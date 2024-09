Comment des galeries comme Thaddaeus Ropac et P·P·O·W utilisent le branding pour raconter leurs histoires

Marché de l’art

Osman Can Yerebakan

Vue intérieure de Thaddaeus Ropac, Londres. Photo d’Aggie Cherrie. Avec l’aimable autorisation de Thaddaeus Ropac.

Dans un paysage culturel où une nuance de vert fluo peut définir l’énergie d’un été – et même se retrouver dans une élection présidentielle – une identité visuelle nuancée est essentielle pour toute marque. Et dans un monde de l’art à la fois tape-à-l’œil et mystérieux, trouver la bonne corde visuelle est un acte subtil et délicat. Le grand galeriste Thaddaeus Ropac explique cet effort comme « une recherche d’équilibre entre la capacité des gens à nous identifier facilement et les associations qui accompagnent cette reconnaissance, tout en ayant la flexibilité de s’adapter en fonction de chaque emplacement ». Chaque galerie part d’une idée, d’une vision qui naît dans l’imagination de son fondateur. Le défi pour tout galeriste en herbe est de traduire cette ambition en un espace qui propose en permanence une programmation délibérée préservant une identité de marque toujours pertinente et pointue. De la galerie de premier ordre à la galerie émergente, chaque galerie affronte les obstacles liés à ses propres limites financières et imaginatives, ainsi qu’à la palette de goûts distinctive de son fondateur. Trouver le bon emplacement

Vue intérieure de James Fuentes, Los Angeles. Avec l’aimable autorisation de James Fuente

Lorsque James Fuentes a ouvert sa boutique sur Delancey Street, dans le Lower East Side de New York, en 2010, il souhaitait rendre hommage aux grands noms de Chelsea à l’époque où le quartier était à son apogée. Il a choisi une teinte vert forêt pour sa façade afin de rendre hommage à deux galeries influentes de la 24e rue, Luhring Augustine et Andrea Rosen Gallery. Pour l’enseigne de la galerie, Fuentes a choisi une police de caractères similaire à l’esthétique épurée de Cheim & Read, un pilier de Chelsea qui vient de fermer ses portes. « Nous avons opté pour un mélange de différentes identités pour refléter l’espace », se souvient Fuentes. Le galeriste, qui possède désormais des locaux à Tribeca et à Los Angeles, a veillé à laisser sa propre empreinte : « Nous avons enveloppé la façade d’un motif de briques en bois découpé au laser qui était unique – nous voulions un look différent de toutes les fenêtres en verre du quartier », a-t-il déclaré. Lorsque les galeries étendent leur empreinte physique, les propriétaires se demandent comment développer leur marque d’une manière qui soit fidèle à la fois à l’emplacement et à eux-mêmes. Pour Ropac, dont la galerie éponyme possède des espaces à Londres, Paris, Salzbourg et Séoul, chaque espace est pensé comme une plate-forme pour mélanger l’énergie européenne élégamment sobre de la galerie avec la palette locale. « Nous choisissons de tirer le meilleur parti des caractéristiques de chaque espace plutôt que d’avoir des environnements homogènes de type cube blanc », a déclaré le marchand chevronné. L’emplacement londonien de la galerie, par exemple, occupe Ely House à Mayfair, une maison de ville historique construite en 1776 par Sir Robert Taylor.

Portrait de Thaddaeus Ropac par Romain Duquesne. Avec l’aimable autorisation de Thaddaeus Ropac. Vue extérieure de Thaddaeus Ropac, Londres. Photo de James French. Avec l’aimable autorisation de Thaddaeus Ropac.

Une image de marque au-delà des murs de la galerie

En plus d’affiner les aspects physiques de leurs espaces, les galeries doivent également envisager d’autres formes de sensibilisation pour impliquer leurs communautés locales d’une manière qui soit fidèle à leur mission fondatrice. Lorsque Sarah Gavlak a ouvert une succursale de sa galerie née à Los Angeles à West Palm Beach en 2005, elle était consciente de la base floridienne aisée et conservatrice très soudée de la ville, et non d’un alignement immédiat avec la liste d’artistes axée sur les femmes et les homosexuels de sa galerie. « J’ai dû soutenir mes artistes et les expliquer au public local », a-t-elle déclaré. Le marchand a réagi en organisant un week-end artistique informel une semaine avant l’Art Basel Miami Beach de la ville voisine en 2017. Cela comprenait l’inauguration de The Bunker Artspace, dirigé par la conservatrice et collectionneuse Beth DeWoody, qui a organisé des événements tels qu’une conversation entre Jenny Holzer et l’écrivain Eric Shriner, qui a attiré le public.

Nouvel Art Week-end 2023. Avec l’aimable autorisation de Gavlak.

L’année suivante, Gavlak a rebaptisé l’événement du week-end New Wave Art Wknd (du nom de son genre musical préféré) avec un site Web rose fluo. La programmation modeste mais serrée avec des acteurs clés majeurs a aidé l’événement annuel à évoluer vers une tradition décontractée pour couronner le marathon Art Basel Miami Beach voisin, très fréquenté. « C’est une petite association à but non lucratif que je dois garder séparée de ma galerie », a ajouté Gavlak. L’objectif principal de New Wave est de réunir la communauté locale et les personnalités du secteur qui sont en ville pour les foires d’art. « Je veux que d’autres personnes vivent ce que je vois et ce que je vis dans cette ville », a déclaré la marchande, ajoutant qu’elle souhaite également « faire découvrir aux collectionneurs locaux les artistes que ma galerie encourage ». En concentrant la programmation du week-end sur les femmes, les artistes homosexuels et immigrés, elle laisse également de la place aux groupes d’artistes qui « ne sont peut-être pas soutenus dans la région et qui sont même attaqués », a-t-elle déclaré. Gavlak s’assure de tisser des liens subtils avec les expositions de la galerie à travers une conférence, un dîner ou un atelier. En 2022, par exemple, l’artiste vénézuélien Jose Alvarez s’est exprimé lors d’un panel avec Rosario Güiraldes, alors commissaire associée au Drawing Center de Londres, pour soutenir son solo de galerie simultané « Elegy for the Venezuelan Exile ». « L’objectif est d’initier une nouvelle pensée chez chaque participant et de l’inciter à continuer à en discuter avec les autres dans leur Uber », a ajouté Gavlak. Tout est dans les visuels

Chapeau P·P·O·W. Avec l’aimable autorisation de P·P·O·W.

Outre la sensibilisation en personne, une identité visuelle subtilement construite renforce la visibilité d’une galerie et contribue à raconter sa mission. Et tout commence par le bon nom de galerie. Wendy Olsoff et Penny Pilkington ont lancé P·P·O·W dans une boutique délabrée de l’East Village il y a 41 ans, dans l’espoir de se fondre dans la scène artistique transgressive du quartier. « De nombreuses galeries avaient des noms non conventionnels, comme Gracie Mansion et Piezo Electric, dont nous voulions faire partie », a déclaré Olsoff. « Nous avions besoin d’un nom qui resterait en place mais qui sonnerait également traditionnel. » Pilkington, dont les parents dirigeaient à l’époque la Piccadilly Gallery de Londres, a eu l’idée d’échanger leurs initiales. « Andy Warhol était encore en vie, donc nous aimions le côté pop art de cette idée », a ajouté Olsoff. Un ami a aidé à la conception graphique initiale, qui met des points entre chaque lettre – « ce ne sont pas des points », a noté Pilkington. La police a été mise à jour au fil des ans, parallèlement à la croissance de la galerie en tant qu’établissement incontournable, le studio de design Wkshps, favori du monde de l’art, étant l’un des candidats retenus. « Le nom apparaît toujours dans une bonne liste », a déclaré Olsoff. Le nom de marque de la galerie a également récemment orné sa casquette de baseball pour le 40e anniversaire, ainsi qu’une autre aux couleurs du drapeau queer.

Couverture de Jessica Dickinson2024. Avec l’aimable autorisation de James Fuentes Press. Couverture de Juanita McNeely2022. Avec l’aimable autorisation de James Fuentes Press.

Fuentes croit également au pouvoir d’une bonne police de caractères. Il a fait appel à l’agence de design de Brooklyn Other Means pour façonner l’apparence de sa galerie, notamment une police inattendue pour James Fuentes Press, la branche d’édition qu’il a créée en 2021. L’agence a suggéré une ancienne police de caractères italienne pour la branche édition de la galerie, et l’aspect gothique a attiré le marchand en raison de sa qualité « mémorable et distincte ». La police idéale reflète également la volonté d’une galerie de promouvoir l’art d’une région ou d’une période spécifique. Au début des années 2000, la grande galerie brésilienne Nara Roesler a travaillé avec le célèbre graphiste Andre Stolarski, qui avait auparavant conçu des visuels pour le Musée d’art moderne de Rio de Janeiro et la Biennale de São Paulo. La galerie utilise toujours la police de caractères Signa Normal, entièrement en minuscules, qui repose sur un système de grille monogrammatique dans l’ensemble de ses communications écrites et en ligne. « Elle rend hommage à une lignée constructive importante dans l’histoire de l’art brésilien et à la flexibilité et à l’évolution », a déclaré Daniel Roesler, partenaire de la galerie. Lorsque Nara Roesler a ouvert son avant-poste de Chelsea en 2020, les graphismes ont été relookés par le studio Bloco Gráfico, basé à São Paulo, pour une mise à jour simplifiée. L’apparence est primordiale

Vue extérieure de Nara Roesler, New York. Avec l’aimable autorisation de Nara Roesler.