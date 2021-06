Comment des étrangers se sont réunis pour encourager un jeune enfant qui a peur de plonger

Parfois, la moindre poussée de motivation peut vous inciter à faire des choses auxquelles vous avez toujours hésité. C’est exactement ce qui est arrivé à un garçon qui avait peur de plonger dans la piscine. Cependant, les acclamations des personnes présentes ont inspiré le jeune enfant à enfin faire un acte de foi éclipsant toutes ses peurs. L’incident a été capturé sur une vidéo qui est maintenant devenue virale sur Internet.

Le clip de 27 secondes qui a été partagé sur Twitter par @GoodNewsCorres1 commence avec ce jeune garçon debout sur une plate-forme de plongée d’une piscine. Peut-être effrayé de plonger dans l’eau, il attend là avant de sauter. Les spectateurs essaient de lui donner confiance avec leurs acclamations et l’inspirent à ne pas avoir peur de la piscine. Avec de fortes acclamations de « Vous pouvez le faire ! » et « Allez-y », le garçon prend enfin un bain, et tout le monde présent a applaudi son acte avec des applaudissements continus. Cette vidéo réconfortante est devenue virale, impressionnant de nombreuses personnes en ligne.

Regardez comment tous ces inconnus encouragent ce gentil garçon qui a peur de sauter dedans ‍♂️ . Voici à quoi ressemble la communauté.(:claireoswalt pic.twitter.com/4uxue1jO8h – GoodNewsCorrespondent (@GoodNewsCorres1) 19 juin 2021

Le clip a jusqu’à présent recueilli plus de 29,8 mille vues avec plusieurs réactions de Twitterati. « Que se passerait-il si nous faisions tous cela les uns pour les autres juste pour une journée ? Nous pourrions être des héros », a écrit un utilisateur louant les spectateurs pour avoir aidé le garçon avec leurs mots.

Soyez un encourageant pas un cynique. Ils créent une communauté, apportent un soutien et rendent le monde meilleur. Nous pouvons être le changement que nous souhaitons, mais pour ce faire, nous devons coopérer, lutter pour l’égalité des résultats et des chances pour tous, démanteler les structures qui nous divisent. Etre gentil https://t.co/HvnUsr8JxD – VC Willow (@inquisitivevic) 19 juin 2021

Ne serait-il pas étonnant d’encourager des gens comme ça tous les jours dans nos vies. C’est le genre de contenu Twitter que j’aime voir ! — Magpie (@OutspokenMagpie) 19 juin 2021

C’est vraiment incroyable de voir comment ce petit acte de gentillesse et de soutien de personnes complètement étranges a donné à ce garçon la confiance nécessaire pour essayer une nouvelle chose dans la vie. Bien que ce soit un tout petit acte, cela donnerait toujours confiance à ce garçon chaque fois qu’il hésitait à essayer de nouvelles choses dans sa vie. Si seulement nous travaillions ensemble en aidant et en inspirant les autres, le monde serait un endroit bien meilleur qu’il ne l’est aujourd’hui.

Quel est votre avis sur cette vidéo ?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici