Comment des hommes armés masqués ont tué Hardeep Singh Nijjar

Hardeep Singh Nijjar était pressé de quitter le temple. C’était la fête des pères et sa femme et ses deux fils l’attendaient. En sortant de le Guru Nanak Sikh Gurdwara, le temple sikh de Nijjar à Surrey, en Colombie-Britannique, a-t-il appelé son fils de 21 ans. La famille avait fait de la pizza, a dit Balraj Singh Nijjar à son père, et avait préparé le pudding sucré seviyan, son dessert préféré.

«Préparez le dîner», dit Nijjar à son fils. « Je rentre à la maison. »

A l’extérieur du gurdwara, trois hommes attendaient. Ils avaient des masques. Ils étaient armés.

Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone du domicile des Nijjar a de nouveau sonné.

« As tu entendu? » » a demandé un ami de la famille au fils. « Il s’est passé quelque chose au gurdwara. Ton père a été abattu.

Aucune arrestation n’a été effectuée lors de l’assassinat effronté, le 18 juin, de Nijjar, le président du temple âgé de 45 ans. Mais Dès le début, sa famille et ses amis de la communauté sikh locale étaient presque sûrs de savoir qui était derrière cette attaque effrontée : le gouvernement indien du Premier ministre Narendra Modi.

Nijjar était un leader déclaré du mouvement séparatiste du Khalistan, qui vise à établir un État sikh indépendant dans la région du Pendjab en Inde. Le mouvement est interdit en Inde.

Lundi, trois mois précisément après le meurtre de Nijjar, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré à la Chambre des communes que les enquêteurs poursuivaient leurs recherches. « allégations crédibles » liant le meurtre de Nijjar à des agents de l’Indien gouvernement.

Le ministère indien des Affaires étrangères a rejeté cette affirmation, qui, selon lui, constitue une tentative de détourner l’attention du véritable problème : le Canada abrite des dissidents indiens que New Delhi considère comme des terroristes. Chaque pays a depuis expulsé un haut diplomate de l’autre.

Nijjar, un citoyen canadien né en Inde, dirigeait une entreprise de plomberie à Surrey, une banlieue de Vancouver. Mais c’est son leadership au Khalistan mouvement qui a attiré l’attention des services de sécurité indiens.

En juillet 2022, l’Agence nationale d’enquête indienne l’a accusé de complot en vue d’assassiner un prêtre hindou au Pendjab et l’a qualifié de « terroriste en fuite ». La NIA, l’agence antiterroriste indienne, a publié l’adresse de son domicile à Surrey et a annoncé une récompense d’un million de roupies – soit environ 12 000 dollars – pour les informations ayant conduit à son arrestation.

La famille et les amis de Nijjar disent qu’il a plaidé en faveur d’une voie pacifique et démocratique vers une patrie sikh. Avant sa mort, il organisait un référendum au sein de la diaspora sikh pour évaluer le soutien au Khalistan. Plus de 100 000 personnes se sont rendues au gurdwara ce mois-ci pour voter, selon les membres de la communauté.

Les agences de sécurité canadiennes étaient au courant des menaces pesant sur la sécurité de Nijjar depuis plus d’un an, selon Balpreet Singh Boparai, conseiller juridique de l’Organisation mondiale sikh du Canada. Boparai a déclaré qu’il avait fait part aux forces de l’ordre canadiennes de ses craintes pour la sécurité de Nijjar. dès l’été 2022 et quelques semaines seulement avant que l’homme ne soit tué.

« De toute évidence, on n’en a pas fait assez », a déclaré Boparai. Son organisation a décrit ce meurtre comme un échec des autorités canadiennes.

La Gendarmerie royale du Canada, interrogée mardi par le Washington Post si elle avait averti le leader sikh des menaces contre sa vie ou si elle lui avait assuré une protection avant sa mort, a refusé de répondre. Eric Balsam, porte-parole du Service canadien du renseignement de sécurité, a déclaré qu’il ne pouvait pas discuter publiquement de la question.

Gurpatwant Singh Pannun, l’avocat de Nijjar, a déclaré que Nijjar l’avait appelé la veille de sa mort pour lui dire qu’il avait été averti par les autorités canadiennes des menaces contre sa vie. Pannun a déclaré que les autorités n’avaient pas fourni de détails.

Et le jour de la mort de Nijjar, Boparai s’est entretenu avec des membres de son propre gurdwara à Brampton, en Ontario, au sujet d’une récente série de meurtres d’éminents dirigeants sikhs.

« Il semble que Hardeep Singh Nijjar pourrait être le prochain sur la liste des cibles », a rappelé Boparai. en disant.

Le 18 juin, Nijjar s’est réveillé tôt pour passer son dimanche comme il le faisait toujours, en prière dans son gurdwara.

Ses fils, 20 et 21 ans, ont veillé à ce qu’ils soient réveillés avant son départ, afin de pouvoir lui offrir son cadeau de fête des pères : un nouveau paire de jeans.

« Vous savez que je suis au régime », a plaisanté Nijjar, selon Balraj. « Ceux-ci ne me conviendront probablement plus. »

« Une fois que tu auras perdu du poids, je t’en achèterai une nouvelle paire », a promis Balraj.

« Es-tu sûr d’avoir l’argent ? » » a demandé Nijjar en se moquant de son fils aîné. comme il le faisait souvent.

Au gurdwara, il prononçait son discours hebdomadaire devant la communauté, dans lequel il évoquait souvent les menaces contre les sikhs à travers le monde. Il a exhorté la communauté à diffuser son message non pas par la violence mais par le vote. « Nous n’avons pas besoin de nous emparer des AK-47 », a-t-il déclaré en pendjabi. « Il nous suffit de remplir les bulletins de vote par oui ou par non. »

« Nous pensons que nous vivons libres au Canada et aux États-Unis, mais le sommes-nous ? » a-t-il demandé dans l’adresse, qui a été enregistrée sur vidéo par le gurdwara. « Pensons-nous à ceux qui ont été assassinés, nos martyrs ? Nous devons nous rassembler et exiger notre liberté.

Peu avant 20h30, il est sorti du gurdwara avec un ami, Gurmeet Singh Toor, un chauffeur de camion de 52 ans. Ils parlèrent des programmes à venir au gurdwara, se souhaitèrent au revoir et se dirigèrent vers leurs voitures.

Deux minutes plus tard, a déclaré Toor, il a entendu des coups de feu.

Il s’est précipité hors de sa voiture et s’est dirigé vers le pick-up de Nijjar, à environ 300 mètres de là. Le côté conducteur la fenêtre a été brisée. Plusieurs impacts de balles ont percé la porte. Et Nijjar était affalé à sa droite, saignant du bras gauche, de la poitrine et de la tête.

Alors que les membres du temple se rassemblaient Autour du camion, pleurant et hurlant, deux hommes masqués ont pris la fuite à pied. Toor et quelques autres les poursuivirent, mais il était trop tard. Ils ont atteint une voiture en attente, décrite plus tard par la police comme une Toyota Camry 2008, qui les a emmenés.

La police a ensuite décrit les deux hommes comme des hommes plus corpulents et portant un masque. Les hommes et un troisième suspect, le conducteur de la voiture en fuite, attendaient dans les environs depuis au moins une heure avant le meurtre, a indiqué la police. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Alors que Balraj se précipitait avec sa mère et son frère au gurdwara, il a essayé d’appeler son père. Il n’y avait pas de réponse.

Ils sont arrivés et ont trouvé une foule de plusieurs centaines de personnes se formant autour d’une zone bloquée par des bandes de police. Puis Balraj a vu le camion de son père.

Les amis de la famille ont essayé de serrer dans leurs bras et de consoler le jeune homme, mais il n’en a pas voulu sur-le-champ. Il se concentrait sur le soin de sa mère et de son jeune frère.

La nouvelle s’est rapidement répandue dans la communauté sikh locale. J Singh, avocat et membre du gurdwara, était sorti avec sa famille pour un dîner de fête des pères lorsqu’il a appris la nouvelle. Ils quittèrent le restaurant et se dirigèrent vers le gurdwara. Ils ont trouvé des personnes en deuil pleurant, saluant et scandant « Vive le Khalistan ! »

« Nous avons tout de suite su que ce devait être le gouvernement indien », a déclaré J Singh.

L’activisme de Nijjar allait au-delà du séparatisme sikh, a déclaré son fils. Il a encouragé ses compatriotes sikhs à dénoncer les injustices commises contre d’autres groupes minoritaires. Il a rencontré des peuples autochtones et a participé à des rassemblements pour les musulmans, » dit Balraj.

Lorsque les Sikhs afghans sont arrivés au Canada, il a fait don de couvertures et de nourriture. Lorsque le pays fut ravagé par des incendies de forêt, il envoya des trousses de premiers secours. Lorsque les communautés voisines ont été inondées, il a aidé à organiser un hélicoptère pour fournir une aide d’urgence.

Dans les mois qui ont suivi la mort de Nijjar, son fils hésitait à s’exprimer publiquement. Il était certain que le gouvernement indien était derrière le meurtre, mais il a hésité à l’accuser publiquement. Il espère que les autorités canadiennes trouveront suffisamment de preuves pour mettre ces allégations en lumière.

« La vérité va éclater d’elle-même », a-t-il déclaré.

Lundi soir, après l’annonce de Trudeau, Balraj s’est tenu devant les journalistes devant la maison de son père. gurdwara à parler publiquement pour la première fois.

