligées aux opposants au régime et de recueillir des preuves.

“Chaque élément d’information qui vient d’Iran est inestimable pour nous. Nous avons besoin de plus de preuves lorsque nous voulons aller de l’avant et déposer une affaire dans [an] Cour internationale pour les crimes contre l’humanité », a-t-il déclaré.

Inquiétudes pour un médecin iranien condamné à mort

Les défis et les dangers auxquels sont confrontés les médecins iraniens ont été reconnus par les associations médicales à travers l’Europe et en Amérique du Nord.

À la mi-novembre, l’Association médicale canadienne a publié une déclaration appelant les autorités iraniennes à laisser les médecins faire leur travail sans ingérence.

La British Medical Association a publié une déclaration similaire la semaine dernière, appelant les autorités à “cesser la persécution des professionnels de la santé” qui soignent les personnes blessées par les forces de sécurité.

Les blessures infligées à un manifestant en Iran par les forces de sécurité du pays sont illustrées sur cette photo envoyée au Dr Kayvan Mirhadi, un médecin irano-américain exerçant dans l’État de New York. (Soumis par le Dr Kayvan Mirhadi)

“Nous avons eu des exemples de médecins en Iran qui ont soigné des manifestants et ont été précipités pour être eux-mêmes interrogés et punis”, a déclaré le Dr Raanan Gillon, ancien président de la BMA, à CBC News à Londres.

L’un des cas les plus médiatisés et les plus inquiétants concerne le Dr Hamid Ghareh Hassanlou, un radiologue iranien qui a été torturé par la police et condamné à mort.

Les autorités iraniennes l’accusent de faire partie d’une foule qui a attaqué et tué deux membres d’une milice gouvernementale, mais ses collègues affirment que les aveux présumés sont frauduleux et ont été obtenus sous la contrainte.

“Nous travaillons maintenant pour lui sauver la vie”, a déclaré Zavareh, le spécialiste en médecine interne de Vancouver, expliquant qu’il a tendu la main à des groupes médicaux du monde entier et à des personnalités clés des Nations Unies.

“Nous avons entendu dire qu’ils prévoyaient de l’exécuter plus rapidement que nous ne le pouvons [help] lui.”

Les réseaux internationaux d’aide aux médecins iraniens se sont rapidement développés. Dans certains cas, les professionnels de la santé travaillent par l’intermédiaire de leurs associations médicales ou collèges de médecins, tandis que d’autres associations sont plus informelles.

Le régime iranien semble indifférent

Le dentiste britannique Dr Nader Fallah, qui vit juste à l’extérieur de Londres, organise des manifestations et voyage à travers l’Europe pour faire pression sur les gouvernements afin qu’ils imposent des sanctions internationales encore plus sévères au régime iranien.

“La frustration est que nous vivons en dehors de l’Iran. Au départ, nous nous sommes sentis impuissants à aider, mais en très peu de temps, nous avons organisé de multiples associations et groupes qui organisent des rassemblements à travers le monde”, a déclaré Fallah dans une interview près de Watford, en Angleterre, où il recevait des patients.

Une photo obtenue par l’AFP hors d’Iran montre un manifestant levant les bras et faisant le signe de la victoire lors d’une manifestation contre la mort d’Amini, à Téhéran le 19 septembre. (AFP/Getty Images)

Bien que Fallah ait déclaré qu’il acceptait que le soutien que la communauté médicale extérieure puisse apporter aux médecins iraniens soit limité, il pense qu’en documentant les abus et en agissant comme un intermédiaire pour les médecins à l’intérieur du pays, la pression sur le régime iranien peut être maintenue.

“Plus nous devenons la voix de l’Iran – et avec les atrocités contre l’humanité – plus nous constatons qu’il y a plus d’action de la part des alliés européens [governments] et amis.”

Le régime iranien, cependant, semble insensible au soutien étranger aux manifestants et a balayé la condamnation généralisée.

Plus tôt cette semaine, le président iranien Ebrahim Raisi a promis de continuer à réprimer les manifestants.

Le président iranien Ebrahim Raisi rencontre les familles des forces de sécurité tuées lors de manifestations contre le régime, vendredi à Téhéran. (Site Internet présidentiel iranien/WANA)

“L’identification, le procès et la punition des auteurs du martyre [killing] des forces de sécurité seront poursuivis avec détermination”, a-t-il déclaré, cité par Reuters.

Pourtant, le médecin interviewé par CBC News en Iran a déclaré qu’il croyait que le soutien du Canada, de la Grande-Bretagne et d’ailleurs était vital et continuerait d’aller de l’avant.

“La peur d’exprimer votre opposition a fait que ce régime est resté trop longtemps au pouvoir. Je pense que cette peur se dissipe”, a-t-il déclaré.

“Chaque jour, le nombre de personnes exprimant leur opposition – et qui ont le courage de le faire – augmente.”