Comment des machines intuitives réduisent de 86 % le coût de l’atterrissage sur la Lune

Intuitive Machines détient aujourd’hui le marché américain de l’atterrissage sur la Lune. Mais que vaut ce marché en dollars et en cents ?

Oh mon Dieu, la NASA aime-t-elle vraiment Machines intuitives (LUNR -5,59%)! La petite société spatiale a fait atterrir un robot sur la Lune plus tôt cette année – le premier atterrissage américain sur la Lune (bien que non habité) depuis le programme Apollo des années 1960 et 1970.

Intuitive a baptisé la mission qui a mis fin à la série de défaites de l’Amérique IM-1, et plus tard cette année, l’entreprise se préparera à aller à nouveau sur la Lune avec IM-2. Une troisième mission – surprise ! ils l’appelleront IM-3 – devrait décoller en octobre 2025.

Et maintenant, voici les dernières nouvelles : il y aura également un IM-4.

Un contrat de 117 millions de dollars pour une entreprise de 313 millions de dollars

Cette dernière nouvelle est tombée à la fin du mois dernier, avec l’annonce par Intuitive Machines d’avoir remporté un contrat de 116,9 millions de dollars avec la NASA pour livrer six charges utiles scientifiques et technologiques au pôle sud lunaire.

En plus des charges utiles de la NASA (et d’une charge utile pour l’Agence spatiale européenne), Intuitive prévoit de compléter ses revenus grâce à cette mission en emportant une « masse utile commerciale » supplémentaire pour d’autres clients sur le même atterrisseur. Il est donc difficile de dire exactement combien de revenus cette mission générera pour Intuitive, mais la valeur plancher est d’au moins 116,9 millions de dollars.

Est-ce une bonne nouvelle pour Intuitive Machines ? Les investisseurs semblent le penser. Ils ont fait grimper le cours de l’action d’Intuitive Machines de 20 % au cours des deux semaines qui ont suivi la publication de la nouvelle. Et je suis d’accord pour dire que cela semble propice. Au cours de l’année écoulée, le chiffre d’affaires total d’Intuitive Machines s’est élevé à moins de 158 millions de dollars. Le nouveau contrat de la NASA promet d’atteindre une valeur proche de ce montant, pour une seule mission.

Pourquoi la NASA devrait aimer les machines intuitives (et les contribuables aussi)

Autant les investisseurs (et la NASA) apprécient Intuitive Machines, autant les contribuables devraient sans doute l’apprécier encore plus.

Considérez ceci : il y a 58 ans, le premier atterrissage robotisé américain sur la Lune fut la mission Surveyor 1, lancée en 1966 (trois ans avant qu’Apollo 11 ne pose ses pieds sur la Lune). Au cours du programme Surveyor, la NASA a lancé un total de sept atterrisseurs, dont cinq ont atterri en toute sécurité sur la Lune. Le coût total du programme s’élevait à 469 millions de dollars, soit environ 4,2 milliards de dollars en dollars actuels. Chaque réussi L’atterrissage a coûté environ 840 millions de dollars.

En comparaison, les 117 millions de dollars de l’argent des contribuables facturés par Intuitive Machines pour l’IM-4 (très similaires aux 118 millions de dollars payés pour l’IM-1) représentent des économies d’environ 86 %. En attendant, grâce aux coûts incontrôlables du BoeingLa mission du projet Artemis, qui doit renvoyer des astronautes sur la Lune, semble déjà devoir coûter cher à la fusée Space Launch System. plus que le coût initial du programme Apollo (en dollars corrigés de l’inflation).

Ce que cela signifie pour les investisseurs

Le fait que cette société spatiale ait prouvé sa capacité à envoyer des charges utiles sur la Lune – et à faire des économies pour les contribuables – devrait réjouir de nombreux citoyens. Mais les investisseurs seront-ils satisfaits d’Intuitive Machines ?

Cela dépendra en grande partie de la capacité d’Intuitive Machines à remporter encore plus de contrats avec la NASA et des contrats avec des entreprises commerciales privées. Si Intuitive réussit à lancer deux missions cette année, elle sera en bonne voie pour atteindre les prévisions des analystes et tripler presque le chiffre d’affaires de 2023 pour atteindre plus de 220 millions de dollars en 2024. De nouveaux contrats pourraient permettre de doubler à nouveau le chiffre d’affaires d’ici 2026 (les analystes prévoient 475 millions de dollars).

Cela nécessiterait sans doute qu’Intuitive Machines effectue quatre missions lunaires par an, ce qui n’est pas un objectif déraisonnable étant donné le succès d’Intuitive Machines, qui a réussi à placer le premier atterrisseur américain sur la Lune depuis plus de 50 ans, ce qui lui donne la première place dans ce secteur. Ce n’est pas non plus un objectif déraisonnable si l’entreprise se révèle capable de placer deux atterrisseurs sur la Lune dès cette année.

Les analystes estiment que si Intuitive fait Si l’entreprise parvient à augmenter son chiffre d’affaires à ce niveau, elle aura suffisamment d’activité pour commencer à générer un bénéfice (0,24 $ par action en 2026) et un flux de trésorerie disponible positif également (25 millions de dollars).

Certes, même en supposant que tout cela se déroule comme prévu, cela signifie que l’action d’Intuitive Machines se vend aujourd’hui à 24 fois les bénéfices entièrement dilués et 30 fois les flux de trésorerie disponibles – qu’elle ne gagnera ni ne générera pendant encore deux ans. C’est une valorisation élevée. Intuitive Machines devra maintenir et même accélérer son rythme de croissance pour le mériter.