Comment des feuilles de papier vierges sont devenues un symbole de protestation covid en Chine

Alors que les manifestations éclataient ces derniers jours, les participants ont brandi les pages blanches comme un symbole – et une protestation – de la censure gouvernementale. Les feuilles ont également signalé une mesure d’unité parmi les manifestants, dont les manifestations marquent désormais l’une des plus grandes manifestations de dissidence publique en Chine depuis des décennies.

Les protestations ne sont pas rares en Chine. Mais les autorités, qui contrôlent étroitement les médias et Internet, font régulièrement de grands efforts pour s’assurer que les manifestants de différentes régions ne soient pas en mesure de s’unir pour former un mouvement plus large, selon des analystes.