Comment des éleveurs impitoyables ont développé un terrifiant chien diable Bully XXL à dix pierres qui, selon les experts, VA tuer

C’est le symbole de statut canin adoré par des célébrités telles que la chanteuse de Little Mix Leigh-Anne Pinnock, Aaron Chalmers de Geordie Shore et le rappeur Drake.

Mais le chien tyran américain a un côté plus sombre – et on pense qu’il est à l’origine de sept des dix attaques mortelles contre des personnes en Grande-Bretagne l’année dernière.

Une 10e version XXL monstre du bully dog ​​américain est ouvertement annoncée sur TikTok et ailleurs en ligne Crédit : Alamy

Il arrive alors que les appels se multiplient pour que le plus grand type dit XL de la race soit interdit Crédit : Alamy

Et alors que les appels se multiplient pour que le plus grand type XL de la race soit interdit, The Sun peut aujourd’hui révéler que les éleveurs voyous utilisent les chiens les plus gros et les plus musclés pour créer une 10e version monstre de l’animal – surnommée XXL – et les vendent en ligne.

Une enquête de Sun a révélé que des chiens «XXL» étaient ouvertement annoncés sur TikTok par des vendeurs britanniques pour plus de 2 000 £ et que la race est vendue sur des sites tels que Facebook, Gumtree et Instagram sans vérification apparente.

Les médias sociaux regorgent de vidéos avec des hashtags tels que #protectiondog, #dogbite et #bullylair montrant des propriétaires promenant leurs chiens.

Mais les experts disent que les chiens Frankenstein XXL sont encore plus susceptibles d’attaquer que les XL parce que les caractéristiques exagérées de leur élevage les laissent souffrir.

Le comportementaliste canin Stan Rawlinson, qui a conseillé le gouvernement sur la législation sur les chiens dangereux, a déclaré: «Ces éleveurs s’amusent avec l’ADN de ce chien et le transforment en monstre.

« Il n’y a pas de race XXL en tant que race – ce sont des gens qui créent les plus gros animaux qu’ils peuvent pour gagner le plus d’argent possible.

« C’est un chien de statut. Les propriétaires irresponsables veulent ces énormes chiens pour pouvoir marcher dans la rue en regardant fort. Ils les entraînent à frapper, et ce type de chien va à la gorge.

Des dégâts incroyables

« Génétiquement, c’est un chien très, très réactif et agressif. Ils peuvent causer des dommages incroyables aux adultes. Il n’y a aucune raison de posséder un chien avec autant de puissance.

Les deux principaux croisements pour les XL sont les bouledogues américains et les pitbulls. Ce dernier est interdit en Grande-Bretagne en vertu du Dangerous Dogs Act 1991.

Le comportementaliste canin Stan Rawlinson a déclaré que les éleveurs s’amusaient avec l’ADN du chien et le transformaient en « un monstre ». Crédit : fourni

Stan a déclaré: «Je n’ai jamais refusé de travailler avec un animal en plus de 50 ans, mais je ne m’approcherai pas de celui-ci. C’est à quel point c’est dangereux.

Maman Emma Whitfield a dû identifier son fils de dix ans, Jack Lis, par sa chaussure après avoir été mutilé à mort par un tyran XL lors d’une attaque en 2021 à Caerphilly, dans le sud du Pays de Galles.

Le propriétaire du 8e animal, appelé Beast, Brandon Hayden, alors âgé de 19 ans, a été condamné à quatre ans et demi dans un établissement pour jeunes délinquants après avoir reconnu être responsable du chien incontrôlable.

La mère de Jack, Emma, ​​32 ans, fait campagne pour de nouvelles lois sur la formation, l’élevage et la vente de chiens.

Elle est soutenue par le député travailliste de Caerphilly, Wayne David, qui a exprimé hier soir son inquiétude face à l’intimidateur XXL.

Il a déclaré: « Il est d’autant plus important que de nouvelles lois et réglementations soient introduites aussi rapidement qu’il est humainement possible et que les réglementations en place soient appliquées. »

Les XL ne sont pas reconnus par les principaux clubs de chenil britanniques, qui tiennent des statistiques sur les races, il n’y a donc aucune trace de leur nombre en Grande-Bretagne.

La Met Police de Londres a révélé cette semaine qu’elle avait saisi 44 intimidateurs américains jusqu’à présent cette année.

Jeudi, une enquête sur la mort de Jonathan Hogg, 37 ans, père de cinq enfants, a appris comment il avait été mutilé lorsque le XL d’un ami s’est retourné contre lui pendant qu’il s’en occupait.

Jonathan, de Leigh, dans le Grand Manchester, a été transporté d’urgence à l’hôpital mais a subi des blessures mortelles au bras, à la jambe et à la tête.

Un homme et une femme ont été arrêtés et libérés sous caution.

La police a également perquisitionné deux maisons et saisi 15 chiens – six adultes et neuf chiots, également considérés comme des intimidateurs XL.

Le dresseur de chiens Rob Metcalf, de l’école de formation One To One à Edwinstowe, Notts, a déclaré: «L’intimidateur américain XL est le nouveau chien de marque et certains propriétaires veulent juste qu’ils se promènent en ayant l’air durs.

«Ce sont des chiens très forts et dominants et doivent être entraînés correctement, mais les gens regardent des guides pratiques sur YouTube.

« Je ne blâme pas les chiens, je blâme les propriétaires idiots. »

Vanessa Waddon, du Hope Rescue Center à Llanharan, près de Cardiff, a déclaré que les intimidateurs XXL sont plus susceptibles d’attaquer parce que la reproduction de traits exagérés les laisse dans la douleur.

Elle a déclaré: «Ces personnes se reproduisent pour la richesse, pas pour la santé.

« Les chiens surdimensionnés peuvent avoir une mauvaise colonne vertébrale, des douleurs au genou et peuvent devoir traîner leurs pattes derrière eux, car leur corps ne peut pas supporter le poids.

«La douleur rend un chien plus susceptible de se déchaîner, tout comme les humains, mais une partie de la communauté des intimidateurs se fait concurrence pour obtenir le chien avec les caractéristiques les plus exagérées. C’est comme une sous-culture.

« Cela signifie que les propriétaires responsables voient leurs chiens diabolisés. »

Vanessa a également blâmé les éleveurs illégaux pour les dernières attaques et a déclaré: «Les chiens sont mis en place pour échouer dès leur naissance.

«Ils sont gardés dans des cages extérieures, transmis à des éleveurs illégaux et ne sont pas socialisés dans des environnements familiaux.

« Tout chien est capable de mordre dans les mains de ce type d’éleveur et de propriétaire. »

Sean Main, qui organise des spectacles d’intimidation américains à travers le Royaume-Uni, a défendu la race en déclarant: «Le Bully a été élevé pour être un chien de compagnie. Il s’agit à 100% de mauvais propriétaires et non de chiens.

« Quand les chiens sont vendus à dix semaines, ils courent en remuant la queue, tout contents.

« Mis entre de mauvaises mains, ils peuvent attaquer, mais le résultat est le même pour n’importe quel chien, quelle que soit sa race.

« Seule une petite fraction des intimidateurs américains qui se retrouvent entre de mauvaises mains sont des chiens cauchemardesques. »

NOMBRE CROISSANT DE VICTIMES LE nombre de morts au Royaume-Uni dues à des attaques de chiens est en hausse, avec dix l’année dernière. À seulement 800 mètres de l’endroit où Jack Lis, dix ans, a été mutilé à mort à Caerphilly en 2021, l’infirmière à la retraite Shirley Patrick, 83 ans, est décédée lors d’une attaque par un croisement d’intimidateurs XL en décembre 2022. La petite Bella-Rae Birch, 17 mois, a été tuée par un tyran chez elle à St Helens, Merseyside, en mars de l’année dernière. Et la promeneuse de chiens Natasha Johnstone, 22 ans, est décédée de plusieurs morsures au cou alors qu’elle exerçait huit chiens à Caterham, dans le Surrey, en janvier de cette année.