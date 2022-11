Comment des chaînes comme McDonald’s et Mom and Pops font face à l’inflation

Aaron Allen, fondateur et PDG du cabinet de conseil en restauration Aaron Allen & Associates, a comparé les chaînes de restaurants aux pétroliers et les indépendants aux vedettes rapides. Les chaînes ont des budgets plus importants, une échelle plus large et d’autres outils comme la technologie de pointe. Mais ils sont aussi souvent lents à agir et embourbés dans la bureaucratie.

Les prix des aliments consommés hors du domicile ont augmenté de 8,6 % au cours des 12 derniers mois, en octobre, selon le Bureau of Labor Statistics, alors que les restaurants augmentent les prix des menus pour faire face à la flambée des coûts des ingrédients, de la main-d’œuvre et même de l’énergie.

Alors que l’industrie de la restauration lutte contre l’inflation, la grande taille des chaînes et leur accès aux liquidités leur donnent le dessus, mais les indépendants ont leurs propres avantages lorsqu’ils gèrent des coûts plus élevés.

En matière d’inflation, les géants de la restauration comme McDonalds et Starbuck ont des avantages évidents par rapport aux joints de hamburgers indépendants et aux cafés. Leur taille massive aide les chaînes à fixer les prix tôt lors de l’achat d’ingrédients auprès de fournisseurs, et elles peuvent souvent exercer des pressions pour obtenir des contrats plus favorables.

“Si vous êtes une chaîne, vous avez le pouvoir de négocier et d’influencer les fournisseurs, c’est ce qui se passe”, a déclaré Allen. “Les indépendants n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour changer de fournisseur, sauf pour les choses non essentielles.”

Sur plus de 843 000 restaurants, food trucks et cuisines fantômes aux États-Unis, environ 37 % font partie de chaînes comptant plus de neuf emplacements, selon la société d’analyse alimentaire Datassential.

Nouilles & Compagnie , qui compte plus de 450 emplacements, a récemment signé un accord pour son approvisionnement en poulet 2023. La société s’attend à ce que le contrat l’aide à économiser environ 2 % par rapport à sa marge du troisième trimestre pour le coût des marchandises vendues.

“Alors que vous examinez toutes les perturbations de l’environnement de la chaîne d’approvisionnement, les fournisseurs veulent un certain niveau de certitude en termes de quantités d’achat, pas seulement de prix”, a déclaré le PDG de Noodles, Dave Boennighausen.

Étant donné que les chaînes passent des commandes plus importantes, les fournisseurs donnent généralement la priorité à leurs commandes par rapport à celles des restaurants indépendants. Adam Rosenblum, chef et propriétaire de Causwells et Red Window à San Francisco, a déclaré que l’incertitude quant à la sécurisation des ingrédients l’a amené à acheter deux ou trois fois ce qu’il ferait normalement lorsqu’ils sont disponibles. Et le fait de porter cet inventaire plus élevé exerce plus de pression sur ses marges bénéficiaires extrêmement minces.

“Je n’ai pas le pouvoir d’achat, je ne peux pas fixer mes prix chaque année, et je ne consomme tout simplement pas assez de produits pour avoir de l’importance pour certaines des plus grandes entreprises”, a déclaré Rosenblum.

Au Royaume-Uni et sur d’autres marchés européens, qui ont connu une inflation encore plus élevée qu’aux États-Unis, les grands franchiseurs ont déclaré qu’ils apportaient une aide financière aux opérateurs qui ont du mal à faire face à des coûts plus élevés. Par exemple, McDonalds Les dirigeants ont déclaré fin octobre que le géant de la restauration rapide pourrait offrir “un soutien ciblé et temporaire” aux franchisés européens qui en ont besoin.

Les opérateurs indépendants n’ont pas le même luxe. Kate Bruce, propriétaire du Buttery Bar à Brooklyn, a déclaré qu’elle faisait face à des coûts plus élevés pour tout, de la main-d’œuvre à l’huile de cuisson en passant par l’énergie.

“Gérer un restaurant coûte cher de nos jours, et le nôtre est petit. Ces coûts sont donc importants et tout est très serré”, a-t-elle déclaré.